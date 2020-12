Lauri Markkanen paljastaa Yle Urheilulle ristiriitaiset tunteensa vaikeista sopimusneuvotteluista – "Nyt pelataan uhkapeliä"

Gary Dineen/NBAE via Getty Images

Lauri Markkanen hylkäsi Bullsin sopimustarjouksen. Gary Dineen/NBAE via Getty Images

Lauri Markkanen juttelee olohuoneessaan leppoisasti Yle Urheilun haastattelussa vain 24 tuntia sen jälkeen, kun hän oli tehnyt koripallouransa toistaiseksi vaikeimman päätöksen.

23-vuotias Markkanen hylkäsi pitkän pohdinnan jälkeen Bullsin tarjoaman nelivuotisen sopimustarjouksen, koska sen taloudelliset ehdot eivät miellyttäneet suomalaistähteä.

– Olihan se tietysti vaikea päätös. Tulevaisuuden turvaaminen oli mielessä, mutta nyt pelataan uhkapeliä. Se on asia, jota en itse normaalisti harrasta. Koen, että tilanne antaa minulle lisämotivaatiota kauteen valmistautumisessa. Se ei ole päämotivaattori miksi pelaan, mutta kyllä sopimus mielessä on, koska koripallo on kuitenkin bisnestä.

Samoihin aikoihin, kun Markkanen jätti Bullsin tarjoamat miljoonat ottamatta, hänen kanssaan vuonna 2017 NBA-liigaan tulleet pelaajat allekirjoittivat jättimäisiä sopimuksia.

Takarajan umpeutuessa Orlando Magic kiinnitti Markkasta heikommilla tilastoilla pelanneen Jonathan Isaacin 80 miljoonalla dollarilla riveihinsä neljäksi vuodeksi.

Markkasen varausvuoden pelaajista suurimman sopimuksen allekirjoitti Boston Celticsin Jayson Tatum, joka kahmaisee viisivuotisesta diilistä perinteikkään seuran kanssa 195 miljoonaa dollaria.

Sopimus olisi ollut historiallinen

NBA-pelaajille maksettavat palkat ovat valovuoden edellä jääkiekon NHL-pelaajia, joten on helppo arvioida, että Markkasen hylkäämä sopimus oli ylivoimaisesti rahakkain, mitä suomalaiselle joukkueurheilijalle on koskaan tarjottu.

Markkanen oli koko ajan tietoinen kuinka neuvottelut etenivät Bullsin kanssa, mutta päävastuu keskusteluista oli hänen pitkäaikaisella pelaaja-agentillaan Mike Lelchitskillä.

Markkanen uskoo pystyvänsä pelaamaan huomattavasti viime kautta paremmin. Getty Images

– Olisin mielelläni tehnyt sopimuksen. Turha sitä on lähteä kiistämään. Olisi ollut hyvä fiilis lähteä pelaamaan kautta sopimus takataskussa. Nyt neuvottelut ovat ensimmäistä kertaa urallani takana. Toivottavasti seuraavalla kerralla voimme laittaa nimen paperiin.

– Harjoituspelien perusteella minulla on kova luotto joukkueeseen, pelisysteemiin ja siihen, että pystyn pelaamaan huomattavasti paremman kauden kuin viime vuonna. Siksi uskon, että voin saada vähän paremman sopimuksen ensi kesänä.

Ensi kesänä Markkasesta tulee rajoitettu vapaa agentti eli tuolloin hän voi ottaa vastaan tarjouksia muilta joukkueilta, mutta Bullsilla on oikeus vastata sopimustarjouksiin.

213-senttinen jyväskyläläinen on monta kertaa sanonut, että hän haluaisi pelata koko uransa Bullsin riveissä.

"Pelaan parhaiten, kun on paineita"

Markkanen uskoo, ettei sopimusneuvotteluiden kariutuminen vaikuta hänen peliesityksiinä millään tavalla. Päinvastoin.

– Se on hyvä asia, jos on pieni paine päällä koko ajan, mutta ei sopimusasiaa kannata liikaa ajatella. Joukkueen etu edellä mennään tietysti. Koen, että pelaan parhaiten silloin, kun minulla on paineita. En usko, että siitä tulisi minkäänlaista ongelmaa.

