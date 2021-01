Huippukautta pelaavalta Lukas Hradeckylta yllättävä paljastus – voitot ovat menettäneet suomalaisvahdin silmissä merkityksensä

Lukas Hradecky on siivittänyt Leverkusenin Bundesliigan mestaruustaisteluun.

Leverkusenissa ja Huuhkajissa vakuuttanut Lukas Hradecky on kunnostautunut syksyllä rangaistuspotkujen torjumisessa.

Lukas Hradeckyn kolmas kausi saksalaisessa Leverkusenin joukkueessa on ollut pisteiden valossa toistaiseksi paras. Leverkusen on Saksan Bundesliigassa kolmantena, ja ryhmä kulki lähes jouluun asti ilman tappioita.

Jotakin olennaista kuitenkin puuttuu. Maailman huippuvahtien joukkoon kuuluvalla Hradeckylla, 31, on menestyksestä huolimatta päällimmäisenä mielessä hiljaisuus stadioneilla.

– Ei ole oikeastaan hirveästi väliä, onko meillä pisteitä, voittoja tai häviöitä. Kaipuu normaaliin vaan lisääntyy ja lisääntyy. Tavallaan valitettavaa, että vaikka meillä on mennyt hyvin, sitä ei pysty tunnistamaan, Hradecky sanoo Yle Urheilulle.

Hradeckyn mielestä voitoilla olisi enemmän arvoa, jos kannattajat saisivat olla tukena lehtereillä. Voittoja joukkueelle todella on tullut, sillä Bundesliigan mestaruustaistelun lisäksi Leverkusen voitti oman lohkonsa Eurooppa-liigassa. Hradecky on pitänyt maalinsa puhtaana kuluvalla kaudella viidesti ja torjunut kahden pisteen keskiarvolla ottelua kohden.

Ensimmäinen tappio liigapeleissä tuli vasta viimeisessä ottelussa ennen joulua. Leverkusen pääsi kotonaan johtoon Bayern Müncheniä vastaan, mutta Robert Lewandowskin kaksi maalia käänsi pelin. Jälkimmäinen syntyi ottelun lisäajalla epäonnisesti puolustajan jalan kautta ja ensimmäisessä Lewandowskia helpotti Hradeckyn ja puolustuksen kommunikointivirhe.

– Kyllä se sattui. Teimme itse tyhmiä virheitä. Jos olisimme selvinneet siitäkin ilman tappiota, luulen, että putki olisi voinut jatkua ehkä jopa arsenalmaisesti koko loppukauden, kuka tietää, Hradecky sanoo ja viittaa Arsenalin legendaariseen kauden 2003–2004 joukkueeseen, joka ei hävinnyt Valioliigassa yhtään ottelua.

Joulutauon jälkeen Leverkusenin sarakkeeseen kirjattiin heti toinen tappio, kun Hradeckyn entinen seura Frankfurt voitti kotiottelunsa 2–1. Bayern nousi kahden maalin takaa voittoon Mainzista ja karkasi kärjessä viiden pisteen karkumatkalle.

– Tilastollinen fakta on, että Bayern on ollut viimeisissä kahdeksassa ottelussaan tappiolla ja joka kerta kääntänyt ainakin tasapeliksi. Ei tarvitse varmaan muuta tehdä kuin nostaa hattua pois päästä, Hradecky kehuu.

– Ei tässä asiat nyt niin huonosti mene. Olemme kolmantena Bundesliigassa ja baana on niin sanotusti auki.

Robert Lewandowski ja Lukas Hradecky ovat kohdanneet toisensa Bundesliigassa useita kertoja. Getty Images

Joulukuun kamppailu Bayern Müncheniä vastaan ei ollut edellisvuoden ainoa, jossa hiljattain maailman parhaana pelaajana Fifan gaalassa palkittu Lewandowski kuritti Hradeckya kahdesti. Kesällä Saksan cupin loppuottelussa suomalainen tumpeloi Lewandowskin vaarattoman laukauksen maaliin nololla tavalla.

– Hän on jäätävän hyvä pelaaja, joka onnistui viime vuonna minua vastaan. Muutamana aiempana vuonna minä olen ollut hänen peikkonsa. Hänet valittiin ansaitusti vuoden pelaajaksi, mutta tänä vuonna suunnitelma on, ettei hän tee yhtään maalia minua vastaan, Hradecky lupaa.

