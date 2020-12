"Oli kuin olisi pudottanut pommin" – Jari-Matti Latvala kertoo, miten ihmeessä hän nousi Tommi Mäkisen seuraajaksi ja myöntää rehellisesti puuttensa

Tuoreimmat ralliuutiset, -videot ja -podcastit sekä tiedot tulevista lähetyksistä löydät osoitteesta yle.fi/mmralli.

Toyotan MM-rallitallin uusi tiimipäällikkö Jari-Matti Latvala kertoo Yle Urheilulle, että hän ei itse osannut odottaa uutta pestiään. Tiimipäälliköksi nousu tuli esille paria viikkoa sitten, kun Japanin suunnalta lähestyttiin Latvalaa.

– Oli kuin olisi pudottanut pommin. En osannut kuvitella, että tällaista pestiä minulle annettaisiin, Latvala kertoi Yle Urheilulle sopimuksen synnystä.

Alustavasti Latvalan oli valmistautumaan tekemään Toyotan kanssa markkinointitöitä joissain MM-sarjan osakilpailuissa ensi kaudella.

Latvala ei saanut enää päättyneelle kaudelle kuljettajasopimusta rallin MM-sarjaan. Toyota pestasi kolme kautta tiimissä ajaneen Latvalan sijaan tiimiin Sébastien Ogierin, Elfyn Evansin ja Kalle Rovanperän.

Rallin MM-sarjan historiassa kaikkien aikojen eniten osakilpailuja ajanut suomalaiskuljettaja keskittyi tänä vuonna oman yrityksensä pyörittämiseen ja ajoi myös historic-autoilla ralleja. Ennen yhteydenottoa Japanista ja tallipäällikkötarjousta Latvala oli vielä puntaroinut mahdollista ajamista.

– Tällaista tarjousta pyytää lähteä Toyotan tiimipäälliköksi ei tule kahta kertaa elämässä, kun se tulee vielä Japanista ja tulee Akio Toyodalta. Silloin tarjoukseen pitää tarttua. Päätin, että lähdetään tähän ja lopetetaan MM-rallitasolla ajamisen miettiminen, Latvala kertoo ja sanoi miettineensä tarjousta 30 sekuntia.

Akio Toyoda onnitteli Jari-Matti Latvalaa Jyväskylän MM-rallissa 2018 Tomi Hänninen

Latvala myöntää rehellisesti vähäisen johtamiskokemuksen

Latvala seuraa tehtävässä Tommi Mäkistä, joka siirtyy suurempaan rooliin Toyotan moottoriurheilupuolen neuvonantajaksi. 35-vuotias Latvala kertoi vielä lokakuussa Yle Urheilulle, että tarvitsisi rallitallin johtotehtäviin enemmän johtamiskokemusta.

Latvalan nimittäminen Toyotan tallipäälliköksi on herättänyt runsaasti ihmetystä, hämmennystä ja epäuskoisuutta. Latvalan nimityksessä on ihmetyttänyt etenkin hänen johtamiskokemuksensa puute. Toyotan MM-rallitallin pyörittäminen on kuitenkin kymmenien miljoonien eurojen liiketoimintaa. Latvala muistuttaa, että hän ei johda yksin tiimiä. Kaj Lindström on urheilutoimenjohtaja, Tom Fowler tekninen johtaja ja projektijohtajana toimii Yuichiro Haruna.

– Minun tehtäväni on tietysti olla tiimin kasvot. Kommunikoin median suuntaan tiimin asioista, Latvala sanoo tehtävistään.

– Tehtäväni on myös käyttää aikaa jokaisen ihmisen kanssa, että lähdetään nostamaan yhteishenkeä. Jos haluaa voittaa mestaruuksia, työyhteisössä täytyy olla hyvä olo ja fiilis. Sieltä nousee voittajatekeminen, Latvala sanoo.

Latvala uskoo, että hänellä on myös tiimipäälliköksi sopivia vahvuuksia. Latvala tuntee tietysti lajin, nykyautot ja Toyotan tiimin läpikohtaisin.

– Olen myös omasta mielestäni sosiaalinen ja helposti lähestyttävä ihminen, Latvala sanoo

Jari-Matti Latvala on ollut lojaali Toyotalle ja Toyota lojaali häntä kohtaan. Tomi Hänninen

Rallikonkari haluaa myös painottaa, että tallipäällikkönä hänestä tullaan näkemään erilainen kuva kuin kuljettajana.

– Erikoiskokeiden maalipäässä minusta on nähnyt, että on mennyt hyvin tai huonosti. Erikoiskokeiden maalissa ei ole sekuntiakaan aikaa miettiä. Nyt tallipäällikkönä on ihan eri asia. Ehdin miettimään, ajattelemaan asioista ja myös keskustelemaan, Latvala sanoo.

