Tässä on Yhdysvaltojen täsmäase Nuoria Leijonia vastaan – hurjat tehot MM-kisoissa mättänyt kikkailun erikoismies ajoi vanhempansakin koetukselle pihapeleissä

– Hän on uskomaton. Ketjukavereiden on tiedettävä, millä sivulla hän on, sillä hän saattaa tehdä asioita, joita kukaan ei luultavasti osaa odottaa. Hän on taitava ja fiksu. Hän syöttää kiekon aina hyviin paikkoihin. Se on taito, jota ei ole monella pelaajalla, Trevor Zegrasin joukkuekaveri Cole Caufield sanoi The Athleticille (siirryt toiseen palveluun) vuosi sitten tammikuussa.

Zegras on kehittynyt vuoden aikana entisestään. Yhdysvaltojen ykkössentteri on loistanut kaukalossa ja viimeistellyt viiteen otteluun hämmästyttävät tehot, 6+9=15, joilla 19-vuotias lupaus hallitsee ansaitusti alle 20-vuotiaiden MM-kisojen pistepörssiä.

Anaheim Ducksin 1. kierroksen varaus ihastutti jo viime vuoden MM-kisoissa katsojia näyttävillä syöttötaidoillaan (0+9), mutta tänä vuonna tahti on ollut vieläkin kovempi. Hurja pistetehtailu on nostanut yhdysvaltalaistähden alle 20-vuotiaiden MM-kisojen kaikkien aikojen ottelukohtaisessa pistekeskiarvotilastossa yhdeksänneksi (2,4).

Nykyisistä NHL-pelaajista yhtä korkealla on ainoastaan kanadalainen Ryan Nugent-Hopkins, joka viimeisteli vuonna 2013 jopa 2,5 pisteen keskiarvolla.

– Hän on taitava. En ole ikinä pelannut toisen samanlaisen kaverin kanssa missään joukkueessa. Todella poikkeuksellinen pelaaja, Ässien puolustaja Kasper Kotkansalo sanoo Yle Urheilulle.

Kotkansalo pelasi Zegrasin kanssa samassa yliopistojoukkueessa Bostonissa kaudella 2019–2020, joten yhdysvaltalainen on suomalaiselle tuttu pelaaja. Suomalaispuolustaja näkee, että etenkin Zegrasin kiekolliset taidot ovat maailmanluokkaa.

– Hän pystyy pitämään kiekon suojassa ja pään ylhäällä paremmin kuin moni muu. Se antaa hänelle mahdollisuuden löytää aika näyttäviäkin syöttöjä. Hänen peliälynsä näkyy ylivoimissa, poikkikentän syötöissä tai pienen tilan peleissä. Hänen käsiensä taito on aika uskomaton, Kotkansalo sanoo.

TREVOR ZEGRAS ASSIST GOD pic.twitter.com/8mEUyCXzMN — Pete Blackburn (@PeteBlackburn) 30. joulukuuta 2019

Näytteitä Zegrasin poikkeuksellisista taidoista saatiin myös viime vuoden MM-kisoissa, jolloin Jack Drury sai viimeistellä Zegrasin näyttävästä pyörähdyssyötöstä. Zegrasin suorituksissa ei ole kuitenkaan kyse pelkästään lahjakkuudesta, sillä sentteri on harjoitellut monia kikkojaan tuhansia kertoja niin kotona kuin kaukalossa.

– Ei ole ollut kovin montaa päivää, että hänellä ei olisi ollut mailaa kädessään. Pieniä mailoja, salibandymailoja, tavallisia jääkiekkomailoja. Hän pelasi pihatiellä ja talon sisällä, mikä teki meidät hulluksi. Mutta hänellä oli aina asioita, joita hän halusi kehittää. Hän harjoitteli niin pitkään, että hän oli tarpeeksi luottavainen kokeilemaan niitä ottelussa. Kun ne onnistuvat, se näyttää hullulta. Hän on luultavasti tehnyt spin-o-rama-pyörähdyksen jo 10 000 kertaa, isä Gary kuvaili The Athleticille (siirryt toiseen palveluun).

Myös Kotkansalo kiinnitti samaan asiaan huomiota Bostonissa. Zegras tosin vaikutti aluksi laiskalta, sillä hän ei viihtynyt kuntosalilla. Myöhemmin Kotkansalon käsitys kuitenkin muuttui, kun hän huomasi Zegrasin tekevän lukuisia ylimääräisiä jääharjoituksia.

Sentteri myös katsoi tarkalla silmällä omia otteluitaan ja tutustui NHL-pelaajien suorituksiin.

