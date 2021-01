Nuorten Leijonien tähtipuolustaja Heinola paljasti Yle Urheilulle, missä kunnossa pelasi loukkaantumisen jälkeen – kertoi jatkavansa suoraan Winnipeg Jetsiin

Edmontin MM-kisat päättyivät suomalaisittain suureen riemuun, kun Nuoret Leijonat nappasi alle 20-vuotiaiden MM-pronssia kaadettuaan Venäjän 4–1. Yksi ottelun näkyvimpiä hahmoja oli ykköspuolustaja Ville Heinola, joka petasi erityisesti toisessa erässä useita paikkoja Suomelle. Otteista ei huomannut, ettei Heinola ollut täydessä pelikunnossa.

Heinola aiheutti alkusarjan viimeisessä ottelussa Suomi-faneille ylimääräisiä sydämentykytyksiä, kun hän blokkasi kiekon Kanadaa vastaan ja sai pelivälineestä osuman käteensä. Heinola poistui ottelusta pukusuojaan, eikä palannut enää pelin loppuun.

– Siinä sormi meni vähän, muttei sen kummempaa. Pistettiin vähän piikkiä loppupeleihin, niin sen kanssa pystyi ihan hyvin taistelemaan. Ei ollut ongelmia, Heinola kertoo nyt Yle Urheilulle saamastaan vammasta.

Ei vammaa kentällä huomannut. Ihan sama vaikka olisi jalka poikki, ei sitäkään varmaan tuntisi. Ville Heinola

Kanada-ottelun jälkeen Heinola palasi kaukaloon upeasti. Puolivälierässä Ruotsia vastaan hän pelasi mainion ottelun ja peliaikaa kertyi peräti 28 minuuttia. Välierässä Heinola sai vastuuta yli 27 minuuttia ja pronssiottelussakin liki 25 minuuttia.

– Ei vammaa kentällä huomannut. Ihan sama vaikka olisi jalka poikki, ei sitäkään varmaan tuntisi. Tuollaiset unohtuu aika helposti jäällä, Heinola vakuutteli.

19-vuotias Heinola pelasi jo kolmannet nuorten MM-kisansa. Heinolan ensimmäisistä kisoista Suomi saavutti maailmanmestaruuden. Vuosi sitten Suomi jäi neljänneksi, ja kisat olivat henkilökohtaisestikin puolustajalle pettyymys.

Edmontonissa Heinola vastasi häneen ladattuihin valtaviin odotuksiin ja pelasi tasollaan. Seitsemässä ottelussa hän kirjautti neljä syöttöpistettä. Maalihanat pysyivät kiinni, vaikka Heinola laukoi Suomen joukkueesta toiseksi eniten kohti maalia, 29 kertaa.

– Minusta oli ihan onnistuneet kisat itseltäni. Tietysti pisteissä se ei kyllä näkynyt, mutta minusta peli oli koko ajan hyvää. Joka vuosi olemme pelanneet mitaleista, kun olen ollut mukana. Se on ollut hienoa ja se, että saimme kruunattua nämä kisat pronssilla.

Tunnelmat pian pronssiottelun jälkeen olivat tähtipuolustajalla huipussaan.

– On huikeat fiilikset, mutta sillä tavalla aika tyhjätkin fiilikset, kun aika pitkä junnumaajoukkueura loppuu tähän. On hienoa lopettaa kuitenkin mitaliin. Kirkkainta ei tänään saatu, mutta kyllä pronssikin isosti lämmittää.

Kohti Winnipegiä

Vielä lähtiessään Edmontonin-matkalle Heinola ei tiennyt, onko osoite kisojen jälkeen NHL-joukkue Winnipeg Jets vai alkukauden seura Rauman Lukko. Nyt Heinola kertoo, että lentää Winnipegiin suoraan Edmontonisa.

Heinolan mukaan Jetsistä ei turnauksen aikana juuri kuulunut kommentteja hänen pelaamisestaan ja se oli toimiva toimintatapa.

– Olen saanut olla aika rauhassa ja se on ollut ihan hyväkin. Ilmeisesti harjoitusleiri on käynnissä, mutta en ole miettinyt sitä vielä. Siihen on aikaa keskittyä nyt tästä eteenpäin.

Heinola pelasi jo viime kaudella kahdeksan ottelua NHL:ssä Jetsissä. Vaikka pelit kulkivat, joukkue halusi, että Heinola kehittyy vielä Lukossa isossa roolissa, jotta olisi valmiimpi kantamaan vastuuta taalaliigassa.

Putoaminen Jetsin matkasta harmitti Heinolaa tuoreeltaan viime syksynä, mutta alkupettymyksen jälkeen tuo kokemus on toiminut hänelle motivaattorina kohti uutta yritystä.

– Nyt tavoittelen kaikin mahdollisin tavoin NHL:stä paikkaa. Se on tästä eteenpäin päätavoite. Katsotaan, mihin rahkeet riittävät.

Lue myös:

Se on siinä! Nuoret Leijonat vei MM-pronssimitalit Edmontonista – kapteeni Lundell nousi taas esille tukalassa tilanteessa

Mikko Petman ratkaisi Nuorille Leijonille MM-pronssia turnauksen avausosumallaan – näin ottelu eteni

Suomalaislupaus pettyi upean NHL-debyytin jälkeen SM-liigassa ja Nuorissa Leijonissa – valmentajalta havainnollistava esimerkki, miten lyhyt NHL-visiitti voi sekoittaa pään