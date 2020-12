Väärä diagnoosi oli viedä 27-vuotiaan Siiri Perälän hengen keväällä – raju syöpäkokemus muokkasi ajatusmaailmaa, nyt maajoukkueurheilija on kentällä kummallisessa tilanteessa

9.12.2020. Siiri Perälä muistaa ikuisesti tuon päivämäärän. Perälä joutui muiden futsalfanien kanssa pettymään, kun Suomen miesten maajoukkue hävisi MM-jatkokarsinnoissa täpärästi Serbialle, ja historiallinen unelma MM-kisoista romuttui.

– Se kuului elämäni hirveimpiin päiviin, Perälä kertoo Yle Urheilulle.

27-vuotias Perälä on Naisten Futsal-Liigassa pelaavan espoolaisen GFT:n kapteeni. Hän on henkeen ja vereen kilpailullinen futsalin pelaaja, jota vuosi 2020 koetteli poikkeuksellisen rajulla tavalla.

Noin kahdeksan kuukautta aiemmin, huhtikuun 12. päivä Perälä joutui pitkään jatkuneen voimakkaan oireilun jälkeen sairaalaan. Perälällä todettiin syöpä, lymfooma.

Perälän kausi Futsal-Liigassa oli ollut hieno. Peli oli kulkenut loistavasti ja maaleja oli syntynyt hyvällä tahdilla. Vuotta aiemmin Suomen mestaruuden voittanut Perälä putosi yhtäkkiä korkealta alas.

– Kun lääkäri tuli kertomaan tiedon, menin shokkiin. Aloin itkeä. Luulin, että kuolen siihen. Se oli pahin hetki, mitä olen elämässäni kokenut.

Väärä diagnoosi oli viedä hengen

Perälä sanoo, että viime kevään hahmottaminen on vielä kuin sumun peitossa.

– Tuntuu kuin se olisi ollut toisessa elämässä, mitä silloin tapahtui. Se oli niin pysäyttävä hetki.

Oireet alkoivat aluksi yskällä ja kuumeella alkuvuodesta. Perälä halusi silti harjoitella normaalisti joukkueen mukana. Kapteeni halusi olla paikalla, kun tosipelit lähestyivät.

Lopulta olo meni niin huonoksi, ettei Perälä pystynyt enää harjoittelemaan.

– Lopulta yskin verta ja pyörtyilin. Viimeisissä treeneissä ennen koronaa en kyennyt juoksemaan. Rinnasta painoi ja ihan kuin olisi ollut toinen keuhko puhki.

Perälä oli ravannut tutkittavana monta kertaa alkuvuoden aikana ja syytä selviteltiin. Urheilijoille tyypillinen voimat vievä sairaus mykoplasma oli yksi mahdollisuus, jota kartoitettiin. Oikean diagnoosin löytäminen vei aikaa. Lääkäri antoi diagnoosiksi lopulta astman.

– Sanoin lääkärille, että se ei ole astma. Olin käynyt astmatesteissä jo aiemmin vuosi sitten. Silti lääkäri halusi tutkia sitä. Puhallustulokset olivat huonot, kun toinen keuhko ei toiminut.

– Lähdin lääkäristä pois astmadiagnoosilla. En meinannut päästä kotiin, kun pyörryin kolme kertaa aulaan.

Sasha Silvala / YLE

"Henki olisi lähtenyt puolentoista viikon päästä"

Perälä kertoo oireiden olleen pääsiäisenä niin kovia, että hän päätti mennä lääkäriin uudestaan, kavereiden painostuksen takia. Vika huomattiin lopulta, kun sydän katsottiin ultraäänellä. Perälä päätti samalla käynnillä kertoa muista oireistaan.

– Sanoin, että kaulassani oli patti ja kallossa asti tuntuu kipu. Halusin kertoa kaikki muutkin oireet, koska oli kerrankin lääkäri, joka kuunteli. Hän oli aidosti huolissaan ja ihmetteli, miten minulle annettiin astmadiagnoosi.

Perälä lähetettiin lääkärin vastaanotolta heti Helsingin Meilahden sairaalaan, jossa lopullinen ja oikea diagnoosi tehtiin.

– Lääkärit ihmettelivät, miten pystyin edes kävelemään. Yleensä vastaavat tapaukset olisi tuotu kuulemma pillit päällä ambulanssilla. Jos en olisi tehnyt mitään, henki olisi lähtenyt puolentoista viikon päästä. Syöpä oli niin laajalle levinnyt.

Siiri Perälä on GFT:n kapteeni. Leo Hynninen

Nyt joulukuun loppupuolella Perälä voi kertoa hyviä uutisia: hän on terve. Niin terve, että on jo päässyt takaisin pelikentälle. Perälä kertoo, että nopea parantuminen alkoi heti ensimmäisestä kortisonipiikistä, jonka hän sai sairaalassa. Toipuminen sujui hämmästyttävän nopeasti, kun oikeaa hoitoa oli saatavilla.

– Vappuna pyöräilin jo 40 kilometrin lenkin. Parantuminen alkoi todella nopeasti, kun kasvainmassa pieneni ja sitä kautta yleiskunto parani.

Jo ensimmäisenä sairaalapäivänä Perälän pahimmat huolet poistuivat ja hän vakuuttui, että ei kuolisikaan syöpään.

– Kun jouduin osastolle, kysyin samana iltana päivystävältä syöpälääkäriltä, että kuolenko. Hän vähän käänteli päätään, ja sanoi että en kuole. Seuraava kysymykseni oli, pääsenkö mukaan futsalin EM-karsintoihin syyskuussa.

Lääkärit ihmettelivät, miten pystyin edes kävelemään.

