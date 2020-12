Matilda Castrén, 25, pelasi Yhdysvalloissa loistavan tulokaskauden ja tienasi 140 000 dollaria – "Nyt voin sanoa, että pystyn elämään golf-tuloilla"

Matilda Castrén on noussut Suomen ykkösgolfariksi huippupelaamisen ansiosta LPGA Tourilla, joka on maailman kovin naisammattilaisten golf-kiertue.

SAN DIEGO. Matilda Castrén, 25, vaihtaa kenkiä SantaLuz-golfkentän parkkipaikalla San Diegossa. Auton takakontti on täynnä lenkkareita ja golf-varusteita. Castrén ajoi samalla autolla Floridasta Kaliforniaan, kun hän muutti Yhdysvaltain länsirannikolle vuosi sitten.

Urheilija oli juuri lunastanut paikkansa ainoana vakituisena suomalaispelaajana LPGA-kiertueelle. Sitä ennen Castrén loisti yliopistojoukkueensa tähtipelaajana Floridassa ja siirtyi kilpailemaan ammattilaisena 2018 Yhdysvaltain kakkoskiertueelle Symetra Tourille. Se oli ponnahduslauta maailman kovimpaan koitokseen, LPGA-kiertueelle.

Castrén ponnisti LPGA-kentille Yhdysvaltain kakkoskiertueen Symetra Tourin kautta. Johanna Juntunen

Ensimmäinen kausi pääkiertueella on ollut syystäkin erikoinen, vaikka Castrén pelasi kaikissa kategoriansa sallimissa yhdeksässä turnauksessa.

– Tämä on ollut aika mielenkiintoinen vuosi koronan takia. LPGA-kiertue on sinänsä lunastanut odotukset ja oma peli on sujunut tosi hyvin, joten olen ollut tyytyväinen. Kausi on ollut hieno sen puolesta, mutta kisoja on peruttu tosi paljon. Se on ehkä vähän ottanut sitä hohtoa pois tältä vuodelta, Castrén harmittelee Yle Urheilulle.

Typistetyllä kaudella pelattiin neljä kisaa tammi-helmikuussa. Touria päästiin jatkamaan vasta heinäkuun lopussa. Tiukkojen koronarajoitusten takia golf-kentät olivat kiinni Kaliforniassa kuutisen viikkoa keväällä. Castrénia aluksi harmitti, kun ei päässyt ulos harjoittelemaan, mutta hän käänsi tilanteen hyödykseen.

– Keskityin fysiikkaharjoittelemiseen ja lepoon. Muutimme tähän meidän uuteen kotiin silloin, niin sain vähän aikaa pysähtyä ja keskittyä muihin asioihin kuin golfiin. Sanoisin, että se oli hyvä juttu mulle. Siinä sai levättyä ja ladattua akkuja.

Tavoitteena Tokio 2021

Akut latautuivat niin täyteen rauhallisella omakotialueella San Diegon kyljessä, että Castrén ylsi huipputuloksiin loppukauden turnauksissa. Lokakuun lopussa pelaaja sijoittui kahdeksanneksi Drive On Championshipsissa Georgiassa ja voitti sitä edeltävällä viikolla Symetra Tourin kilpailun, joihin hän saa myös osallistua kategoriansa ansiosta. Se oli Castrénin ensimmäinen ammattilaisvoitto.

– Voittaminen on niin mahtava fiilis ja sitä tapahtuu niin harvoin golfissa, että se on kyllä kauden kohokohta. Sitten tuli se 8. sija seuraavalla viikolla. Viikot olivat aika erilaisia tunnetiloja myöten, mutta olen tosi tyytyväinen tuohon kisarupeamaan.

Kauden onnistumisiin kuuluu myös 23. sija ensimmäisessä major-turnauksessa, josta rapsahti tilille yli 39 000 dollaria. Potit ovat huomattavasti suurempia LPGA:lla kuin Symetralla, sillä kisaa kohden on jaossa 1–5,5 miljoonaa dollaria.

– Siellä on yleensä 140 muuta naista, joiden kanssa kilpailen. Kaikki ovat tosi hyviä pelaajia ja kilpailijoita, jotka pystyvät voittamaan kiertueella.

Castrén viettää joulun poikaystävänsä perheen kanssa Teksasissa ja tulee Suomeen tammikuussa. Johanna Juntunen

Castrénin kokonaistulot ovat tänä vuonna yli 140 000 dollaria 14 kisasta, joihin kuuluu viisi Symetra Tourin koitosta, ja hän on parhaiten tienaavien ammattilaisten listalla jo 77:s.

