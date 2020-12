Venäjän dopingpanna osuu kipeimmin Putiniin ja maan ylimpään johtoon: asiantuntija vertaa talouspakotteisiin – "Urheilijoiden kannalta loistava päätös"

Urheiluoikeuden asiantuntija Olli Rauste pitää urheilun kansainvälisen vetoomustuomioistuimen CAS:n päätöstä Venäjän dopingpannasta rohkeana linjauksena. Maailman antidopingtoimisto Wadan langettama panna kansainvälisessä urheilussa typistyi neljästä vuodesta kahteen, mutta samalla rangaistuksen sisältö muuttui.

– Kahden vuoden periodiin osuu kesä- ja talviolympialaiset, joten rangaistus on käytännössä yhden olympiadin mittainen, Rauste sanoo Yle Urheilulle.

Venäläisurheilijat eivät saa kilpailla oman lippunsa alla kaksissa seuraavissa olympialaisissa ja seuraavan kahden vuoden aikana järjestettävissä MM-kilpailuissa. Venäläisurheilijoiden ja -joukkueiden on kuitenkin mahdollista kilpailla neutraaleina urheilijoina.

Urheilijan näkökulmasta CAS:n päätös muuttaa Wadan vuosi sitten langettamaa alkuperäistä rangaistusta muutoinkin kuin vain keston osalta.

Wadan alkuperäisen päätöksen mukaan venäläisurheilijoiden olisi itse pitänyt todistaa olevansa syyttömiä, mutta nyt urheilijat saavat osallistua, ellei heitä ole erikseen tuomittu dopingrikkomuksesta. Enää ei siis oleteta, että venäläisurheilijat olisivat automaattisesti kytköksissä dopingohjelmaan.

– Urheilijoiden kannalta tämä on loistava päätös. Ainoa asia, jonka he menettävät on se, etteivät he saa kuulla kotimaansa kansallislaulua palkintokorokkeella tai kantaa kotimaansa lippua kilpailuasussaan. Se on mielestäni siedettävä menetys, Rauste sanoo.

Syyttömiä ei rangaista

Rausteen mukaan suurin asia CAS:n päätöksessä on, että rangaistuksen kohteeksi on otettu Venäjän valtion ylin johto. Venäjän presidentiltä Vladimir Putinilta, ministereiltä, duuman jäseniltä ja hallinnon johtavilta virkamiehiltä kiellettiin osallistuminen olympialaisiin ja eri lajien MM-kisoihin. Wadan langettamassa rangaistuksessa porttikiellot oli rajattu koskemaan vain Venäjän urheiluhallintoa.

Rauste vertaa rangaistusta EU:n Venäjään kohdistuviin talouspakotteisiin, kun sanktio kohdistetaan valtionjohdon ylimmälle tasolle. Wadan hallituksessa istuu myös poliitikkoja, kun taas CAS:n päättävä elin koostuu lakimiehistä.

– Onhan se aika ennenkuulumatonta, että Venäjän kokoisen valtion presidentille annetaan porttikielto olympialaisiin, Rauste toteaa.

– Mielestäni tämä on parhaiten kohdistettu rangaistuspäätös CAS:n historiassa. Nyt ei rangaista niitä, jotka ovat syyttömiä, vaan niitä tahoja, joilla päätösvalta todellisuudessa on.

CAS:n päätös ei koske esimerkiksi ensi kesän jalkapallon EM-kisoja, joissa osa otteluista pelataan Pietarissa. EM-tason kilpailut on rajattu rangaistuksen ulkopuolelle.

– Onhan se tietysti Venäjälle osa voittoa, että he voivat tällaisia pienempiä kisoja edelleen isännöidä, Rauste toteaa.

Venäjän antidopingtoimisto Rusada sai osana rangaistusta 1,27 miljoonan dollarin maksumääräyksen korvauksena Wadalle aiheutuneista kuluista sekä prosenttimääräistä sakkoa.

Lue myös:

CAS teki päätöksensä: Venäjän dopingpanna kansainvälisessä urheilussa lyhentyi – maa sivuun kaksista olympialaisista

Oletko pudonnut jo kärryiltä Venäjän dopingskaandalista? Yle Urheilu avaa, mitä kaikkea härskistä huijauksesta on paljastunut kuuden vuoden aikana