Suomalaislupaus pettyi upean NHL-debyytin jälkeen SM-liigassa ja Nuorissa Leijonissa – valmentajalta havainnollistava esimerkki, miten lyhyt NHL-visiitti voi sekoittaa pään

Lokakuun 22. päivänä vuonna 2019 puolustaja Ville Heinolan unelma toteutui. Heinola pelasi ensimmäisen NHL-ottelunsa.

Takana oli jo siinä vaiheessa hurja vuosi. 1 600 asukkaan Honkajoelta kotoisin oleva Heinola oli nostettu ensin vain 17-vuotiaana Lukon A-nuorista liigajoukkueeseen, johon hän vakiinnutti pelipaikkansa loppukaudeksi. Vuodenvaihteessa Heinola ihastutti häkkipäänä alle 20-vuotiaiden MM-kisoissa Vancouverissa. Turnauksen päätteeksi Suomi juhli maailmanmestaruutta.

Seuraavana kesänä Heinola varattiin NHL:ään Winnipeg Jetsin joukkueeseen ensimmäisellä kierroksella numerolla 20. Syksyn 2019 tullen puolustajalupaus matkusti Jetsin harjoitusleirille, jossa asiat sujuivat sen verran mallikkaasti, että Heinola aloitti kautensa vieraskaukalossa New Yorkin Madison Square Gardenissa.

Puskista suuren yleisön tietoisuuteen nopeasti noussut Heinola ei NHL:ssä kumarrellut, vaan pelasi maailman parhaassa jääkiekkoliigassa hienosti vahvuuksillaan. Kahdeksan ottelun jälkeen hän oli nakuttanut tehot 1+4.

Tässä vaiheessa Jets kuitenkin lähetti Heinolan AHL:n kautta takaisin Suomeen, koska suomalaiselle haluttiin varmistaa kehityksen kannalta oleellinen suuri vastuu seurajoukkueessa. Jets ei halunnut polttaa Heinolan tulokassopimuksesta vielä ensimmäistä vuotta, joten pelien NHL:ssä oli sääntöjen takia jäätävä alle kymmeneen.

Ville Heinola pelasi viime vuonna NHL:ssä kahdeksan ottelua. Pittsburgh Penguinsia vastaan hän teki ensimmäisen NHL-maalinsa. Joe Sargent/Getty Images

Putoaminen NHL-joukkueesta harmitti Heinolaa, ja sen jälkeen tuo kokemus on toiminut motivaattorina treeneissä.

– Toki NHL:ssä pelaaminen oli hieno kokemus, mutta itselle jäi päällimmäisenä siitä paljon nälkää. Haluan takaisin sinne ja näyttää, että pystyn pelaamaan NHL:ssä ihan vakituisesti, 19-vuotias Heinola kertoo nyt Yle Urheilulle.

Vaikea paluu SM-liigaan

Isot harppaukset pelaajana ja hieno NHL-debyytti johtivat Heinolan kohdalla suureen huomioon. Häntä seurattiin yhtäkkiä tarkemmin kuin koskaan aiemmin peliuransa aikana.

Se alkoi näkyä arjessa.

– Kiistatta sieltä tuli vähän hämmentynyt nuori mies takaisin Raumalle. Kyllä me jouduimme oman aikamme opettelemaan ihan arjen tekemiseen ja rytmiin. Se on ihan inhimillistä nuoren ihmisen ja pelaajan kanssa. Tilanne ei varmaan ollut kauhean helppo hänellekään, Lukon päävalmentaja Pekka Virta kertoo Yle Urheilulle.

Vain neljä päivää Pohjois-Amerikasta paluun jälkeen Heinola pelasi jo SM-liigaa Lukon paidassa Jyväskylässä JYPiä vastaan. Pelit eivät kuitenkaan lähteneet kulkemaan kuten suuri yleisö ja Heinola itse odottivat.

Kiekollisena puolustajana profiloituneen Heinolan pistesarake näytti marraskuun kahdeksan pelin jälkeen sitkeästi nollaa. Tilanne oli pelaajalle itselleen hankala.

– Monesti huomaa, että kun täällä tulee pimeät ajat ja rupeaa miettimään asioita, hommat alkavat mennä huonosti. Pitää yrittää pitää pää aika tyhjänä ja mennä vain eteenpäin, silloin yleensä hyvät asiat tapahtuvat. Jos alkaa liikaa miettiä, se kostautuu, Heinola sanoo.

Ville Heinola nousi Lukon liigajoukkueeseen syksyllä 2018. AOP

Myös seura-arjessa tilanne oli hetken aivan erilainen vuoden takaiseen verrattuna.

– Kun hän nousi liigaan, hän tarvitsi aika paljon tukea, niin kuin 17-vuotiaan kuuluukin. Sitten tuollaisen reissun jälkeen on vähän se olo, että ei tässä nyt niin hirveästi varmaan enää kenenkään neuvoja tarvita, Virta sanoo.

Päävalmentaja Virta painottaa, ettei Heinola erityisemmin oireillut palattuaan SM-liigaan, mutta puolustajassa oli havaittavissa pientä vaisuutta. Virran tulkinta oli, että Heinola odotti hyvien NHL-pelien jälkeen SM-liigaotteluiden tuntuvan helpommilta kuin aiemmin. Sitä päävalmentaja pitää kuitenkin vain inhimillisenä piirteenä nuoren pelaajan kehityksessä.

