Kommentti: Lauri Markkasen leiri pelaa NBA-kulisseissa isommalla riskillä kuin Chicago Bulls – tästä suomalaistähden yöllä päättyneessä sopimussaagassa on kyse

Lauri Markkanen ja hänen NBA-seuransa Chicago Bulls eivät tehneet jatkosopimusta ennen uuden NBA-kauden alkua. Määräaika umpeutui viime yönä Suomen aikaa. Lauri Markkasesta tulee siis ensi kesänä rajoitettu vapaa agentti, kun neljän kauden mittainen tulokassopimus päättyy.

Mitä tämä sitten tarkoittaa? Käytännössä kumpikin osapuoli eli sekä Lauri Markkanen että Chicago Bulls pelaavat nyt riskillä. Markkanen mittauttaa nyt arvonsa otteillaan pelikentällä alkavalla kaudella Chicagon paidassa. Tilanne on Markkaselle uhkaava, jos hän ei pysty vakuuttamaan omaa seurajohtoaan tai muita seuroja kyvyistänsä vaikean viime kauden jälkeen.

Chicago ottaa riskin, sillä Markkasen parantaessa otteitaan suomalaisen markkina-arvo voi nousta nykyisestä huomattavasti. Muutkin seurat saattavat innostua tarjoamaan suomalaiselle kovempaa sopimusta. Tällöin Chicago voisi joutua maksamaan Markkaselle pitkälle tulevaisuuteen huomattavasti kovempaa palkkaa, jos he haluavat pitää hänet yhä riveissään.

Riskeistä huolimatta ratkaisu ei ole missään nimessä yllättävä. Kummankaan osapuolen ei ollut nyt järkevää tehdä sopimusta. Ei ollutkaan ihmeellistä, että chicagolaismedia raportoi sunnuntaina neuvotteluosapuolen kaukana toisistaan ja “hengityskoneiden varassa.”

Chicagon seurajohdon ei ollut järkevää sitoutua Markkaseen ainakaan hirveän suurella sopimuksella tässä vaiheessa. Päättyneellä kaudella 213-senttisen suomalaistornin kehitys taantui. Numerot putosivat jopa heikommiksi kuin tulokaskaudella. Markkanen pussitti 14,7 pistettä ja otti 6,3 levypalloa ottelua kohden.

Suomalaiseksi tai pohjoismaalaiseksi pelaajaksi numerot ovat erinomaiset ja jopa poikkeukselliset. Markkasta pitää kuitenkin ensisijaisesti verrata muihin tämän hetken pelaajiin NBA:ssa. Onhan jyväskyläläislähtöistä pelaajaa kuvailtu monesta suunnasta potentiaaliltaan All Star -tason pelaajaksi, muun muassa Suomen koripallomaajoukkueen päävalmentajan Henrik Dettmannin sanomana.

Markkasen NBA-uran heikommasta kaudesta on riittänyt paljon puhetta. Syyttävä sormi osoitti etenkin valmentaja Jim Boylenin staattiseen pelitapaan, jossa monipuolista Markkasta hyödynnettiin hyökkäyksessä hyvin yksipuolisesti. Suomalaisen taidot jäivät pääosin hyödyntämättä.

Toinen syyttävä sormi on osoittanut Markkaseen itseensä ja häneltä on kaivattu paljon enemmän oma-aloitteisuutta. Heikkoa kautta on selitetty myös sillä, että Markkanen kärsi läpi kauden erilaisista loukkaantumisista.

Totuus lienee, että kaikilla näillä kolmella oli osansa alamäkeen viime kaudella. Kylmä fakta kuitenkin on, että Markkanen ei ole pystynyt toistaiseksi tasaisesti huippuotteisiin NBA-urallaan. Supertähtitason otteita on nähty pidemmällä ajanjaksolla vain helmikuussa 2019, jolloin Markkanen loisti parketilla kentällä 26 pisteen ja 12 levypallon keskiarvolla.

Aiemmillakin kausilla Markkanen on myös kärsinyt loukkaantumisista, joten yhtä kaikki Chicagon maltillisuuden ymmärtää oikein hyvin. Chicagossa otetaan jopa huomattavasti pienempi riski kuin Markkasen leirissä. Uusissa loukkaantumisissa piilee iso riski suomalaisen kannalta, eikä epävarmassa koronavirustilanteessa terveysriskit varsinaisesti vähenekään. Chicagossa voidaan suhteellisen rauhassa odottaa, mihin suomalaistähden vire tällä kaudella kääntyy.

Markkina-arvo laskussa

Markkasen varausvuoden 2017 pelaajista tyrmäävät maksimisopimukset ovat solmineet Boston Celticsin Jayson Tatum (195 miljoonaa dollaria/ 5 vuotta) Miami Heatin Bam Adebayo (163 miljoonaa dollaria /5 vuotta) , Utah Jazzin Donovan Mitchell (163/5) ja De’Aaron Fox (163/5). Puhutaan siis yli 30 miljoonasta dollarista per kausi.