Psykologinen peli sujuu

Hradecky kunnostautui syyskaudella rangaistuspotkujen torjumisessa. Kuudesta rangaistuspotkusta seura- ja maajoukkueessa hän torjui peräti kolme. Erityisen tärkeä oli torjunta Kansojen liigan vierasottelussa Bulgariaa vastaan.

– Onko niitä kolme mennytkin? Muistan vain torjunnat. Ainakin sillä mittapuulla olen osunut. Hyvä, että niissä saa kiinni muutakin kuin silmänsä, Hradecky nauraa.

– Ei niille torjunnoille ole mitään selitystä. Vastustajat on hyvin scoutattu ja pelaajat ovat vetäneet sinne, minne todennäköisyydet ovat osoittaneet. Mitään muuta kommervenkkiä ei ole.

Huippumaalivahtien arkirutiineihin kuuluu ennen ottelua käydä yhdessä maalivahtivalmennuksen kanssa läpi dataa vastustajan mahdollisista rangaistuspotkujen laukojista. Dataa on nykyään saatavilla rajaton määrä.

– Täytyy siinä vaistollekin jättää sijaa. Eihän sitä ikinä tiedä, tekeekö vastustaja jotain eri tavalla, koska tietää, että minä tiedän. Pilkun vetäminen on aikamoinen psykologinen peli. Ehkä minä pystyn sitä peliä pelaamaan, mikä ei ainakaan haittaa omia todennäköisyyksiäni ottaa pilkkuja kiinni, Hradecky miettii.

Hradecky nappasi rangaistuspotkun Schalkea vastaan itsenäisyyspäivänä. AOP

Psykologista peliään Hradecky pelaa rauhallisesti, ja jättää vastustajalle huutelut muille.

– Olen viilipytty. Yritän hoitaa oman hommani tyylikkäästi ja coolisti, ja se on yleensä paras tapa. Pelaaja alkaa vähän hermostua sen takia, että maalivahti on itsevarma.

Hradecky pelaa Saksassa nyt kuudetta kauttaan. Pallollisen pelin nimeen vannovassa Leverkusenissa hän kokee kehittyneensä entistä kokonaisvaltaisemmaksi maalivahdiksi.

– Ei tässä nyt maalivahtipeliä ole uudestaan keksitty, mutta Frankfurtissa se oli pari napsua helpompaa. Pelaamme täällä aika paljon maata pitkin. Liberopelaaminen on täällä isompaa ja alue, jota minun täytyy hallita, on kasvanut. Siihen joutuu keskittymään, ja se on vaatinut minulta paljon, Hradecky jäsentelee.

TPS:stä maailmalle 19-vuotiaana lähtenyt Hradecky on hyväksynyt, että maalivahdin aktiivinen pelaaminen jalalla tuottaa väistämättä myös virheitä. Syksyllä suomalainen päätyi kaikkiin mahdollisiin mokakoosteisiin ottelussa Arminia Bielefeldiä vastaan, kun hän potkaisi ohi pallosta, joka vieri omaan maaliin.

– Tilanteita tulee niin helvetisti. Ilman virheitä ei pysty kasvamaan. Minä pystyn sen hyväksymään, kaikki eivät ehkä pysty. Jonkintasoinen kasetti pitää olla tuolla yläpäässä, että näistä pääsee yli, Hradecky pohtii.

Hyvä vuosi maajoukkueessa

Maalivahdin kannalta erilainen pelikulttuuri Leverkusenissa on Hradeckyn mukaan palvellut myös pelaamista Huuhkajissa. Hradecky kokee pelanneensa maajoukkueessa henkilökohtaisesti parhaan vuotensa.

– Pelaamme toki maajoukkueessa eri tavalla, ja pystyn enemmän keskittymään vain torjumiseen. Kaikki virheet, mitä viime vuonna sattui, olivat enemmänkin seurajoukkueessa. Meillä oli Huuhkajien kanssa hyvä vuosi, Hradecky toteaa.

