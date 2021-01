Kapteeni Lundell sai nuorten MM-jäällä erityisen kunnian, joka hämmensi hänet itsensäkin – päävalmentaja uskoo hyökkääjän olevan matkalla Leijoniin

Nuoret Leijonat vei pronssia Edmontonissa pelatuissa alle 20-vuotiaiden jääkiekon MM-kisoissa. Suomi voitti Venäjän 4–1 turnauksen viimeisessä ottelussaan.

Ottelun jälkeen nähtiin hieno ja arvokisoissa poikkeuksellinen hetki, kun Suomen joukkueen GM:n Kimmo Oikarisen vierelle mitaleita jakamaan jäi joukkueen kapteeni Anton Lundell. Suomen ykkössentteri kertoi ottelun jälkeen, että hänet yllätettiin täysin mitalienjakotehtävällä pelipäivän palaverissa.

– Minulle sanottiin, että jos voitetaan, menen jakamaan mitaleita. Vähän ihmettelin siinä, että mikä homma nyt on, mutta totta kai suostuin. Olihan se aika nättiä, että pääsi jakamaan niitä ja onnittelemaan. Se oli yksi seikka lisää, mikä täällä on ollut vähän uutta ja erikoista, on ollut tosi mahtava reissu ja elämys.

Lundell oli turnauksessa yksi Suomen joukkueen näkyvimpiä pelaajia. Hän oli Nuorten Leijonien paras pistemies tehoillaan 6+4=10.

Kapteeni teki Suomen avausmaalin kolmessa alkusarjan pelissä. Kun pudotuspelit alkoivat, Lundell näytti edelleen pelillistä esimerkkiä. Lundell tasoitti puolivälierän Ruotsia vastaan ja syötti tasoitusmaalin välierässä Yhdysvaltoja vastaan. Pronssiottelussa Lundell toi Suomen tasoihin toisessa erässä ja naulasi voiton sinetöineen 3–1-osuman tyhjiin.

Vaatimaton kapteeni ei halunnut liiemmin kommentoida omia onnistumisiaan pronssiottelun jälkeen, vaan käänsi katseensa Suomen yhtenäiseen joukkueeseen.

– Olen tyytyväinen omiin kisoihini. Aina pystyy totta kai parantamaan, mutta meni ihan hyvin, kun miettii, miten itse ja ketjun kanssa pystyimme auttamaan joukkuetta maaleilla ja maalipaikoilla. Pelasimme äärettömän hyvin joukkueina. Kukaan ei pärjää yksin, minäkin tarvitsen kavereita auttamaan. Iso kiitos omalle ketjulle ja koko joukkueelle, että halusivat auttaa toisiaan.

Nuorten MM-joukkueen päävalmentaja Antti Pennanen kehui kapteeniaan runsaasti. Pennanen on toiminut Leijonien päävalmentajan Jukka Jalosen apuvalmentajana. Nuorten päävalmentaja uskoo, että Lundell on vahvasti Jalosen kaavailuissa mukana kevään miesten MM-kisoihin.

– Jukan tuntien, uskon, että Anton on keskusteluissa vahvasti mukana, niin hyvä pelaaja hän tällä hetkellä on. Kaukalossa hän tekee kaikkea, blokkaa, voittaa kamppailuja, pelaa molempiin suuntiin ja voittaa aloituksia. Hyvä kapteeni näyttämään esimerkkiä jäällä.

Pennanen kehui Lundellin pelitaitojen lisäksi myös hänen luonteenpiirteitään.

– Antonista näkee, että kotona on ollut hyvät arvot. Hän on rauhallinen, rehellinen ja suhtautuu hyvin kehittymiseen. Hänen toimintaansa ohjaa sisäinen motivaatio, halu olla parempi. Siksi hän kehittyy varsin nopeasti.

