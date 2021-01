Nimekkäiden tähtien hyljeksimä Tour de Ski näyttää kakkosluokan kisalta mäkiviikkoon verrattuna – asiantuntijat selittävät, miksi hiihtokiertue on ajautunut tähän tilaan

Vuodenvaihteeseen ajoittuu kaksi merkittävää hiihtolajien kilpailukiertuetta: mäkihypyn Keski-Euroopan mäkiviikko ja hiihdon Tour de Ski. Mäkiviikkoa on kisattu aina vuodesta 1953 lähtien, kun taas Tour de Skillä on menossa 15. vuosi.

Mutta siinä missä mäkiviikon arvostusta ei tunnu horjuttavan mikään eivätkä urheilijat halua jättää tätä kiertuetta väliin kuin pakon edestä, on tilanne Tourilla varsin erilainen.

Muun muassa koko Norjan joukkue päätti jättää tämän kauden Tourin väliin, eikä päätös miellyttänyt Kansainvälisen hiihtoliiton maastohiihtokomitean puheenjohtaja Vegard Ulvangia, joka arvosteli maansa päätöstä kovin sanoin NRK:n haastattelussa (siirryt toiseen palveluun). Ulvang on ollut aikoinaan luomassa Tour de Skitä.

– Tour on kärsinyt selvästi inflaation siitä, mitä se aluksi oli. Toisaalta eihän kukaan tiennyt kaudella 2006–07, miten se tulee vaikuttamaan muun muassa urheilijan kuntoon, Yle Urheilun asiantuntija Sami Jauhojärvi sanoi.

Yle Urheilun asiantuntijan ja viisinkertaisen mäkiviikon voittajan Janne Ahosen mielestä mäkiviikon arvostus on suomalaisten näkökulmasta saattanut hiipua menestymättömyyden myötä, mutta muualla Euroopassa vastaavaa ei ole tapahtunut.

– Ennen vanhaan lähes joka kodissa Suomessa seurattiin Garmischin uudenvuoden kisaa, mutta ei enää nykypäivänä. Euroopassa arvostus ei ole häipynyt mihinkään. Se on ollut aina olemassa ja se on yhä yksi vuoden kohokohdista, Ahonen sanoi.

Keski-Euroopan mäkiviikko on yleensä houkutellut paikan päälle tuhansia katsojia. Tällä kaudella se jouduttiin koronapandemian takia viemään läpi ensimmäistä kertaa ilman yleisöä. European Pressphoto Agency EPA

Sairastumisriski erilainen miehillä ja naisilla

Sekä mäkiviikkoa että Tour de Skitä yhdistää tiukka kiertue-elämä, jossa maisema vaihtuu tiuhaan ja kisakunnossa pitää pysyä reilun viikon ajan. Mäkiviikko on urheilijoille henkisesti tiukka rypistys, mutta se ei ole fyysisesti yhtä raskas kiertue kuin mitä Tour de Ski on hiihtäjille.

– Olen itsekin jättänyt mäkiviikkoja väliin, koska en kokenut olevani siinä kunnossa, että tuollaiselle raskaalle rundille lähtisin hakkaamaan päätä seinään. SIlloin oli järkevämpää jäädä kotiin treenaamaan ja keskittyä loppukauteen, Ahonen sanoi.

Tour de Skiltä puuttuu arvokisavuosina, etenkin olympiavuosina usein huippuhiihtäjiä, jotka katsovat rankan kiertueen verottavan tuloksia kauden pääkisoissa. Jauhojärveltä löytyy tähän ymmärrystä.

– Siitä on saatu paljon tutkimustietoa, että miesten puolella sairastumisriski on noin kolminkertainen siihen, ettei hiihdä Touria, Jauhojärvi kertoo.

Hänen mukaan tutkimuksissa on huomattu myös se, että mieshiihtäjien tulostaso putoaa noin prosentilla verrattuna siihen, mitä se on ollut ennen Tour de Skitä.

– Jos laskee prosentin 15 kilometrin ajasta, niin se on noin 21 sekuntia. Jos miettii 21 sekuntia mitalitaistelussa, niin se on järkyttävän iso ero.

