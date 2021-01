Tämän viikon maailmancup-näyttämö on saanut Kaisa Mäkäräisenkin turhautumaan – "Urheilijat ovat jopa puhuneet, pitäisikö siellä ollenkaan hiihtää kisoja"

Ampumahiihdon maailmancup palasi perjantaina joulutauolta ja kaksi seuraavaa viikonloppua kilpaillaan Oberhofissa, Saksassa. Kaisa Mäkäräinen ehti kilpailla keskisessä Saksassa sijaitsevassa Oberhofissa monta kertaa uransa aikana, ja paikkakunnasta hänen mieleensä nousee aina yksi, varsin arkinen asia:

– Oberhofista puhuttaessa kaikkien mieleen tulee ensimmäisenä sää. Oberhofissa on aina huono sää, tavalla tai toisella, Mäkäräinen kertoi Ylen Urheilustudiossa.

Mäkäräisen mukaan Oberhofissa sataa usein vettä, tuulee todella kovaa tai on niin sumuista, etteivät ampujat, saatika sitten yleisö, näe taululle.

– Oikeastaan koko 15 vuoden aikana, mitä minä hiihdin siellä kisoja, ei ollut koskaan hyvä sää. Urheilijat ovat jossain vaiheessa jopa puhuneet, pitäisikö siellä ollenkaan hiihtää kisoja, mutta niin vain sinne on taas myönnetty MM-kisat (vuonna 2023).

Oberhofin haastavat sääolot näkyvät tilastoissakin, sillä urheilijat suoriutuivat Oberhofissa heikommin kuin esimerkiksi Ruhpoldingissa. Esimerkiksi osumatarkkuus Oberhofin kisoissa on ollut 75 prosenttia, kun Ruhpoldingissa se on ollut 80 %. Ampumanopeuskin on ollut Oberhofissa lähes neljä sekuntia hitaampaa.

Sääolot ovat tuskastuttaneet urheilijoita, mutta Kaisa Mäkäräinen on myös onnistunut Oberhofissa, vaikeista olosuhteista huolimatta. Viime talvena hän nappasi yhteislähtökisan voiton sumuisessa ja tuulisessa säässä, ja pari vuotta aiemmin hän oli pikakisan kakkonen, vaikka tuuli pyöri ampumapenkalla ja rata oli sohjoinen.

"Miten selvitään maaliin asti?"

Usein Oberhofissa olosuhteet myös radalla ovat olleet haasteelliset, sillä kurakelin lisäksi ladulta on saattanut löytyä kiviäkin. Tänä vuonna Oberhofissa on kuitenkin huippuolosuhteet, sillä paikkakunnalla on poikkeuksellisesti jopa luonnonlunta. Sen sijaan stadionin hiihtoratoja on muutettu täksi kaudeksi rankempaan suuntaan, sillä muun muassa radan nousuja on jatkettu.

Koronapandemian takia Oberhofin kisat kilpaillaan ilman yleisöä. Se on suuri harmi, sillä yleensä paikan päällä on ollut parikymmentä tuhatta katsojaa. Yleisö on päässyt myös luomaan tunnelmaa varsin lähelle rataa.

Mäkäräisen mielestä yleisö ja sen kannustus onkin ollut yksi positiivisemmista asioista paikkakunnalla.

– Siinä heti ampumapenkan jälkeen alkaa suurin nousu, mitä maailmancup-kiertueella löytyy, ja tässä Birxsteigissa tuoksuu aina glühwein. Siinä ensimmäisessä kovassa nousussa on myös yleensä niin kova meteli, että se tulee aina hiihdettyä hurmiossa liian kovaa. Sen jälkeen mietitäänkin, miten täältä selvitään maaliin asti, Mäkäräinen naurahti.

Ampumahiihdon maailmancupia Oberhofissa seurataan tiiviisti tänä viikonloppuna Ylen kanavilla.