Unelma arvokisoista elää

Perälä on esiintynyt Suomen maajoukkuepaidassa useasti. EM-karsinnat lopulta siirtyivät syksylle 2021 koronapandemian takia, joten suomalaisella on edelleen hyvät saumat päästä maajoukkueeseen.

Suomalainen futsal on ollut tänä vuonna kovassa nosteessa miesten maajoukkueen menestymisen myötä. Perälä ei ole tyytyväinen naisten futsalin asemaan.

– Naisille ei ole MM-kisoja, mikä tuntuu ihan älyttömältä. Naisilla ei ole myöskään Mestarien liigaa toisin kuin miehillä, Perälä ihmettelee.

Suomessa naisten maajoukkuetoiminta aloitettiin virallisesti vuonna 2017.

Lue lisää:

Kymmenien miljoonien harrastamassa futsalissa kysymyksiä herättävä ristiriita – miksi naisille ei järjestetä lainkaan MM-turnausta?

Perälä toivoo, että maajoukkueelle järjestettäisiin maaotteluita ennen EM-karsintoja, jotta vire olisi mahdollisimman hyvä, kun karsinnat alkavat. Perälän mukaan Palloliitto on kuitenkin viime aikoina keskittynyt enemmän miesten maajoukkueen otteluohjelman suunnittelemiseen. Miehet aloittavat EM-karsinnat tammikuussa.

– Toivoisin Palloliitolta naisten suhteen skarppausta, että saataisiin otteluita ja tapahtumia EM-karsintoja varten.

Perälällä on selkeä tavoite saada paikka maajoukkueesta Ukrainassa pelattaviin karsintoihin.

– Tuntuisi hirveältä ja epäreilulta, etten pääsisi sinne. Olen tehnyt niin paljon työtä sen eteen, että olisin huipulla. Arvokisoissa pelaaminen on unelmani.

Tappiot tuntuvat silti pahalta

Naisten futsalkausi alkoi lokakuussa, ja Perälä on päässyt peleihin hämmästyttävän nopeasti mukaan. Kesän syöpähoidot vei voimat, mutta kuntoutuminen meni hyvin eteenpäin loppukesästä lähtien.

– Viimeinen syöpähoito oli elokuun lopussa, muutaman kuukauden välein seurannoissa käyvä Perälä sanoo.

Lauantaina 19. päivä joulukuuta GFT taipui ensimmäistä kertaa tällä kaudella, kun sarjan kärkijoukkue Ilves voitti GFT:n kotonaan Tampereella 5–2. GFT on sarjassa kolmantena.

Arvokisoissa pelaaminen on unelmani.

Perälä kertoo kummallisesta tilanteestaan: rankan vuoden jälkeen pelaamaan pääseminen on ollut tärkeintä, mutta tappio tuntuu silti yhtä kovaa kuin ennenkin.

– Olen niin voitonhaluinen, että siinä unohtuu kaikki muu, mitä tänä vuonna on pitänyt tärkeänä. Kyllä se tappio tuntuu aina pahalta, vaikka olen tässä kaikesta muusta selvinnyt, Perälä pohtii.

Samalla tavalla miesten maajoukkueen karsiutuminen futsalin MM-kisoista kuuluu Perälän elämän hirveimpiin päiviin.

Sasha Silvala / YLE

"On ihanaa, kun ei ole kipuja"

Kentän laidalla moni pelaaja on antanut tukensa Perälälle alkukaudesta. Suomen futsalyhteisö on Perälän mukaan tiivis, yhtenäisempi kuin jalkapallossa.

– Esimerkiksi Ilveksen valmentaja ihmetteli nyt sitä, kuinka nopeasti olen palautunut kuntoon. Onhan se hassua, että olen näin nopeasti kunnossa.

– Kauden alussa myös tuomari tuli sanomaan, että kiva nähdä taas Siiriä, kun olen taas kentällä.

Perälä muistaa erityisesti yhden tsemppiviestin perheen ulkopuolelta. Hän sai sellaisen miesten futsalmaajoukkueen konkaripelaajalta Mikko Kytölältä. Perälä laittoi Kytölälle viestin kuultuaan syövästään. Kytölän vastaus piirtyy yhä Perälän verkkokalvoille.

– Tämä on elämäni kamalin päivä, Mikko vastasi. Muistan, miten paljon se kosketti. Tuli outo fiilis, että miten se olisi hänelle niin raskasta. Hän on kuitenkin kokenut paljon raskaita hetkiä futsalissa.

Varhaiskasvatuksen opettajana työskentelevä Perälä on edelleen huolissaan, jos syöpä uusiutuisi. Tämän vuoden kokemukset ovat muokanneet espoolaisen ajatusmaailmaa.

– Minulla on päivittäinen kiitollisuus elämää kohtaan, kiitollisuus jokaisesta päivästä. Ylipäätään on ihanaa, kun ei ole kipuja. Ei sitä aiemmin terveenä osannut arvostaa samalla tavalla. Suurin elämän tavoitteeni on, että saisi olla terveenä. Muilla asioilla ei lopulta ole väliä.

Perälä myöntää, että keväällä koronan takia peruuntunut loppukausi tuli hänen kohdalleen hyvään saumaan.

– Olisi ollut kova paikka, jos en olisi päässyt pelaamaan finaaleita.

Lue myös:

Futsalmaajoukkueen EM-karsintaohjelma julki

Suomen futsalmaajoukkueen kapteeni murtui täysin, unelman toteutuminen oli niin lähellä: "Tällaista mahdollisuutta ei omalle uralle varmasti tule"

Kommentti: Futsalmiehet ovat nousseet Euroopan huippumaiden kantaan – valmentajavelhon jatkosopimuksesta hyötyy koko laji