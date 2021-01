18-vuotiaan Roni Hirvosen nimi nousi aamuyöstä koko Suomen kiekkokansan tietoisuuteen – isä kertoo, millainen persoona Nuorten Leijonien Ruotsin kaataja on

Roni Hirvonen nousi Suomen alle 20-vuotiaiden jääkiekkomaajoukkueen ratkaisijaksi nuorten MM-kisojen puolivälierässä Ruotsia vastaan. Nuorten Leijonien ykkösketjun laitahyökkääjä iski Suomelle 3–2 voittomaalin vanhanaikaisella ajassa 59.35.

Osuma oli Hirvoselle Edmontonin MM-turnauksen ensimmäinen. 18-vuotias hyökkääjä on turnauksen pistepörssissä jaetulla 26. sijalla tehosaldolla 1+4=5 / +5.

Hirvonen on toisen polven kiekkoilija. Hänen isänsä Timo Hirvonen pelasi suurimman osan peliurastaan Kiekko-Espoossa ja Bluesissa, ja hänen paitansa jäädytettiin ensimmäisenä espoolaisareenan kattoon vuonna 2007. Uransa kauden 2004–2005 jälkeen päättänyt Timo Hirvonen pelasi SM-liigassa 607 runkosarjaottelua tehoin 98+117=215.

Isä-Hirvonen, 47, on jännittänyt koko turnauksen ajan poikansa ja Nuorten Leijonien otteita tv:n välityksellä.

– Olin todella iloinen ja onnellinen pojan ja koko Suomen joukkueen puolesta, kun Roni teki voittomaalin. Hieno fiilis. Isänä olen tietysti ylpeä, Roni on pelannut hyvin, Timo Hirvonen kommentoi muutaman tunnin yöunien jälkeen Yle Urheilulle puhelimitse.

– En ole vielä ehtinyt juttelemaan Ronin kanssa pelin jälkeen, mutta laitoin hänelle onnitteluviestin, ylpeä isä kertoi.

Ennakkokaavailuissa Suomelle povattiin kisoissa viidettä sijaa, mutta nyt Nuoret Leijonat eteni jo neljän parhaan joukkoon. Maanantain ja tiistain välisenä yönä välierissä vastaan asettuu USA.

– Minulla on ollut koko ajan hyvä fiilis joukkueen toiminnasta ja valmennuksesta. Toiminta on ollut avointa. Asiat perustuvat joukkueessa positiivisuuteen. Minulla on sellainen tunne, että pelaajilla on hyvä olla siellä – joukkuehengen on annettu kasvaa. Uskon, että tämän takia joukkue on esiintynyt nousujohteisesti, Timo Hirvonen näki.

Timo Hirvonen on toiminut pelaajauransa jälkeen muun muassa Espoo Unitedin päävalmentajana. AOP

Isä ei ollut huolestunut, vaikka pojan maalihanat aukesivat vasta turnauksen viidessä ottelussa.

– En ollut antanut Ronille mitään vinkkejä. Olen ollut isänä taustalla tukena ja luonut positiivista fiilistä. En ole halunnut puuttua pelillisiin asioihin, se on valmennuksen tehtävä.

Ennen turnauksen ensimmäistä osumaansa Roni Hirvosella oli ollut useita hyviä maalipaikkoja, mutta tolppakilahduksia lähemmäksi hän ei päässyt. Slovakiaa vastaan Hirvonen survoi kiekon maaliin, mutta erä oli ehtinyt loppua vain muutamaa sekuntia aiemmin, eikä osumaa hyväksytty.

– Varmasti Ronia harmitti, että hän ei saanut maalihanoja aikaisemmin auki, sillä paikkoja on ollut kaikissa peleissä. Luulen, että hän suhtautui asiaan kuitenkin hyvin. Ei siinä ole kuitenkaan ollut mitään hätää, koska ketjun otteet ovat olleet hyviä.

Porin Ässiä SM-liigassa edustava Hirvonen on pelannut erinomaisen turnauksen tähän asti. Hän nousi Suomen ykkösketjuun toisessa alkusarjan ottelussa Sveitsiä vastaan. Lisäksi Hirvonen pelaa Suomen ykkösylivoimassa.

– Kun on maalipaikkoja ja peli kulkee, niin se on vain ajan kysymys, milloin se maali tulee.

Jalat tiukasti maassa

Toronto Maple Leafs varasi Roni Hirvosen viime vuoden NHL-varaustilaisuuden toisella kierroksella numerolla 59. Isän mukaan Nuorten Leijonien tähti on siviilissä rauhallinen kaveri, jolla on jalat maassa.

– Hän on normaali nuori poika. Hän on rauhallinen ja ajatteleva kaveri, joka on hyvin tasapainoinen. Hänellä on minun mielestä asiat hyvin järjestyksessä.

Isän mukaan Roni Hirvonen haluaa kehittyä jatkuvasti jääkiekkoilijana. Tällä kaudella 18-vuotias hyökkääjä on pelannut Porin Ässien SM-liigajoukkueessa 21 kamppailua tehoin 5+4=9.

– Silloin kuin harjoitellaan, hän on täysin keskittynyt. Hän ymmärtää keskittyä yksityiskohtiin, koska hän tietää, että sitä kautta voi kehittyä. Hänellä on intohimoa kehittää itseään. Isänä on ollut hienoa seurata taustalla hänen kehitystään.

Hype Nuorten Leijonien ja nyt sankariksi nousseen Roni Hirvosen ympärillä on koko ajan kiihtynyt MM-kisojen edetessä.

– Luulen, että Roni ja koko joukkue suhtautuvat tähän hypetykseen ihan oikealla tavalla. Pojat ovat varmasti ylpeitä omasta pelaamisestaan, niin kuin niin pitääkin olla. He ovat nuoria ja fiksuja kavereita, joilla on jalat maassa. He ovat varmasti hyviä jääkiekkolähettiläitä Suomesta, he toimivat esimerkkinä kaikille, Timo Hirvonen summasi.

