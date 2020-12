FIS antoi päävalmentaja Petter Kukkoselle vakavan varoituksen pukukohun vuoksi

Rajusti yhdistetyn mäkihypyn pukukikkailua vastaan hyökännyt Suomen päävalmentaja Petter Kukkonen on saanut vakavan kirjallisen varoituksen Kansainväliseltä hiihtoliitolta FIS:ltä. Syynä on Kukkosen mukaan "breach of the FIS code of conduct", eli epäkelpo käytös FIS:n toimintaa kohtaan.

Kukkonen avautui Ylelle Rukan maailmancupissa joidenkin maiden silminnähden roikkuvista mäkipuvuista ja on jatkanut samalla linjalla myös myöhemmin.

– Suhtaudun vakavasti varoitukseen. Olisin voinut harkita tarkemmin niitä sanoja, joita käytin, kommentoi Kukkonen asiaa tuoreeltaan Ramsausta, jossa yhdistetyn maajoukkue tänä viikonloppuna kilpailee.

Välittömiä suoria vaikutuksia ei Kukkonen FIS:n varoituksella arvellut kuitenkaan olevan.

– Perusviestistäni en kuitenkaan aio perääntyä. Me pyydämme FIS:iä tarkastelemaan mittaustilanteiden toimintaa. Onko niissä sellaisia avoimia kohtia, mitkä voivat altistaa kilpailumanipulaatiolle?

Yksi osa pukukikkailua on ollut se, että urheilijat ovat väitetysti huijanneet aiemmissa mittaustilanteissa. Kukkonen vaati Rukalla urheilijoiden uudelleenmittausta juuri Ramsaussa, mutta sellaista ei ole näköpiirissä.

– Minun mielestäni tätä asiaa pitäisi tarkastella nopealla aikajänteellä, eikä niin kuin useammat tahot ovat vaatineet, että vasta kevätkokouksessa tätä asiaa katsottaisiin.

– EU lainsäädännön mukaan urheilijat lasketaan ammatinharjoittajiksi. Heillä tulee olla mahdollisuus reklamoida toimintaprosesseista, jos he tuntevat että on tapahtunut väärinkäytöksiä. Pitäisi olla vielä kolmas, neutraali taho, joka asiaa lähtee selvittämään. Sitä kautta urheilijoiden oikeusturva olisi taattu.

