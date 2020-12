Naiset tekivät yhdistetyssä historiaa, mutta epätasa-arvo loistaa ainakin palkintorahoissa – Suomen naisten katse suunnattu jo Italian olympialaisiin

Perjantaina Ramsaussa tehtiin talviurheilun historiaa, kun naiset kilpailivat ensimmäistä kertaa maailmancupin pisteistä yhdistetyssä. Suomalaisia ei kisassa nähty ja voiton vei ennakkosuosikki, yhdysvaltalainen Tara Geraghty-Moats.

Naiset ovat taistelleet paikastaan yhdistetyssä jo vuosikausia, eikä maailmancupin ensimmäinen kisakaan ratkaise tilannetta. Eroja miesten ja naisten välillä on muun muassa kisojen määrissä että palkintorahoissa.

Siinä missä miehille oli täksi kaudeksi suunniteltu 25 maailmancupin osakilpailua, naisilla niitä oli neljä. Sekä Lillehammerin että Otepään kisat jouduttiin perumaan koronan takia, mutta yksi naisten kisa saatiin kuitenkin järjestettyä Ramsauhun. MM-kisoissa miehille on tarjolla neljä kilpailua, naisille yksi. Olympialaisissa naisten yhdistettyä ei nähdä vielä Pekingissä, sillä Kansainvälinen olympiakomitea siirsi lajin mukaanoton vuoteen 2026.

Palkintorahoissa naisten osuus on huomattavasti pienempi kuin miehillä. Naiset saavat tällä kaudella maailmancupin osakilpailuvoitosta 2 800 Sveitsin frangia eli noin 2 600 euroa, kun miesten voittajat kuittaava 8 000 Sveitsin frangia eli noin 7 400 euroa.

– Urheilussa ei edelleenkään ole tarpeeksi tasa-arvoa. Se, että miehet saavat paljon enemmän rahaa voitosta, on väärin, totesi Norjan yhdistetyn urheilujohtaja Ivar Stuan NRK:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun).

– Se on erittäin epäoikeudenmukaista. Tätä puolustellaan markkinavoimilla ja TV-rahoilla, mutta vuoteen 2020 mennessä meidän olisi pitänyt päästä jo pidemmälle.

Perjantain kisassa Geraghty-Moatsin koville pannut ja vain 1,5 sekuntia yhdysvaltalaiselle hävinnyt Gyda Westvold Hansen myöntää, että laji joutuu maksamaan nuoruudestaan.

– Voi olla luonnollista, että tämä menee näin. Mutta toivottavasti aikanaan siitä tulee tasa-arvoisempaa, norjalainen sanoi.

Norjassa tilanne on kuitenkin parempi kuin monessa muussa maassa, sillä yksi joukkueen pääsponsoreista maksaa norjalaisille naisurheilijoille miesten ja naisten palkintorahojen välisen erotuksen

– Meillä on tavoitteena saada samat palkintorahat naisille ja miehille. Ei ole epäilystäkään siitä. Mutta meillä ei ole tällä hetkellä mitään arvoa naisten yhdistetylle, sillä sitä ei ole ollut markkinoilla tarjolla aikaisemmin. Toivottavasti saamme hyvät katsojaluvut, jotta voimme edistää asiaa, Kansainvälisen hiihtoliiton yhdistetyn kilpailupäällikkö Lasse Ottesen vakuutti NRK:lle ja muistutti, että ensi kaudella naisten palkintorahat kasvavat 25 prosentilla.

Tuolloin naiset saavat voitosta 4 500 Sveitsin frangia eli noin 4 200 euroa.

– Se on parempi kuin tänä päivänä, emmekä ole pyytäneet korotusta miehille, Ottesen sanoi.

Suomelle kilpailukykyinen joukkue

Suomen naisten yhdistetyn maajoukkue perustettiin viime keväänä ja seitsemän urheilijan joukkueen ikäjakauma on 13–17 vuotta. Maailmancupin kilpailut eivät ole Annamaija Oinaan mukaan vielä ajankohtaisia.

– Kyllä siihen voi mennä vielä muutama vuosi. Tarvitaan vielä paljon aikaa ja varmaan mäkihypyn puolella tulee ne suurimmat erot. Sitä pitäisi parantaa vielä paljon, Oinas sanoi Urheilustudion haastattelussa.

Oinas seurasi perjantain maailmancupia television välityksellä ja hänen mielestään kilpailun taso näytti kovalta. 17-vuotias urheilija on kuitenkin vakuuttunut, että hän pystyy nostamaan oman tasonsa maailman kärkeen.

Oinas on asettanut tavoitteensa vuoteen 2026 eli samaan vuoteen, johon koko Suomen naisten joukkue rakentaa polkuaan. Tuolloin talviolympiakisat järjestetään Italian Milanossa ja Cortina d’Ampezzossa.

– Siellä olisi tarkoitus päästä ehkä jopa mitaleille. Sinne on nyt vielä aikaa, joten tässä voi hyvin treenata sinne, Oinas sanoi.

Myös Tytöt 2026 -projektin valmentaja Lasse Moilanen uskoo, että Suomi on kilpailukykyinen joukkue Italian talvikisoissa.

– Sinnehän on vielä reilusti aikaa, joten mahdotonta sanoa, missä pisteessä olemme viiden vuoden päästä. Oma näkemykseni on se, että sinne on riittävästi aikaa tällä joukkueella. Pystymme nostamaan tasoamme niin paljon, että voimme olla oikeasti kilpailukykyinen joukkue siellä, Moilanen totesi Yle Jyväskylän haastattelussa.

Moilasen mukaan menestymiseen tarvitaan riittävää harjoittelua, mutta myös sitä, että kaikki menee nappiin.

– Haluamme alkaa käydä lähivuosina pienemmissä kisoissa ja menestyä siellä myös.

Tällä kaudella suomalaisten kilpailut ovat olleet koronan takia vähissä.

– Meillä on ollut vain harjoituskisoja. Vasta tammikuun puolella on ensimmäiset ihan oikeat kisat. Tosi epävarmalta näyttää muuten tuo kisakalenteri, Oinas harmitteli.

