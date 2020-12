Kovaa kritiikkiä kohdannut Rene Fasel puolustaa Ylelle haluaan pitää jääkiekon MM-kisat Valko-Venäjällä – "Luuletteko Lukashenkon muuttuvan, jos kisoja ei järjestetä?"

Rene Fasel on sitä mieltä, ettei boikoteilla saavuteta yhtään mitään.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel ja varapuheenjohtaja Kalervo Kummola ovat uusimpien haastattelujen perusteella täysin eri linjoilla Valko-Venäjällä pelattavien MM-kisojen kohtalosta.

Fasel kertoi venäläiselle Ria Novostille (siirryt toiseen palveluun) matkustavansa tammikuussa Valko-Venäjälle tapaamaan presidentti Aleksandr Lukashenkoa.

– Tapaan Aleksandr Lukashenkon, ja keskustelemme tämänhetkisestä tilanteesta. Teemme kaiken mahdollisen, jotta maailmanmestaruuskilpailut järjestettäisiin Minskissä, Fasel vakuutti venäläismedialle.

Fasel vahvisti kommenttinsa keskiviikko-iltapäivänä puhelimitse Yle Urheilulle.

– Meillä on vielä sopimus Valko-Venäjän kanssa kisojen järjestämisestä. Olemme päättäneet mennä sinne. Tämän erityisen tilanteen takia haluamme mennä tapaamaan Valko-Venäjän hallitusta ja kisajärjestäjiä, erityisesti Lukashenkoa, ja keskustella tilanteesta.

MM-kisojen järjestäminen Valko-Venäjällä on herättänyt voimakasta kritiikkiä maan ihmisoikeustilanteen takia. Esimerkiksi Suomi on koonnut EU-maiden yhteistä vetoomusta ihmisoikeuksien puolesta.

Fasel sanoo kuitenkin toivovansa, että kisojen järjestäminen Valko-Venäjällä voisi parantaa maan tilannetta ja yhdistää kahtiajakautunutta kansaa.

– Jos voimme muuttaa jotakin Valko-Venäjällä pitämällä MM-kisat siellä, miksemme tekisi niin, Fasel sanoo.

Fasel nostaa esiin Pyeongchangin olympialaisten jääkiekkoturnauksen, jossa Etelä-Korea ja Pohjois-Korea pelasivat yhteisellä joukkueella, vaikka maiden poliittiset suhteet ovat jäiset.

– Toimme Etelä- ja Pohjois-Korean yhteen Pyeongchangissa. Teimme neljä vuotta töitä saadaksemme nämä ihmiset yhteen. Moni sanoi sen olevan mahdotonta, mutta onnistuimme siinä.

Fasel saanut raivokasta palautetta

Fasel korostaa haastattelun aikana, että tilanne on hyvin herkkä. IIHF:n johtohahmo kertoo saaneensa aiheeseen liittyen paljon raivokastakin palautetta. Hän on kuitenkin sitä mieltä, ettei boikotti ole oikea tapa toimia.

– En tietenkään hyväksy, mitä Valko-Venäjällä tapahtuu, mutta tiedätte varmaan, ettei boikoteilla saavuteta yhtään mitään. Luuletteko Lukashenkon muuttuvan, jos kisoja ei järjestä? Ehkä huonompaan suuntaan. Olemme vaikeassa tilanteessa, mutta haluan puhua Lukashenkon kanssa. Sitten teemme päätöksen, ja siinä se.

Faselin mukaan eri maat ovat kertoneet aiheesta mielipiteitään ja antaneet ehdotuksia varasuunnitelmista. Päätös kisojen suhteen aiotaan tehdä viimeistään tammikuun loppupuolella.

– Meidän on tehtävä päätös tammi-helmikuun vaihteessa, sillä jos meidän pitää vaihtaa MM-kisajärjestäjää, tarvitsemme aikaa valmisteluja varten.

Fasel joutui perumaan joulukuun alussa suunnitellun matkansa Lukashenkon luokse koronavirustartuntansa takia. Hän kertoo voivansa hyvin. IIHF:n keulahahmo tarvitsee kuitenkin vielä negatiivisen koronatestin päästäkseen Sveitsissä lentokoneeseen.

– Odotamme negatiivista tulosta, mutta voimme matkustaa varmasti seuraavan kahden viikon aikana. Toivon niin.

IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola on ollut Faselin kanssa eri linjoilla.

Kummola on puhunut syksystä saakka, ettei kisoja pitäisi järjestää Valko-Venäjällä muun muassa maan ihmisoikeus- ja koronavirustilanteen vuoksi. Suomalaispäättäjä sanoi aiemmin olevansa varma, että kisat siirretään muualle.

– Tilanne ei ole muuttunut joulun jälkeen miksikään. Odottelemme tässä, että pääsemme pitämään kokousta tammikuun puolella. Silloin tulee varmaan lopullisia päätöksiä, Kummola sanoi keskiviikkona Yle Urheilulle.

"Ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys"

IIHF on keskustellut syksyn aikana MM-kisojen pelaamisesta useita kertoja. Kummolalla on ollut kokouksissa useita perusteluja, miksi kisat pitäisi siirtää.

– Jos lähdetään nykytilanteesta, emme saa (Maailman terveysjärjestön) WHO:n mukaan oikeita tietoja Valko-Venäjän koronatilanteesta. Myös herra Lukashenko on vähätellyt koronaa pitkän aikaa.

Kummola on myös huolissaan, voidaanko kisaturistien ja muiden kisoihin osallistuvien henkilöiden turvallisuutta taata Valko-Venäjällä. Näitäkin tärkeämpi asia liittyy Kummolan mukaan maan ihmisoikeustilanteeseen.

– Tämä on ennen kaikkea ihmisoikeuskysymys, sillä siellä ei kunnioiteta tällä hetkellä ihmisoikeuksia. 27 000 rauhanomaista mielenosoittaja, ehkä jo enemmänkin, on pidätetty. Ei se ole tätä päivää, Kummola painottaa.

Muun muassa Fasel on myös sanonut, ettei politiikkaa pitäisi sotkea urheiluun. Kummola on sitä mieltä, että näin on toimittu juuri Valko-Venäjällä.

– Sanotaan, ettei urheilua ja politiikkaa saa sotkea keskenään, mutta kyllä se on Valko-Venäjällä sotkettu perusteellisesti. Siellä on valittu ja erotettu presidentin toimesta olympiakomitean ja jääkiekkoliiton puheenjohtajia jo pitkän aikaa, Kummola väittää.

Valko-Venäjän MM-kisat on tarkoitus järjestää 21. toukokuuta alkaen.

