Nuorten MM-jääkiekossa koronakaaos paisuu: Suomen avausvastustajalla kahdeksan tartuntaa, samalla koneella lentäneessä Ruotsin joukkueessa kaksi tartuntaa

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on tiedottanut uusista koronavirustartunnoista (siirryt toiseen palveluun) alle 20-vuotiaiden MM-kisajoukkueissa. Saksan joukkueessa on todettu tartunta kahdeksalla eri pelaajalla. Ruotsin joukkueessa on todettu kahdella pelaajalla tartunta.

Tartunnat on todettu testeissä, jotka on otettu joukkueiden saapuessa kisakuplaan Kanadassa Edmontonissa. Tilanne on siinä mielessä mielenkiintoinen, että Saksa on Suomen joukkueen avausvastustaja MM-kisoissa joulupäivänä. Ruotsin joukkue puolestaan lensi yhdessä samassa koneessa Suomen ja Venäjän joukkueiden kanssa MM-kisoihin viime viikonloppuna.

Kanadan terveysviranomaisten konsultaation perusteella Saksan joukkue on karanteenissa jouluaattoon saakka. Ruotsin joukkue on karanteenissa maanantaihin 21. joulukuutta saakka lukuun ottamatta positiivsen testituloksen antaneita joukkueenjäseniä, jotka ovat vielä pidempään karanteenissa.

Kaikki muut MM-joukkueet pääsevät karanteenista, kunhan kaikki testitulokset on vahvistettu negatiivisiksi.

Ruotsin joukkue nousi jo ennen lähtöä MM-kisoihin otsikoihin, sillä joukkueesta löydettiin kahdeksan tartuntaa, joista neljä oli todettu pelaajilla ja neljä valmennuksessa.

