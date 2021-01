Suomen hiihtomaajoukkueessa kaksi positiivista koronavirustestiä Tour de Skillä

Suomen ja Ruotsin joukkueissa on annettu positiivisia koronavirustestejä Tour de Skillä.

Suomen maastohiihtomaajoukkueessa on todettu kaksi positiivista koronavirustestiä, tiedottaa Suomen Hiihtoliitto.

Ruotsin maastohiihtomaajoukkueen yhdellä jäsenellä on todettu myös positiivinen koronavirustesti, kertoo ruotsalaislehti Expressen. (siirryt toiseen palveluun)

Suomen maastohiihtomaajoukkueessa on annettu testit niin sanotulla antigeenimenetelmällä. Positiivisen testituloksen saaneet on eristetty ja he odottavat PCR-testin tuloksia.

Ruotsin joukkueen positiivinen testitulos on myös annettu antigeenimenetelmällä eli pikatestinä. Positiivisen testituloksen saanut ruotsalainen on myös eristetty.

Suomen joukkueen muut jäsenet ovat paikallisten terveysviranomaisten ohjeiden mukaisesti jatkaneet toimintaansa Tour de Skillä. Hiihtoliiton tiedotteen mukaan Suomen joukkueessa on tiukka terveysturvallisuussuunnitelma - ja protokolla, jota on noudatettu koko Tourin ajan.

Tour de Skillä vietetään torstaina välipäivää. Perjantaina kiertue jatkuu Val di Fiemmessä naisilla 10 kilometrin ja miehillä 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan kilpailulla.

Expressenin mukaan postiivisen testiuloksen saaneen Ruotsin joukkueen jäsenen PCR-testin tuloksen odotetaan valmistuvan huomenna perjantaina aamupäivällä ennen kilpailujen alkua. Miesten kisasta alkaa lähetys TV2:ssa kello 14.05 ja naisten kilpailusta kello 16.30.

Tour de Skin kokonaistilanteet 5/8 osuuden jälkeen

Miehet

1. Aleksandr Bolshunov RUS 2.15.51

2. Artem Maltsev RUS + 2.06

3. Maurice Manificat FRA + 2.09

31. Markus Vuorela FIN + 7.15

44. Juho Mikkonen FIN + 9.45

55. Lauri Lepistö FIN + 13.35

58. Verneri Suhonen FIN + 17.12

Naiset

1. Jessica Diggins USA 1.54.15

2. Rosie Brennan USA + 0.22

3. Julia Stupak RUS + 0.58

7. Krista Pärmäkoski FIN + 2.08

20. Johanna Matintalo FIN + 4.42

36. Jasmi Joensuu FIN + 8.17

Päivitetty kello 15.37. Korjattu muotoilua niin, että on todettu kaksi positivista testiä, eikä kaksi tartuntaa.