Sen sijaan naisten puolella tilanne on päinvastainen. Tutkimuksissa on huomattu, ettei sairastumisriski ole kasvanut yhtä merkittävästi kuin miesten puolella ja heidän tulostasonsa on jopa noussut Tour de Skin myötä.

– Kun tämä on jo 15. Tour de Ski, niin urheilijoilla on kokemusta sen hiihtämisestä. He tietävät, sopiiko se heille, kannattaako se hiihtää loppuun vai jättää kesken ja mitä Tourin jälkeen kannattaa tehdä ennen arvokisoja, Jauhojärvi sanoi.

Kokonaispotti pudonnut reippaasti

Janne Ahonen pitää Tour de Skitä arvostettuna kiertueena ja häntäkin harmittaa sen nimekkäät poissaolot.

– Jos mäkiviikolta puuttuisi Norja tai Saksa tai joku muu kovista maista, niin se olisi todella harmittavaa. Nyt sieltä ei puutu kuin yleisö, hän totesi.

Ahosen mielestä kovat poissaolot olisivat kenties ainoa asia, joka voisi laskea mäkiviikon arvostusta. Hän ei kuitenkaan usko sellaisen tapahtuvan.

– Uskon, että jokaisen mäkihyppääjän tavoite, unelma tai haave on menestyä mäkiviikolla.

Norjan Therese Johaug on hallinnut naisten normaalimatkojen hiihtoa viime kaudet. Johaug voitti viime kaudella Tour de Skin ylivoimaisesti. Getty Images

Jauhojärven mielestä urheilijoiden keskuudessa Tourin arvostuksen laskuun on vaikuttanut vahvasti palkintorahojen pieneneminen. Kun Tour de Ski lanseerattiin kaudelle 2006–07, palkintorahojen kokonaissummaksi ilmoitettiin miljoona Sveitsin frangia. Koska ensimmäiset osakilpailut Tshekin Nove Mestossa jouduttiin perumaan, pudotettiin palkintopottia 25 prosentilla 750 000 Sveitsen frangiin eli vajaaseen 700 000 euroon.

Palkintorahojen määrä laski kuitenkin vuosien saatossa ja esimerkiksi kaudella 2013–14 kokonaispotti oli 560 000 Sveitsin frangia eli 517 000 euroa. Täksi kaudeksi palkintopotti Tour de Skillä kasvoi melkoisesti edellisvuosiin nähden ja palkintorahaa jaetaan yhteensä 672 000 Sveitsin frangia eli noin 620 000 euroa.

Kokonaiskilpailun voittaja saa tästä noin 62 000 euroa, kun se ensimmäisenä vuotena oli hieman vajaat 104 000 euroa.

Muutosvaihtoehdot vähissä

Jauhojärvi muistuttaa, ettei kyse ole pelkästään rahasta, mutta se toimisi hyvänä porkkanana. Etenkin kun varsinaiseen kilpailuformaattiin on vaikea tehdä muutoksia, vaikka matkustamista onkin nyt helpotettu.

– Palkintorahojen nostaminen vanhalle tasolle voisi olla yksi asia, joka motivoisi urheilijoita enemmän, Jauhojärvi sanoi.

Toinen asia, jolla urheilijoita voitaisiin motivoida osallistumaan Tourille, on Jauhojärven mukaan maailmancupin pisteet. Tässä on kuitenkin ongelma.

– Maailmancupissa palkintorahajakosysteemiin on tullut muutoksia kaudesta 2017–18 ja nyt 20 parhaalle jaetaan palkintorahaa entisen 10 sijaan. Pistepottia sen sijaan on vaikea lisätä Tour de Skille, koska se on jo nyt hallitsevassa osassa maailmancupin kokonaiskisassa menestymiseen.

Aikoinaan Tour de Skillä ei jaettu yksittäisten osakilpailujen jälkeen maailmancupin pisteitä, vaan pisteitä saivat vain ne urheilijat, jotka hiihtivät kiertueen loppuun saakka. Tämä sääntö poistettiin kaudella 2009-2010, jolloin myös keskeyttäneiden määrä kasvoi.