Vielä Markkasen NBA-uran alkuvaiheessa hurjimmissa spekulaatioissa suomalaisen odotettiin tekevän tulokassopimuksen lähestyessä loppuaan edellä luetellun kaltaisia hurjia sopimuksia. Näillä lukemilla oltaisiin Kimi Räikkösen Ferrari-huippuvuosien sopimuksen jälkeen suomalaisurheilijoiden kaikkien aikojen rahakkaimpien sopimusten listalla kärkipäässä.

Todellisuudessa seiskavaraus Markkanen on pudonnut kolmen ensimmäisen NBA-kautensa otteidensa perusteella "vuosikurssinsa" terävimmästä kärjestä alemmas. Viime päivinä Markkasen arvoa on verrattu esimerkiksi Los Angeles Lakersin mestaruusjoukkueen roolipelaajaan Kyle Kuzmaan ja hänen kolmen vuoden ja yhteensä 40 miljoonan dollarin sopimukseen.

Esillä on ollut myös Markkasen kanssa samantyyppinen pelaaja Davis Bertans. Washington Wizardsia edustava latvialainen Bertans on Markkasen tavoin iso pelaaja, joka osuu tarkasti myös kolmen pisteen viivan takaa koriin. Vuoden pidempään NBA:ssa pelannut Bertans teki viime kaudella Markkasta hieman paremmat tilastot ja sai Washingtonilta viiden vuoden ja yhteensä 80 miljoonan dollarin sopimuksen.

Vertaillun kaksikon vuositienesteissä puhutaan siis noin 13–17 miljoonasta dollarista. Tähän väliin myös Markkasen nykyisen markkina-arvon on erinäisissä spekulaatioissa uumoiltu menevän. Lajien välisessä vertailussa Markkanen olisi edelleen korkeammalla kuin yksikään NHL-tähti, vaikka se ei tässä pääpointti olekaan.

Markkasella olisi kuitenkin potentiaalia suurempiin tuloihin, kuten vaikkapa sadan miljoonan dollarin tai sen päällekin menevään yhteispottiin. Siksi suomalaistähden leirissä ei haluttu vielä tehdä jatkosopimusta. Eikä toisaalta siihen ole syytäkään, sillä itsevarmuutta täytyy olla ja arvonsa pitää tuntea.

Markkanen paremmin esillä Chicagon pelaamisessa

Markkasen kannalta rohkaisevaa tulevan kauden uhkapelissä on, että Bullsin uuden päävalmentajan Billy Donovanin johdolla kautta edeltäneissä harjoituspeleissä on nähty merkkejä paremmasta. Pelissä on ollut selviä rakenteita, joiden kautta Markkanen on päässyt aiempaa parempiin korintekopaikkoihin. Markkanen on saanut skriinipelien kautta täysin vapaita kolmen pisteen heittoja tai mahdollisuuksia mennä korille ja luoda etu itseään hitaampia ja kookkaampia pelaajia vastaan. Onpa Markkanen nähty myös itse käyttämässä skriiniä pallollisena pelaajana tavalla, jota useimmiten nähdään pienemmältä takapelaajalta.

Donovanin aikakaudella Chicagon pelissä nähty kaiken kaikkiaan paljon enemmän liikettä, kuten Markkanen ja muutkin Chicagon pelaajat ovat ihastelleet. Nyt siis Markkaselle on annettu ainakin avaimet käteen huippukautta varten.

Toki heikkouksiakin edelleen on. Harjoituspeleistä ei kannata vetää vielä suuria johtopäätöksiä, mutta puolustuspelissä ei vielä nähty Markkaselta, eikä muutenkaan kokonaisuudessaan Chicagon joukkueelta merkittävää kehitystä. Suomalainen ei käyttänyt myöskään täysmääräisesti edukseen hänelle luotuja ja erinomaisia heittopaikkoja. Hyvänä heittäjänä profiloituneen Markkasen osumatarkkuus jätti harjoituspeleissä ajoittain toivomisen varaa.

Kun 72 ottelun runkosarja alkaa Suomen aikaa jouluaattoaamuna Atlantaa vastaan, Markkasen olisikin syytä lyödä parasta pöytään. Silloin alkaa nimittäin suomalaistähden NBA-uran ylivoimaisesti tärkein kausi. Ensimmäisiä luonnoksia tulevaisuudesta aletaan tehdä jo ensiminuuteista lähtien. Katseet Chicagossa kiinnittyvät voimakkaasti Markkaseen. Mikä on Markkasen arvo Chicagolle tulevaisuudessa? Onko hänestä kantamaan härkälaumaa jatkossa ja millaisella panoksella?

Ainakin chicagolaismediassa on käännetty jo katseita muihinkin kuin Markkaseen tulevaisuuden kulmakivenä. Luonnollisesti joukkueen kovapalkkaisimpaan pelaajaan Zach LaVineen, mutta myös aloittavan pelintekijän roolin napanneeseen Coby Whiteen ja joukkueen tuoreimpaan varaukseen Patrick Williamsiin. Kuvaavaa oli, että harjoituspelien aikana kysyttiin jo, onko Markkanen koko kauden ajan Chicagon aloitusviisikossa. (siirryt toiseen palveluun)

Taso ei silti kokonaisuudessaan Chicagossa vielä huimaa. Olisi kova temppu, jos Markkanen kykenisi johdattamaan Chicagon pudotuspeleihin kolmen kauden taaperruksen jälkeen.