Latvala ei koekaan vähäistä johtamiskokemusta ja nopeaa siirtymistä kuljettajasta tiimipäälliköksi ongelmaksi tai riskiksi. Latvala korostaa, että Toyotan tiimissä johtamismalli on jo olemassa. Nyt Latvalan näkemyksen mukaisesti vain tallipäällikkö vaihtuu ihmisestä toiseen.

– Mutta joo. Ei minulla ole isoa johtamiskokemusta. Olen käynyt armeijassa Reserviupseerikoulun. Olen siellä saanut johtajakoulutusta. Mutta uskon, että elämä ja urheilu-ura opettavat matkan varrrella lisää. Pyritään kehittymään, Latvala sanoo rehellisesti.

Latvala tuli kuljettajan urallaan tutuksi erittäin rehellisenä ja avoimena ihmisenä. Samalla lailla tuurilainen haluaa jatkaa tallipäällikkönäkin. Latvala uskoo myös, että tiimipäälliköksi nousussa oli merkitystä hyvällä suhteella Akio Toyodaan.

– Olen erittäin kiitollinen kunnioituksesta ja arvostuksesta Toyotaa kohtaan. Vaikka ajoura loppui viime vuonna, he ovat halunneet käyttää minua markkinointitöissä. Yhteys on pysynyt. Iso kiitos lojaalisuudesta ja uskosta minua kohtaan, Latvala sanoo.

Latvala nousee erikoisesti ex-tallitoveri Ogierin pomoksi

Latvalan tilanteen tekeekin erikoiseksi, että seitsemänkertaisesta maailmanmestarista Ogierista tulee nyt Latvalan alainen. Kaksikko ajoi aikanaan neljä kautta tallitovereina rallimaailmaa hallinneella Volkswagenilla ennen kuin päästöskandaali pakotti saksalaisen autonvalmistajan vetäytymään rallin MM-sarjasta.

– Onhan se aika erikoista. En tiedä, onko tällaista ollut aiemmin moottoriurheilussa. Käytännössä kilpakumppani muuttuu tallipäälliköksi. Mielestäni meillä on aina ollut hyvä kunnioitus toisiamme kohtaan. Uskon, että meidän yhteistyömme toimii, Latvala sanoo.

Latvalan pesti tallipäällikkönä alkaa virallisesti vuoden alussa. Latvala ehtinyt nopeasti puhua edeltäjänsä Tommi Mäkisen kanssa ja lähitulevaisuudessa olisi tarkoitus istua vielä kunnolla alas. Mäkisen johdolla tiimissä on voitettu kerran tiimimestaruus vuonna 2018 ja kahtena edellisvuotena kuljettajien mestaruus Ott Tänakin ja Sébastien Ogierin ajamana.

– Tommi on luonut voittajatiimin. Siitä pystyy hyvin jatkamaan, Latvala sanoo, mutta muistuttaa, että vielä on parannettavaa.

– Jos haluaa voittaa kuljettaja- ja merkkimestaruudet samana vuonna Volkswagenin tyyliin, se vaatii pieniä askeleita eteenpäin. Toivon, että pystyisin auttamaan tässä kuljettajan kokemuksellani ja silmilläni.

Jari-Matti Latvala aikoo hyödyntää kokemustaan ennätyksellisen pitkältä MM-ralliuraltaan. Tomi Hänninen

Rallin MM-sarjan uusi kausi on tarkoitus alkaa reilun kuukauden päästä 21.–24. tammikuuta perinteikkäällä Monte Carlon MM-rallilla. Latvalan elämä on täyttynyt 17-vuotiaasta asti rallin MM-sarjasta, joten hänelle on hienoa palata täysipainoisesti MM-sarjaan tiimipäällikön roolissa.

Viime kaudella Latvala ajoi Ruotsin MM-rallin omalla rahoituksellaan. Ajamista Latvala ei tule kokonaan lopettamaan tulevaisuudessakaan, vaikka MM-tasolle hän ei tule enää palaamaan kokonaan.

– Olemme sopineet, että jatkan Toyota Historic -autoilla kilpailemista aina, kun on vapaa-aikaa. Ajamista en pysty lopettamaan, koska se on verissä, Latvala sanoo.

– Voi olla pieni mahdollisuus, että 40 vuotta tai 50 vuotta täyttäessä miettisi vielä yhden MM-rallin ajamista. Minulla on nyt 209 MM-rallia, niin saisi sitten MM-rallin numero 210.

