Kokovisiiripakko tai tyhjät yleisölehterit eivät hetkauta Pelicansin intoa palata takaisin SM-liigakaukaloon: "Kunpa saataisiin vielä urheiluromantikot halliin"

Lahden Pelicansin tiistai-aamupäivän harjoitus joukkueen kotiareenalla on terävä, täynnä tempoa ja energisyyttä. Tähän on varmasti syynsä, sillä Pelicans pääsee jatkamaan hyvin alkanutta jääkiekon SM-liigakauttaan jälleen keskiviikkona, kun sarjan "koronatauko" päättyy ennakkosuunnitelmista poiketen jo nyt.

– Porukasta aistii kovan innokkuuden, kun kaikki olettivat alkuun, että peleihin on tulossa pitkä tauko. Totta kai hyvät uutiset ovat tuoneet paljon energiaa joukkueeseen. Treeneissä on ollut hyvä meininki ja nyt vieläkin parempi, Pelicans-kapteeni Hannes Björninen fiilistelee Yle Urheilun haastattelussa.

Päävalmentaja Tommi Niemelä komppaa samoilla ajatuksilla. Himo SM-liigan käynnistymiseen on kova myös Pelicansin vaihtopenkin takana.

– Me kaikki haluamme pelata, se on se juttu. Haluamme aina mitata omaa osaamistamme juuri pelien kautta. Myös fanien ja koko urheiluyhteisön kannalta tämä on hieno juttu, että päästään taas pelaamaan, Niemelä iloitsee.

– Nyt vain toivotaan, että saataisiin kaikki urheiluromantikot takaisin halliin, päävalmentaja jatkaa toiveikkaana.

Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä on tyytyväinen, että pelit jatkuvat, vaikkakin ilman katsojia. Markku Lähdetluoma / Yle

Kapteeni Björninen ei juurikaan surkuttele sitä, että toistaiseksi kaikki liigajoukkueet esiintyvät ainakin joulukuussa tyhjille katsomoille, hiljaisissa halleissa.

– Ymmärrämme sen, että yleisö otetaan halleihin vasta sitten, kun se on turvallista. Lajin suolahan on se, että hallit olisivat täynnä yleisöä. Nyt keskitytään jääkiekkoon ihan pelin kautta, koska emme saa tunnelmaa halliin, hän painottaa.

SM-liigan tulokasvalmentaja Tommi Niemelä kehuu joukkueensa innokkuutta ja ennen kaikkea valmiutta hypätä taas kaukaloon, kun tieto liigapelien jatkumisesta julkistettiin.

– Kyllähän jätkät olivat heti, että "jes" kun päästään taas asiaan. Täytyy antaa kiitosta koko joukkueelle kuitenkin siitä, että porukka on tehnyt läpi syksyn todella hyvällä asenteella töitä. Syksystä lähtien ajatus kokonaisvaltaisesta kehittymisestä on tarttunut jätkiin kiinni.

– Ei ole ollut kysymys siitä, milloin on pelipäivä vaan se, että yritetään tehdä joka päivä asiat paremmin ja olla parempia joka päivä, Niemelä painottaa Pelicans-joukkueen filosofiaa.

Pelicans on taas "liigakartalla"

Syksyn joukkue. Syksyn suuri sensaatio. SM-liigan taidokas ja nopea väriläiskä. Pelicansia on kehuttu syystäkin ja monien mielestä Pelicans on palannut taas sananmukaisesti "liigakartalle" hieman vaisumpien kausien jälkeen.

– Ollaan toki iloisia, että olemme pystyneet tekemään hyvää tulosta. Olemme yrittäneet elää kuitenkin siten, ettemme tuijottaisi liikaa itse tulosta, ei huonossa eikä hyvässä, päävalmentaja Tommi Niemelä taustoittaa.

– Fokus on ollut siinä, että yritämme olla parempia joukkueena, mutta myös yksilöinä joukkueen sisällä. Ilmapiiri on ollut syksystä lähtien joukkueessa erinomainen ja siitä kiitos kaikille meidän jätkille, hän jatkaa.

