Urheiluseuroilla on joka vuosi mahdollisuus merkittävään rahapottiin, mutta monet eivät jaksa täyttää hakulomaketta – "Ei voi saada kymppitonnia kertomalla, että olemme hyvä seura"

Urheiluseuroilla on tärkeä rooli lasten ja nuorten liikuttajana. Robert Ghement / EPA

Tilastot paljastavat yhä harvemman urheiluseuran hakevan julkista seuratukea. Seuroissa on koettu, että hakuprosessi voi olla liian raskas.

Seuratuki kohdennetaan lasten ja nuorten toimintaan - Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt seuratukea vuodesta 2013 alkaen. - Vuoden 2021 tukea on haettava 18.12.2020 kello 16.15 mennessä. - Vuonna 2021 seura voi saada tukea 2 500–25 000 euroa. - Ennen ministeriön lopullista päätöstä kaikista hakemuksista pyydetään lajiliiton ja liikunnan aluejärjestön lausunto. - Tukea myönnetään vain rekisteröityjen liikunta- ja urheiluseurojen uusille hankkeille, jotka koskettavat lapsia tai nuoria tai mahdollistavat uuden työntekijän palkkaamisen.

Monet urheiluseurat eivät enää jaksa hakea Opetus- ja kulttuuriministeriön hankeavustusta. Avustus mahdollistaisi lasten ja nuorten harjoitusten monipuolistamisen tai uusien harjoitusryhmien perustamisen. Pienissä seuroissa on kuitenkin koettu, että avustuksen hakeminen saattaa olla liian työlästä.

Ilman ulkopuolista tukea pienten seurojen on haastavaa kasvattaa ja kehittää toimintaansa. Esimerkiksi uuden kerho-ohjaajan palkkaaminen on usein mahdotonta. Samaan aikaan pitkäjänteiseen suunnitteluun kykenevät isommat seurat monipuolistavat toimintaansa jatkuvasti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä seuratoiminnan kehittämistuki on seuroille merkittävä keino järjestää uudenlaista toimintaa lapsille ja nuorille. Seuratukea on mahdollista saada tänä vuonna tehdyn korotuksen myötä jopa 25 000 euroa vuodessa. Se voi olla yli 25-kertainen summa kunnan avustuksiin nähden. Rahan saaminen edellyttää kuitenkin käytännössä kuukausien etukäteissuunnittelua, mikä on haaste pienille vapaaehtoisseuroille.

Keski-Suomen Liikunta ry:n seurakehittäjä Laura Härkönen uskoo, että ajanpuute pakottaa seurat luopumaan hakuprosessista.

– Isossa seurassa saattaa olla töissä ihmisiä, joiden toimenkuvassa määritellään kehityshankkeiden suunnittelu. Se on ihan eri asia, kuin että puhtaasti vapaaehtoisorganisaatiossa joku tekee suunnitelman omalla vapaa-ajallaan, Härkönen toteaa.

Kuukausien suunnittelutyö

Vielä muutamia vuosia sitten seurat hakivat toiveikkaasti tukea nopeasti kyhätyillä hankesuunnitelmilla. Sittemmin hakemusmäärät ovat vähentyneet, mikä käy ilmi Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö Likesin tekemästä tilastosta. Vuonna 2016 lähetettiin lähes 850 hakemusta, mutta viime vuonna yli kaksisataa vähemmän.

Vähentynyt hakemusmäärä kertoo Härkösen mukaan parantuneesta hankeymmärryksestä.

– Nykyään ihmiset ymmärtävät, että ei voi yhtäkkiä vain saada kymppitonnia jostain kertomalla, että me ollaan hyvä seura.

Vanhemmilla on usein tärkeä rooli urheiluseurojen pyörittämisessä. Vanhemmat toimivat usein vapaaehtoispohjalta. Getty Images

Laadukas seuratukihakemus vaatii monipuolista suunnittelua. Hakemuksessa seurojen tulee esittää selkeät tavoitteet ja onnistumisen mittarit suunnitellulle hankkeelle. Samoin ministeriölle tulee kertoa toteuttamisaikataulu ja hanketta toteuttavien henkilöiden nimet.

