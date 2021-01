Asiantuntija suitsuttaa suomalaishyppääjien suorituksia mäkiviikolla – kymppisakki vain ajan kysymys: "Ei enää isoista asioista kiinni"

Keski-Euroopan mäkiviikko päättyi Puolan Kamil Stochin juhliin. Stoch oli lopulta ylivoimainen ykkönen, sillä hän kukisti toiseksi tulleen Saksan Karl Geigerin liki 50 pisteellä. Yle Urheilun asiantuntija Tommi Nikunen myönsi, että hän jäi lähestulkoon sanattomaksi Stochin ylivoiman edessä.

– Tämä oli mäkiviikko, josta povattiin (maailmancupin kärkihyppääjä) Halvor Egner Granerudin marssia kohti ensimmäistä voittoa, Nikunen sanoi.

– Ja se, että se olisi tapahtunut ilman puolalaisia, niin kyllähän tämä sai melkoisen käänteen.

Puolan joukkue oli joutua mäkiviikon ensimmäisestä osakilpailusta sivuun, sillä Klemens Muranka antoi koronatestissä positiivisen tuloksen. Toinen testitulos oli kuitenkin negatiivinen ja puolalaiset saivat kilpailla myös Oberstdorfissa.

Stoch sijoittui Oberstdorfissa toiseksi, Garmisch-Partenkirchenissä neljänneksi, Innsbruckissa ja Bischofshofenissa hän oli lyömätön.

– Ei voi kuin ihailla, miten hieno urheilija Kamil Stoch on. Hän on yksi kaikkien aikojen parhaita mäkihyppääjiä koko maailmassa ja pystyy vielä kehittämään itseään vuodesta toiseen, Nikunen kehui 33-vuotiasta hyppääjää.

– Laji menee isoin askelin eteenpäin, välineet kehittyvät, säännöt muuttuvat, mutta tämä mies pysyy kärjessä ja pystyy tuollaiseen dominointiin vielä 2021, niin on se uskomaton suoritus.

Aallon paras terä puuttuu

Myös suomalaisilla oli aihetta iloon tämän kauden mäkiviikolla. Antti Aalto oli viimeisessä osakilpailussa 19:s, mikä oli hänen kauden paras suorituksensa maailmancupissa, ja kokonaistuloksissa 15:s. Nikusen mielestä Aalto onnistuikin mäkiviikolla hyvin.

– Hän pääsi hyppäämään kaikki kahdeksan kisahyppyä. Se on jo saavutus sinänsä, että pääsee kaikissa kisoissa pisteille. Vielä se paras terä sieltä puuttuu, mutta uskon, että onnistumisten myötä sekin tulee esiin, hän arvioi.

Suomen joukkueen toinen hypääjä Niko Kytösaho väläytteli myös ajoittain hyviä suorituksia, etenkin harjoituksissa ja karsinnassa. Innsbruckin kisassa hän oli kuitenkin parhaana suomalaisena 21:s.

– Itse kilpailuissa tuli ainoastaan kerran onnistuminen, mutta pikkuhiljaa hyppy hypyltä mennään kohti urheilijoiden tavoitteita, Nikunen sanoi.

Nikusen mielestä Suomen joukkueessa on tapahtunut kehittymistä kaikilla osa-alueilla ainakin vähän, ja se on hänen mielestään joukkueen päävalmentajan Janne Väätäisen ansiota.

– Uusi päävalmentaja on tuonut uudenlaista rauhallisuutta joukkueeseen. Väätäisen Jannella on itsellä hyvä itseluottamus ja hän on osannut tuoda sitä oikealla tavalla myös tälle parhaalle kaksikolle. Se näkyy myös hyppäämisessä.

Nousiaisesta hyvä lisä

Nikusen mielestä Kytösahon nousu Aallon rinnalle on hyväksi myös Aallolle, sillä tämä on saanut muutaman vuoden ajan olla varsin yksin taistelemassa maailmancupin pisteistä. Hän myös uskoo, että seuraavan askeleen ottaminen eteenpäin on vain ajan kysymys.

– Urheilussa, se laji mikä hyvänsä, itseluottamus on iso osa suoritusta. Sen myötä tulee myös tulosta. Ei siihen ole mitään erikoistemppua. Hyvällä harjoittelulla ja onnistumisella yleensä se hyvä tulos tulee, Nikunen sanoi.

– On täysin mahdollista, että tämän kaksikon tulokset paranevat. Kärki on todella tasainen. Tällä hetkellä tuntuu, että aivan huippu on tavoittamattomissa, mutta sinne kymmenen parhaan joukkoon pääseminen ei ole enää isoista asioista kiinni.

Nikunen toivoo, että Oberstdorfin MM-kisojen lähestyessä myös Eetu Nousiainen nostaisi tasoaan. Nousiainen hyppäsi hyvin kesällä ja on onnistunut ajoittain myös tänä talvena. Nikusen mielestä tältä puuttuu kuitenkin vielä varmuus tekemisestä.

– Hän voisi olla hyvä lisä tuohon meidän joukkueeseemme, mutta mennään nyt tällä hetkellä tällä kaksikolla. Uskon, että MM-kisoihin lähtee kuitenkin kokonainen joukkue, ja siihen tarvitaan neljä miestä.

Kytösaho ja Aalto jatkavat tulevana viikonloppuna myös Titisee-Neustadtin maailmancupissa. Kilpailuja voi seurata viikonloppuna TV2:ssa ja Yle Areenassa.

