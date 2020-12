Jyrki Heliskoski oli värikäs persoona, joka uskalsi kokeilla uutta – toi maajoukkuetähdet pelaamaan divariseuraa vastaan vain päiviä ennen MM-karsintaottelua

Suomalaisen jalkapallon legendan Jyrki Heliskosken kuolema 75-vuotiaana on koskettanut lajiväkeä laajasti. Nykyisin alle 21-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentajana toimivan Juha Malisen mukaan Heliskoski toi suomalaisen jalkapallon lähemmäs Eurooppaa.

– Hän toi meidät lähemmäs voittamisen kulttuuria ja ajatusta, että meilläkin on omat vahvuutemme, joihin perustuen voimme menestyä, Malinen sanoo.

Malinen toimi Heliskosken apuvalmentajana alle 18-vuotiaiden maajoukkueessa muutaman vuoden ajan 90-luvun taitteessa. Oululaislähtöinen Malinen kertoo värikkään tarinan kaksikon yhteisestä alusta.

– Olin Kakkosen valmentajana Raumalla ja luin paikallisesta lehdestä, että minut on valittu aluevalmentajaksi. Kukaan ei ollut kysynyt ikinä minulta. Heliskoski oli minut valinnut ja sitten paljastui, että aluevalmennuksen kautta valitaan tuleva 15–16-vuotiaiden maajoukkueen päävalmentaja, Malinen kertoo.

– Heliskoski valitsi minut siihen itse asiassa ensitapaamisen jälkeen ja lisäksi itselleen apulaiseksi 18-vuotiaisiin. Se oli iso arvostus tällaiselle pohjoisen pojalle, jolla ei ollut minkäänlaista kiinnekohtaa Etelä-Suomeen tai pahemmin Palloliittoonkaan.

Malinen teki Heliskosken kanssa yhteistyötä muutaman vuoden ja sai arvokasta kokemusta kansallisella huipulla ja kansainvälisissä ympyröissä. Heliskoski tunnetaan huumoristaan, joka oli läsnä päivittäin.

– Hänellä oli tilannetajua. Jos joku asia meni pieleen, niin siitä sai varmasti kuulla jollakin hyvin erikoisella tavalla huumorin sävyttämänä, Malinen muistelee.

Jyrki Heliskoski nukkui pois maanantaina 28. joulukuuta. Lehtikuva / Tor Wennström

Malinen nimeää Heliskosken yhdeksi omista esikuvistaan.

– Jos häntä ei olisi ollut, en tiedä, olisiko tieni koskaan avautunut täältä pohjoisesta. Siihen aikaan 90-luvun alussa Suomi ei ollut niin yhtenäinen. Pohjoisen ja etelän väliset 600 kilometriä olivat huomattavasti pidempiä kuin nyt.

Myöhemmin Heliskoski ja Malinen olivat kilpakumppaneita liigatasolla tahoillaan HJK:n ja MyPan valmentajina. Malinen kuvaa matkailusta pitänyttä Heliskoskea perhekeskeiseksi ihmiseksi.

Tempaisi ennen MM-karsintaottelua

Alle 16- ja 17-vuotiaiden maajoukkueen nykyinen päävalmentaja ja Yle Urheilun asiantuntija Erkka V. Lehtola sai Heliskoskelta puhelun syksyllä 2005 ollessaan FC Espoon kakkosdivisioonajoukkueen valmentaja. Heliskoski kysyi, kiinnostaisiko harjoitusottelu A-maajoukkuetta vastaan.

– Se tuli ihan puskista. Olin vähän aikaa hiljaa ja sanoin, että mitä luulet. Jyrki varmaan tykkäsi siitä, miten yritimme pelata futista, Lehtola muistelee.

Suomi valmistautui MM-karsintaotteluun Romaniaa vastaan ja harjoitusottelu Leppävaaran stadionilla järjestettiin kaksi päivää ennen koitosta. Palloliitto auttoi FC Espoota järjestelyissä ja paikalle saapui noin kaksi ja puoli tuhatta katsojaa.

– Taidettiin hävitä 3–0 se matsi. Semmoinen maku jäi, että mekin saimme muutaman syötön omille. Se on selvää, etteivät maajoukkueen jätkät ottaneet mitään riskejä siinä.

Alexei Eremenko junior komeili kansikuvapoikana otteluohjelmassa. Erkka V. Lehtolan kotialbumi

Lehtolan mukaan tempaus kuvastaa Heliskosken värikästä persoonaa.

– Hän oli hirmu utelias ja valmis kokeilemaan. Liitän samaan kastiin sen ottelun, hän lähti pelottomasti kokeilemaan jotain, mitä ei oltu tehty. Hän ajatteli, että maajoukkuekin hyötyy, vaikka ei ollut varmuutta siitä, miten tähtipelaajat reagoivat, Lehtola miettii.

FC Espoon ja maajoukkueen otteluun tehdystä otteluohjelmasta löytyy sekä valmentajien että pelaajien kommentteja. Lehtola lupasi humoristisesti, että Espoon pelaajat makaavat nurmen pinnalla vähemmän kuin Suomea vastaan hiljattain pelannut Andorra.

– FC Espoota vastaan pelatun ottelun tarkoituksena on tulla kasaan ja pelata lämmittelyottelu. Espoo on lähellä, siellä on katettu stadion ja joukkue pelaa hyvää jalkapalloa. Toivotaan, että tästä tulee hyvä tapahtuma, Heliskoski puolestaan kommentoi.

FC Espoon ja Suomen kohtaamisen otteluohjelma ja kokoonpanot. Erkka V. Lehtolan kotialbumi

Onnistuneesta kenraalista huolimatta Suomi kärsi kolme päivää myöhemmin Helsingin Olympiastadionilla 0–1-tappion Romanialle. Seuraavana vuonna päävalmentajana aloitti Roy Hodgson, mutta Heliskoski jatkoi maajoukkueessa apuvalmentajana.