Seurojen on myös huomioitava hakutekniikka. Esimerkiksi laskuvirhe budjetissa saattaa kaataa hakemuksen. Pyrimme-sanamuodon liiallinen käyttö voi puolestaan tehdä hakemuksesta epäuskottavan.

Toteuttamiskelpoisen hankesuunnitelman laatiminen tulisi käytännössä aloittaa viimeistään alkusyksystä. Jos koko syksyn suunnittelu tuottaa toivotun tuloksen, on itse hankekin toteutettava seuraavana vuonna. Seuroissa ymmärretään, että prosessi saattaa olla liian raskas.

– Ymmärrys on tehnyt sen, että osa seuroista toteaa vain, että ei jaksa hakea tai ei pysty, Härkönen kertoo.

Kasvanut ymmärrys on jakanut seurat kahteen ryhmään. Osa seuroista ei hae lainkaan seuratukea, mutta toiset tekevät sen entistäkin suunnitelmallisemmin. Härkönen toivoo silti pientenkin seurojen hakevan tukea. Ratkaisevaa on hankkeen kokoluokan sijasta sen realistisuus.

– Pienilläkin suunnitelmilla on menty läpi. Ne ovat olleet uskottavia, ja niissä on vaikuttavuutta paikalliseen alueeseen.

Lisää harrastajia seuratuella

Jyväskyläläinen lentopalloseura JyväsLentis on esimerkki seurasta, joka on saanut seuratukea pitkälti vapaaehtoisvoimin. Vuonna 2019 ministeriö myönsi seuran hankkeelle silloisen maksimituen eli 15 000 euroa. Tänä vuonna tukea tuli 12 000 euroa. Summat ovat huomattavia verrattuna Jyväskylän kaupungin avustuksiin. Maksuttomien salivuorojen lisäksi kaupunki tukee JyväsLentistä vuosittain 1 700 eurolla.

– Ilman seuratukea meillä ei olisi missään tapauksessa ollut varaa palkata uutta työntekijää, JyväsLentiksen puheenjohtaja Mikko Häyrinen kertoo.

Seuratuella palkattu juniorivalmennuspäällikkö onnistui heti ensimmäisenä vuonna kasvattamaan alakouluikäisten harrastajien määrää. Valmennuspäällikkö on myös parantanut toiminnan laatua. Seuralla on nykyisin esimerkiksi selkeä pelaajapolku mini-ikäisestä aikuiseksi.

Vuoden 2019 tuki edellytti seuralta puolentoista kuukauden suunnittelua. Osa-aikaisen toiminnanjohtajan työpanoksesta huolimatta vapaaehtoisilta vaadittiin paljon.

– Meillä on onneksi aktiivisia hallituksen jäseniä, jotka käyttävät vapaa-aikaansa lentopallon edistämiseen, Häyrinen sanoo.

Vaikka seuratuesta on hyviä kokemuksia, JyväsLentis ei hae tukea tänä vuonna. Häyrisen mukaan hakemista tosin suunniteltiin syksyllä useamman kuukauden ajan. Seurassa ymmärretään kuitenkin, että rahan saamiseksi pitäisi taas laatia uusi hankesuunnitelma.

– Tällä kertaa koimme, että meillä ei harkinnasta huolimatta ole ollut resursseja tehdä hakemusta. Muun muassa korona on työllistänyt hallitusta syksyn aikana.

Seuratoiminnan kehittämistuen hakuaika umpeutuu perjantaina.

Alberto Politi

Juttua korjattu 17.12. klo 14.10: Hakemusmäärien vähentyminen käy ilmi Likesin tekemästä tilastosta eikä teettämästä tilastosta, kuten jutussa aluksi väitettiin. Korjattu samassa asiayhteydessä vuosiluku 2015 vuodeksi 2016.