Kapteeni Hannes Björnisen mukaan mitään taikatemppuja ei Lahdessa ole tehty vaan treenihaalarit on vedetty tiukemmin ylle ja toiminnassa on tarkkaa harkintaa.

– Kaikki lähtee harjoituksista. Olemme harjoitelleet laadukkaasti ja sitä yritetään jatkaa koko ajan. Yksilön kehittyminen ja sitä kautta joukkueen pelin kehittyminen on se juttu, Björninen toteaa suoraan.

Laadukkaiden harjoitusten tuotos on näkynyt Pelicansin pelaamisessa joka ilta, kun taistellaan liigapisteistä.

– Yritämme pelata nopeaa, jalkavaa ja aktiivista kiekkoa, mutta myös se hitaampi rytmi pitää peliin löytyä tarvittaessa, Björninen valottaa.

Yhdysvaltalaishyökkääjä Ryan Lasch kuvattuna Pelicansin harjoituksissa. Markku Lähdetluoma / Yle

Päävalmentajalta löytyy erityisesti yksi sana kuvaamaan Pelicansin hyvin mennyttä syksyä SM-liigassa.

– Raikkaus voisi olla se sana, jolla voisi kuvailla pelillistä syksyämme. Olemme ymmärtäneet, että energisellä 5 vs. 5 -pelaamisella on mahdollisuus ottaa pelin virtaus haltuun ja se on ollut iso tavoitteemme, Niemelä sanoo.

Pelicansin taustat kauteen lähdettäessä eivät olleet parhaat mahdolliset. Takana olivat muiden seurojen tavoin yt-neuvottelut, jotka johtivat myös joidenkin pelaajien lomautuksiin.

– Onhan seuran ympärillä ollut kaikkea hässäkkää matkan varrella, mutta olemme keskittyneet vain siihen, mihin voimme itse vaikuttaa. Joukkueen tulos tulee vain sitä kautta, että pystymme keskittymään vain kaukalossa suorittamiseen, päävalmentaja Niemelä linjaa.

Kokovisiiripakko ei aiheuttanut bileitä joukkueessa

Yksi asia muuttuu näkyvästi ainakin kaukalossa SM-liigan käynnistyessä keskiviikkoiltana Pelicansin ja TPS:n ottelulla. Jokaisella pelaajalla on kypärässään kokovisiiri, joka on tästä eteenpäin pakollinen kaikille pelaajille koronaepidemian hillitsemiseksi. Pelicansissa visiiripäätöstä ei haluta sen enempää märehtiä, vaan katse on vain ja ainoastaan pelaamisessa.

– On siinä ollut hieman totuttelemista, tosin aika nopeasti tähän visiiriin tottuu. Varmasti kaikki pelaajat pystyvät sopeutumaan tilanteeseen, Pelicans-kapteeni Hannes Björninen arvioi.

– Yritän itse sulkea tuon visiirin käytön pois mielestä, sillä samaa peliä se kaukalossa on edelleen. Yritän keskittyä vain jäällä toimimiseen ja tehdä kaikki kaukalon asiat juuri kuten ennenkin, lahtelaiskapteeni jatkaa.

Päävalmentaja Tommi Niemelä myöntää, etteivät pelaajat suoranaisesti innostuneet kypärän uudesta lisäosasta.

– Ei joukkueessa mitään bileitä pidetty, kun tämä visiirisääntö tuli, Niemelä nauraa tyylilleen uskollisesti.

– Koko syksy on ollut rajoituksia, joten tämä on vain yksi lisä tähän kaikkeen. Nyt pelataan kokovisiirillä vain niin kauan kuin pitää pelata. Tuskin kukaan haluaa näitä enää takaisin, kun se päivä koittaa, ettei visiirejä tarvitse käyttää, päävalmentaja muistuttaa aiheellisesti.