– Ei ole todellakaan sattumaa, millaiset pelitaidot ja peliälyn hän on itselleen kehittänyt. Hän on varmasti lahjakas kaveri, mutta hän teki paljon ylimääräistä sen eteen. Se oli oikeasti nättiä nähdä, miten motivoitunut jätkä hän on, Kotkansalo sanoo.

– Hän teki koko ajan jotain maila kädessä. Pomputteli palloa seinää vasten tai jotain muuta. Hän katsoi muita NHL-pelaajia ja jos hän oli nähnyt edellisenä päivänä jonkun hienon kynän, hän todennäköisesti hioi sitä seuraavana päivänä harjoituksissa.

Kasper Kotkansalo on pelannut tällä kaudella Ässissä 23 ottelua tehoin 1+2=3. Jaakko Stenroos / AOP

Monia vaihtoehtoja ylivoimalla

Kotkansalo kehuu etenkin Zegrasin ylivoimataitoja. Zegras pystyy luomaan taitavilla käsillään ja peliälyllään uhkaa moneen suuntaan, minkä lisäksi hän on aina valmis laukomaan. Laukauksen lisäksi yhdysvaltalaisella voi olla jopa kolme tai neljä muuta vaihtoehtoa.

– Hän pystyy pitämään kiekkoa kämmenellä ja uhkaa laukoa, mutta hän voi kääntääkin viimesekunneilla takatolpalle tai antaa poikkikentän syötön. Hän on myös todella hyvä kääntämään siitä rystylle ja pakille viivaan. Se osuu aina kohdalleen. Se pisti silmään kaikista eniten Bostonissa, Kotkansalo sanoo.

Zegras pelasi Bostonin yliopistojoukkueessa vain yhden kauden ajan. Kotkansalo näki yhdysvaltalaistähteä vain hallilla, eivätkä he viettäneet aikaa samoissa porukoissa. Yhdysvaltalaisesta ei jäänyt kuitenkaan ihmisenä pahaa sanottavaa.

– Hän ei ollut todellakaan läheisimpiä kavereitani Bostonissa. Vuoden kerkesimme siinä olla ja sekin vuosi jäi kesken. Ihan hyvä jätkä. Totta kai tähtipelaajastatuksella saattaa olla välillä oman arvonsa tietävä kopissa ja näin, mutta en missään nimessä ala haukkumaan. Ei jäänyt mitään pahaa sanottavaa, Kotkansalo muotoilee.

Zegras pelasi Bostonin yliopistojoukkueessa vuoden verran. Getty Images

"Hän ei varmasti pidä siitä"

Nuoret Leijonat yrittää pysäyttää yhdysvaltalaistähden varhain tiistaiaamuna kello 4.30 Suomen aikaa. Kotkansalo tiedostaa, että Zegras voi saada vastustajan näyttämään hölmöltä, mutta hän ei kuitenkaan näe, että tähteä olisi mahdotonta pysäyttää.

Kotkansalon mukaan Zegras on erittäin vahvoilla ylivoimalla.

– Suomen pitää estää hänen syöttönsä keskelle ja ottaa sitä kautta hänen vaarallisin peli pois. Hän on laukonut pari kertaa ylänurkkaan, mutta hänen vetonsa ei ole välttämättä niin hyvä, Kotkansalo analysoi.

Kotkansalon mukaan puolustajien on tärkeää pitää katse rinnassa, sillä Zegras pystyy hyödyntämään tilanteen, jos puolustava pelaaja erehtyy katsomaan liiaksi kiekkoa.

– Hän ei ole fyysisesti isoin pelaaja, joten aina kun tulee paikka, niin saa antaa kovan taklauksen. Hän ei varmasti pidä siitä. Tuollaisen tähtipelaajan iholla pitää olla koko ajan, Kotkansalo sanoo.

– Mutta ehdottomasti Suomi pystyy hänet pysäyttämään. On kiva katsoa aamulla, miten Suomi on siinä onnistunut.

Lue myös:

Nuoret Leijonat saa MM-välierässä vastaansa Ruotsin päivitetyn version – "Vähän paremmat pelaajat, vähän paremmin organisoitu"

Nuorten Leijonien isät jännittivät puolivälierätrilleriä yöunien kustannuksella – "Sain rouvalta rapaa siitä, että metelöin"

Aftonbladet: Ruotsin joukkueen pelaajaa uhattu kirvelevän Suomi-tappion jälkeen – Ruotsin jääkiekkoliitto harkinnut jo poliisitoimia