– Hän aika nopeasti älysi, mistä on kysymys. Kun hän hyväksyy epäreiluudet sillä tavalla, etteivät ne olleet kenenkään vika, eikä kukaan ole niitä pahuuttaan hänelle tehnyt ja rupeaa tekemään työtä, hän on vastaanottavainen ja laadukas harjoittelija ikäisekseen, Virta sanoo.

Jokainen voi kuvitella sen tilanteen, kun tuon ikäisenä lentää NHL-joukkueen kanssa viiden tähden hotellista toiseen, tekee muutaman tehopisteen ja saa kuulla, että alkaa olla valmis NHL:ään. Sehän syöpyy sellaisenaan varmasti mieleen ja realiteetti hiukan häviää. Pekka Virta

Heinola itse sanoo, että olisi voinut Suomeen palattuaan pärjätä liigaympyröissä paremmin.

Konkarivalmentaja Virta on sitä mieltä, että nuorukainen onnistui olosuhteisiin nähden hyvin. Heinolan heikko jakso oli lyhyt, kun sitä vertaa esimerkiksi uran oletettuun kestoon. Virta korostaa useaan otteeseen, ettei viime vuonna tapahtunut mitään dramaattista, pikemminkin kyse oli nuoren pelaajan luonnollisesta reagoinnista isoihin asioihin.

– Jokainen voi kuvitella sen tilanteen, kun tuon ikäisenä lentää NHL-joukkueen kanssa viiden tähden hotellista toiseen, tekee muutaman tehopisteen ja saa kuulla, että alkaa olla valmis NHL:ään. Sehän syöpyy sellaisenaan varmasti mieleen ja realiteetti hiukan häviää.

Hyvässä vireessä Edmontonin kisoihin

SM-liigassa Heinola ehti pelata 11 ottelua ennen kuin hän matkusti Suomen nuorten maajoukkueen mukana Tshekkiin MM-kisoihin. Kisat tulivat hankalaan väliin, sillä luistin ei ollut kulkenut totuttuun tapaan liigassa.

Hienon NHL:ssä onnistumisen jälkeen ja edellisvuoden MM-kisojen perusteella Heinolan odotettiin ottavan johtavan pelaajan roolin maajoukkueessa. Paineita ulkopuolisilta tuli merkittävästi aiempaa enemmän, ja Heinolan esitys arvokisoissa jäi odotettua vaisummaksi.

– Varmasti minulla oli paljonkin paineita ja aina ne isoimmat paineet tulevat itseltä ja siitä, minne itse asettaa tavoitteet. Siinä tietysti kirkkaimpana mielessä oli, että haetaan kulta. Edes mitalia ei tullut, niin ei se silloin ihan nappiin mennyt, Heinola sanoo.

Ville Heinolalta odotetaan jälleen johtavan pelaajan elkeitä MM-kaukalossa. Suomen Jääkiekkoliitto

Nyt Edmontonin MM-kisojen alla tilanne on täysin toinen.

Heinolan peli alkoi naksahtaa kohdilleen jo viime keväänä. Siihen auttoi osaltaan se, että Lukon joukkuepeli löysi uomansa. Päävalmentaja Virta kehuu, että koko kalenterivuosi on mennyt Heinolalta todella hyvin.

– Meillä oli viime kaudella omat haasteemme löytää joukkuepeliin sellainen rytmi, jossa koko joukkue löytää oman paikkansa. Se löytyi viime vuodenvaihteessa ja siinä Ville pelasi jo tosi hyvin ja isossa osassa.

Viime vuodesta Heinola on kehittynyt tasaisesti. Huonoja peli-iltoja ei ole juurikaan tullut ja Heinola on entistä kokonaisvaltaisempi, kypsempi pelaaja.

Lukossa nuori puolustaja on nauttinut taas alkukaudesta suuresta vastuusta. Heinola on pelannut ykköspakkiparissa Robin Pressin kanssa ja saanut aikaa niin ali- kuin ylivoimallakin. Luotto on näkynyt tulostaululla erityisesti marraskuussa, jolloin Heinola nakutti seitsemässä pelissä tehot 1+8=9.

Iso peliaika ja onnistumiset ruokkivat myös paluuta NHL:ään. Winnipeg Jets haluaa Heinolasta kiekonliikuttajan ja puolustajan ylivoimalle.

– Lukon pelityyli on tosi kiekollinen ja pakit saavat pelata paljon kiekolla. Se on varmasti paljon, paljon auttanut minua tässä kehittymään sinne suuntaan. Ja tietysti, kun saa vain paljon sitä kiekollista roolia, niin siinä kehittyy, Heinola arvioi.

Vuosi Suomessa on tehnyt hyvää myös henkisesti. NHL-aikansa Heinola asui yksin hotellissa, mutta nyt hän on päässyt takaisin läheistensä luo Satakuntaan.

– Tämä on ollut itselleni jotenkin turvallisempi ympäristö. Tuntuu ainakin siltä, että olen paljon valmiimpi, kun lähden Kanadaan takaisin.

Mutta milloin Jetsiin paluun aika on? Sitä Heinola ei vielä tiedä varmaksi itsekään, sillä NHL:n seuraavan kauden alkamispäivä varmistui vasta viime sunnuntaina. On mahdollista, että Heinola jää Kanadaan suoraan nuorten MM-kisoista.

Suomen ottelut alkusarjassa Lauantai 26.12. kello 1 Saksa–Suomi Sunnuntai 27.12. kello 21 Suomi–Sveitsi Keskiviikko 30.12. kello 21 Suomi–Slovakia Perjantai 1.1. kello 1 Kanada–Suomi