– Olen onnellinen, että kisat ovat menneet hyvin ja palkintorahaa tullut. Nyt voin sanoa, että pystyn elämään golf-tuloilla. Aikaisempina vuosina, kun pelasin Symetra Touria, tulot olivat tosi pienet ja menot isot, niin oli vaikeaa tulla toimeen. Minulla on ollut vanhemmat ja sponsorit tukena, joita ilman en varmaan pelaisi LPGA Tourilla.

Castrén taisteli sisukkaasti paikasta vuoden viimeiseen kilpailuun, CME Group Tour Championshipiin, mutta ei aivan yltänyt sinne. Tähtäimessä on kuitenkin vielä suuremman luokan tapahtuma.

– Olympialaiset ovat olleet tosi iso unelmani pienestä pitäen ja olen aina toivonut, että golfista tulisi olympialaji. Kun se tapahtui Riossa (2016), kisoista tuli tavoitteeni.

Golfarille avautui mahdollisuus napata toinen paikka Suomen olympiajoukkueessa, kun Tokion olympialaiset siirrettiin tältä vuodelta ensi kesään. Hän on seurannut kauden aikana hyvin tiiviisti tilannettaan muihin suomalaisiin verrattuna.

– Olen nyt ensimmäisenä olympia-rankingissa, mistä olen tosi kiitollinen ja ylpeä, että olen saavuttanut sen. Siihen tietysti vaikutti, että sain enemmän aikaa tehdä niitä ranking-pisteitä.

Joogaa, puntteja ja puutarhanhoitoa

Jo 4-vuotiaana golfin aloittaneen huippu-urheilijan taival huipulle ei ole ollut pelkkää juhlaa. Välillä on ollut pitkiä kivikkoisia kausia, mutta tällä hetkellä kaikki näyttää hyvältä. Castrén on saanut kokemuksen myötä myös lisää henkistä vahvuutta.

– Muutama pieni tekniikan muutos on vaikuttanut peliini tänä vuonna. Lisäksi henkinen harjoittelu on tuonut uutta perspektiiviä koko touhuun. Kun siirryin ammattilaiseksi, otin tosi paljon paineita menestymisestä. Golf on sellainen peli, että ikinä ei voi olla liian hyvä, huokaa pelaaja.

Loikoilu takapihan riippumatossa auttaa rauhoittamaan mielen. Johanna Juntunen

Castrénilla on valmentaja Petteri Nykyn lisäksi henkinen valmentaja Katja Kantanen, jonka kanssa urheilija tekee erilaisia harjoitteita videopuhelujen kautta. Hän tunnustaa olevansa jännittäjätyyppiä.

– Toisen vuoden jälkeen vähän rentouduin kentällä, ja sen myötä pystyin pelaamaan parhaalla tasollani ja olen jatkanut sillä linjalla. Pelaamisestani on poistunut stressi myös sponsoreiden taloudellisen tuen ja olympiaryhmässä mukana olemisen myötä.

Mieli rauhoittuu myös joogatessa ja puutarhatöissä.

– Yritän kerran viikossa tehdä joogaa ja yritän uudelleen päästä kiinni puutarhanhoitoon. Välillä olen niin pitkiä aikoja pois kotoa, niin kasvit kuolevat.

Harjoitusohjelmaan kuuluu lisäksi voimaharjoittelua. Autotallissa on oma punttisali. Castrén rakensi sen poikaystävänsä Daniel Morenon kanssa koronakaranteenin aikana. Golfari viihtyy loistavasti Escondidossa, San Diegon tuntumassa.

Koko ikänsä golfia pelannut Castrén harjoittelee ihanteellisissa olosuhteissa SantaLuz-klubin kentällä San Diegossa. Johanna Juntunen

– Tämä tuntuu minun paikaltani. En tiedä, pelaisinko LPGA Tourilla, jos pitäisi Suomesta asti matkustaa joka viikko. Täällä pystyy harjoittelemaan ympäri vuoden upealla golf-kentällä ihanteellisissa olosuhteissa.

Huippu-urheilija harjoittelee yksityisellä SantaLuzin golfkentällä, jonka pelkkä vuosimaksu on 50 000 dollaria. Castrén välttää maksun mainostamalla klubia kisoissa.

Yksityisellä SantaLuzin golf-kentällä ei ole tungosta koronan riehuessa Kaliforniassa. Johanna Juntunen

– Mietin aina, miten täällä on niin paljon rikkaita ihmisiä, joilla on varaa hienoihin autoihin, miljoonakämppiin ja tuollaisiin juttuihin. En tiedä, voiko missään naisten urheilussa tienata niin paljon, että pystyisi elämään sellaista elämää. Ehkä jonain päivänä, naurahtaa Castrén toiveikkaana.