Markkanen pelasi viime kaudella tilastojen valossa uransa heikoimman kauden Bullsin sekavassa hyökkäyssysteemissä. 50 ottelun jälkeen hänen tilastorivinsä näytti 14,7 pistettä ja 6,3 levypalloa ottelua kohti.

Chicago Bullsissa puhaltavat uudet tuulet. Getty Images

Bullsissa puhaltavat nyt uudet tuulet. Varatoimitusjohtajana kesällä aloittanut liettualainen Arturas Karnisovas antoi odotetusti potkut viime vuonna päävalmentajana toimineelle Jim Boylenille.

Nyt penkin päässä häärii viisi vuotta Oklahoma City Thunderia luotsannut Billy Donovan.

– Meillä on tietysti eri hyökkäys- ja puolustussysteemit. Koen, että tällä hetkellä pelaajien vahvuuksia käytetään paremmin. Mielestäni hyökkäyksessä on paljon enemmän liikettä ja heittopaikkoja haetaan monipuolisesti. Nyt kaikki ovat mukana hyökkäyksessä, eikä niin sanotusti vain “levittämässä” kenttää. Sen suhteen on tosi positiiviset fiilikset.

Tämä on näkynyt myös kauteen valmistavissa peleissä. Harjoituspelien perusteella kentällä on nähty uudelleen syntynyt Markkanen, joka selvästi nauttii uuden päävalmentajan hyökkäyssapluunasta. Markkanen on pyrkinyt ajamaan aggressiivisesti kohti ja hänen liikkumisensa pallottomana pelaajana on aktiivisempaa.

Kausi alkaa jouluaattona

Viimeisessä kauteen valmistavassa pelissä suomalainen oli Bullsin paras pistemies 22 pisteellään.

– Liikettä on paljon enemmän ja se koskee myös minun pelaamista. Pääsin myös harjoitusotteluissa käyttämään palloscreenejä, jossa isot pelaajat tekevät toisilleen screenin. Tällä hetkellä pelaamisessa on ihan erilainen rytmi ja fiilis. Se on tuntunut hyvälle.

– Kyllähän pelaaminen on nyt tosi kivaa, vaikka juostiin minulle myös viime kaudella sovittuja kuvioita. Olimme viime kaudella tosi paljon Zachin (Lavine) varassa. Toivottavasti saisimme häneltä hieman painetta pois hyökkäyspäässä. Nautin taas pelaamisesta tosi paljon, kun olen jatkuvasti pelissä mukana, enkä ainoastaan kolmen pisteen heittäjä.

Markkanen on käynyt paljon keskusteluja uuden päävalmentajan Billy Donovanin kanssa omasta roolistaan joukkueessa.

Markkasen kolmen pisteen heitto on tärkeä ase. Getty Images

– Muutamassa harjoituspelissä heitto ei pudonnut normaalisti, mutta pystyin aktiivisuudellani vaikuttamaan peliin ja puolustus joutui olemaan koko ajan varpaillaan. Minua ei voi jättää kolmen pisteen kaarelle vapaaksi. Totta kai sellaisia iltoja tulee, että heitto ei uppoa. Toivottavasti niin käy vain harvoin, mutta silloin pitää löytää muita keinoja miten voin auttaa joukkuetta.

– On tosi tärkeää, että keskittyy niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa. Sillä ei ole niin paljon väliä meneekö heitot sisään vai ohi, jos käytän oikeat tilanteet hyväkseni ja pelaan jatkuvasti aggressiivisesti molemmissa päissä kenttää. Minä pystyn vaikuttamaan pelaamiseen monella eri osa-alueelle.

Markkasen ja Bullsin maaliskuun lopussa alkanut pelitauko päättyy Suomen aikaa jouluaattoaamuna. Suomalaistähdellä on yksinkertainen tavoite ja toive tulevalle kaudella.

– Olen urallani aiemmin voittanut tosi paljon, joten totta kai kaipaan sitä. Emme ole pelanneet lähes 10 kuukauteen, joten kaipaan myös pelaamista. Olisi kiva päästä takaisin voittokantaan ja pudotuspeleihin ensimmäistä kertaa NBA:ssa.