Huuhkajat juhli lokakuussa voittoa Irlannista Olympiastadionilla. AOP / Kimmo Brandt

Hradecky nostaa oman jalkapallovuotensa kohokohdaksi Kansojen liigan kotiottelun Irlantia vastaan. Helsingin Olympiastadionin lehtereillä oli noin 8 000 katsojaa, kun Hradecky pelasti Suomelle voiton huipputorjunnallaan lisäajalla.

– On niitä parempiakin torjuntoja nähty. Totta kai se oli tärkeä torjunta ja teki hyvää, mutta ei pidä liikaa nostella, Hradecky sanoo vaatimattomaan tyyliinsä.

– En tiedä, oliko missään Euroopassa maaottelussa enemmän yleisöä kuin siinä. Se oli varmaan koko Suomessa yksi isoimpia tapahtumia maaliskuun jälkeen. Pääsimme kokemaan niinkin hienoja hetkiä poikkeuksellisena vuonna.

Hienot tulokset Kansojen liigassa nostivat Suomen MM-karsintalohkojen arvonnassa kolmanteen koriin, mutta arpa oli silti tyly. Maaliskuussa alkavassa karsinnassa vastassa ovat Ranska, Ukraina, Bosnia-Hertsegovina ja Kazakstan.

– Eipä ollut maailmanmestarin kaatamisesta ja muusta rankingnoususta paljon hyötyä! Kyllä se kolmen pahimman lohkon joukossa on. Mutta emme pelkää tällä hetkellä ketään, ja muutenkin pelko meitä kohtaan on saattanut vähän kasvaa menneistä vuosista, Hradecky arvioi.

Ehdolla Vuoden urheilijaksi

Saksan Bundesliigassa pidetään perinteisesti noin kuukauden mittainen talvitauko. Vaikka tällä kaudella otteluohjelma on tavallista tiiviimpi, pelaajat pääsivät Saksassa viettämään pientä joululomaa. Hradecky on löytänyt vapaille uutta mielipuuhaa.

– Aina kun olen lomilla, menen pelaamaan padelia. Katsoin urheilulajeista viime vuonna varmaan eniten padelia Youtube-klipeistä, koska haluan parantaa omaa peliäni, Hradecky nauraa.

– En ihmettele yhtään, että se on trendilaji. Olen harkinnut, että jos joskus omistan tarpeeksi ison kiinteistön, sijoitan sinne kentän. Kyllä se niin nättiä on.

Hradeckya nauratti torjutun rangaistuspotkun jälkeen Sofiassa marraskuussa. EPA

Hradecky on ehdolla Vuoden urheilijaksi (siirryt toiseen palveluun) ensi viikolla järjestettävässä Urheilugaalassa. Viime vuonna Hradecky sijoittui äänestyksessä toiseksi maajoukkuekaverinsa ja entisen kämppiksensä Teemu Pukin taakse. Huuhkajat tyhjensi muutenkin palkintopöydän, sillä Markku Kanerva valittiin vuoden valmentajaksi ja EM-kisapaikan ratkaissut Liechtenstein-ottelu sykähdyttävimmäksi hetkeksi.

– Palkinnot ovat olleet tietynlaista jatkumoa sille, että futis on alkanut saamaan hyvää jalansijaa ja arvostustakin kotimaassa. Olemme tämän lajin lähettiläitä. Sen tiedän, että arvostus meitä kohtaan on noussut Euroopassa, sen tiedän lajipiireistä ja kysymyksistä, mitä tulee viikoittain, Hradecky toteaa.

Pukki ei ole tänä vuonna ehdolla Vuoden urheilijaksi. Hradeckyn lisäksi jalkapalloilijoista listalle on mahtunut skotlantilaista Rangersia edustava Glen Kamara.

– Voitto merkitsisi sitä, että pääsisin Teemun kanssa tasoihin, eikä hän voisi kettuilla minulle enää, Hradecky nauraa.

– Puheeni olisi sataprosenttisen varmasti parempi kuin Teemulla viime vuonna. En tarvitsisi edes mitään valmista, vaan pystyisin ihan improvisoimallakin lyömään hänet. Siitä ei ole pelkoa.

Hradeckyn Leverkusen kohtaa tänään Bundesliigan ottelussa Niklas Moisanderin Werder Bremenin Suomen aikaa kello 16.30.