Esimerkiksi Tourin voittajan saama pistepotti on sen verran suuri, että sillä hän on useimmiten voittanut tai ollut vähintään toinen maailmancupin kokonaiskilpailussa. Muutamia poikkeuksiakin on, sillä vuonna 2008 Tourin voittaja Charlotte Kalla oli kokonaiscupissa neljäs ja seuraavana vuonna Virpi Kuitunen (nyk. Sarasvuo) viides.

Jauhojärven mielestä myös Tour de Skin ajankohtaa on hankala muuttaa. Kiertuetta ei voi aikaistaa lumiolosuhteiden takia ja nykyistä myöhäisempi ajankohta ei antaisi hiihtäjille tarpeeksi toipumisaikaa arvokisoihin.

– Jos Tour de Ski hiihdettäisiin arvokisojen jälkeen, se kokisi inflaation. Jos se hiihdettäisiin vielä lähempänä arvokisoja, se kokisi vielä isomman inflaation kuin mitä se nyt on kokenut. Ei tässä oikein ole muita ajankohtia tämän järjestämiseen, Jauhojärvi sanoi.

Puolan Kamil Stoch voitti tämän kauden Keski-Euroopan mäkiviikon. European Pressphoto Agency EPA

Myös loppukauteen porkkanaa

Keski-Euroopan mäkiviikko kerää yhä huiput kasaan, vaikka Ahosen mukaan Oberstdorfin, Garmisch-Partenkirchenin, Innsbruckin ja Bischofhofenin mäet eivät ole sen kummempia kuin muuallakaan, kuten eivät yksittäiset osakilpailutkaan.

– Se on se turnee ja jännitys, joka sen neljän kisan ympärille rakentuu. Kuka sen voittaa ja voittaako joku neljä kertaa, Ahonen kertoi.

– Mäkiviikko on ollut minulle aina huikea juttu ihan pikkujuniorista lähtien. Mäkiviikon seuraaminen oli aina talven kohokohta.

Jauhojärvi muistuttaa, että mäkiviikkoa ja Tour de Skitä verrattaessa täytyy ottaa huomioon lajien erilaisuudet. Mäkihyppy ei kuormita yhtä paljon kuin 7–9 hiihtokilpailua.

– Mutta on mahtavaa, että mäkihypyssä on arvostettu kiertue. Toivottavasti tämä muutamana vuotena järjestetty pohjoismainen kiertue nousisi edes lähelle mäkiviikkoa, Jauhojärvi sanoi.

Vuodesta 1997 vuoteen 2010 mäkihypyn maailmancupiin kuului Nordic Tournament, jota hypättiin loppukaudesta Suomessa ja Norjassa. Lahden MM-kisavuonna maailmancupin kalenteriin tuli mukaan Norjassa hypättävä Raw Air -kiertue, joka kisataan tällä kaudella nyt viidettä kertaa.

Ahosen mukaan nämä mäkiviikon tapaiset kiertueet eivät ole oikein ottaneet tuulta purjeisiin, mutta Raw Air näyttää lupaavalta.

– En usko, että siitä tulee ikinä mäkiviikon veroista, eikä tarvitsekaan tulla, mutta toivon, että siitä tulisi arvostettu kiertue loppukauteen, Ahonen sanoi.

– Monesti arvokisojen jälkeen voi olla takki tyhjänä, niin tuollainen kiertue voi auttaa. Tietysti porkkanaa pitää olla eli hyvät palkinnot.

Hiihdossa maailmancupit ovat viime vuosina päättyneet useamman kilpailun mini-touriin. Tällä kaudella sellainen piti järjestää Pekingissä, mutta koronatilanteen takia se on peruttu. Jauhojärven mielestä mini-tourit kauden lopussa ovat hyvä ratkaisu.

– Silloin siinä on vielä painoarvoa maailmancupin kokonaiskilpailussa sekä normaalimatkojen ja sprintticupin kokonaistilanteeseen, hän totesi.

