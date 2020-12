Näin Suomi majoittuu Tourilla – käytössä kokonaan omia hotelleja

Suomen hiihtomaajoukkue majoittuu omissa hotelleissaan perjantaina alkavalla hiihtokiertue Tour de Skillä. Kolmen ensimmäisen Sveitsin Val Müstairissa käytävän kilpailun ajan Suomi majoittuu Italian Silandron kylässä ja siirtyy sen jälkeen Toblachiin ja myöhemmin Val di Fiemmeen.

Hotellit ovat Suomen omassa käytössä, eikä niissä ole muita joukkueita tai asiakkaita.

– Ne ovat pieniä perhehotelleja pääasiassa Keski-Euroopassa. Hotellissa on pelkästään meidän joukkue ja asumme yhden hengen huoneissa eli pystymme pitämään myös joukkuetta erillään, hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasanen kertoo Yle Urheilulle.

Suomi näkee majoituspaikoissaan ainoastaan hotellihenkilökuntaa, jolle kisajärjestäjät, FIS ja Suomi ovat antaneet omat ohjeistuksensa. Hotellien henkilökuntaa on myös testattu, millä pyritään varmistamaan kuplan turvallisuus.

– Ruoka tulee hotellilta ohjeistuksien mukaan. Uskon, että saamme siellä asiat toimimaan.

Omien hotellien saaminen vaati paljon järjestelyjä, mutta Suomi sai kisajärjestäjiltä apua savottaan. Järjestely ei kuitenkaan aiheuta Suomelle merkittäviä lisäkustannuksia.

– Hotellien hinnat ovat normaalisti FIS:n määräämiä. Tietysti nyt on yhden hengen huoneita eli huoneita on pikkaisen enemmän kuin aiemmin ja siitä tulee pieniä lisäkustannuksia, mutta ei mitään mahdottomia.

Koronariskiä on vähennetty myös muilla keinoilla. Suomen joukkue testataan ennen lähtöä ja useita kertoja kisapaikalla. Hygieniasääntöjä on puolestaan tiukennettu ja esimerkiksi lennoilla joukkue käyttää normaalia järeämpiä maskeja.

Suomen joukkueen kärkihiihtäjä Krista Pärmäkoski onkin tyytyväinen siihen, miten Suomi on varautunut matkustamiseen.

– Hotelleissa on varmasti turvallista. Suurin riski on lentokentillä ja siihen meillä ollaan hyvin varauduttu. En usko, että se riski on niin suuri kun pääsee sinne, matkustaminen on se suurin riski.

Kisoja korkealla, majoittuminen matalalla

Matkustaminen kilpailupaikkojen välillä hoidetaan puolestaan samoissa, noin 4–5 hengen ryhmissä pikkubusseilla. Busseissa käytetään maskia ja pienryhmät ovat samat koko Tourin ajan.

Kilpailuissa urheilijat eivät puolestaan saa käydä huoltorekan sisällä turhaan, vaan tarvittavat asiat hoidetaan rekan ulkopuolella.

Koronaturvallisuuden kannalta täysin omassa hotellissa asuminen on hyvä asia, mutta urheilullisesti tilanne aiheuttaa Suomelle haasteita kolmen ensimmäisen kilpailun osalta. Suomi asuu korkealla hiihdettävien Sveitsin Val Müstairin kilpailujen aikaan matalalla Italian Silandrossa.

Suomi ei pääse korkeammalle, sillä sieltä ei löydy Suomen kaltaiselle isolle joukkueelle tarpeeksi isoja hotelleja.

– Toisaalta nyt, kun sinne on pakko mennä viime tingassa, niin se on siinä mielessä jopa parempikin, että olemme alhaalla ja menemme sieltä suoraan kisoihin. Toinen ja kolmas kisa voivat olla pikkaisen hankalampia, kun käymme alhaalta kisoissa. Yhteen kisaan se saattaisi olla optimiratkaisu, Pasanen sanoo.

Lue myös:

Perinteinen Tour de Ski alkaa vuodenvaihteessa – poimi tästä lähetysajat talteen

Alkutalven vaikeudet selättänyt Krista Pärmäkoski kokeilee Tourilla jotain uutta: kisat korkealla ja majoitus alhaalla – "Iso arvoitus"

Iivo Niskanen vetäytyi Tour de Skiltä viime hetkellä: "Pitää tehdä päätöksiä sen mukaan, ettei jää kaduttamaan"

Myös Ristomatti Hakola jättää Tour de Skin väliin, taustalla flunssaoireita: "Ei nyt mitään dramaattista"