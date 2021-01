Ulkoministeri Haavisto otti voimakkaasti kantaa Valko-Venäjän MM-kisoihin: "Presidentti käyttää sitä oman kilpensä kiillottamiseen" – kehuu Kalervo Kummolan toimintaa

Ulkoministeri Pekka Haaviston mielestä MM-kisoja ei pitäisi järjestää Valko-Venäjällä. Haavisto on keskustellut asiasta Kalervo Kummolan kanssa.

Suomen ulkoministeri Pekka Haavisto otti lauantaina Ylen Ykkösaamussa kantaa jääkiekon MM-kisojen järjestämiseen Valko-Venäjällä. Haaviston mukaan jääkiekon pelaaminen maassa olisi irvikuva maan ihmisoikeustilanteen takia.

– Näissä olosuhteissa olisi irvikuva mennä pelaamaan jääkiekkoa maahan, jossa presidentti (Aleksandr Lukashenko) käyttää sitä oman kilpensä kiillottamiseen valtavien ihmisoikeusloukkausten keskellä, Haavisto kommentoi.

Haavisto ja pääministeri Sanna Marin ovat asiasta samoilla linjoilla. Pääministeri Marin kertoi mielipiteensä asiaan viime viikolla pääministerin haastattelutunnilla.

– Oma henkilökohtainen näkemykseni on, että kisoja ei pitäisi järjestää Valko-Venäjällä. Valko-Venäjän ihmisoikeustilanne on erittäin vakava. Siellä on väkivaltaisesti pidätetty kansalaisia, jotka ovat peränneet oikeuksiansa vaalien suhteen, Marin sanoi.

Marin kuitenkin totesi, ettei asia ole hallituksen päätettävissä. Haavisto sanoikin haastattelussa, että viime kädessä asiasta päättää Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF.

Haavisto kuitenkin kertoi, että hän on käynyt asiasta keskusteluja jääkiekon MM-kisoja pelaavien maiden ulkoministereiden kanssa. Haaviston mukaan myös heidän mielestään jääkiekon pelaaminen Valko-Venäjällä on nykyisessä tilanteessa huono idea.

– Puhuin viimeksi asiasta kovin myöhään eilen illalla Tshekin ulkoministerin kanssa. Hän totesi, että hänellä on sama analyysi tilanteesta. Olen keskustellut myös Saksan ulkoministeri Heiko Maasin ja Slovakian ulkoministerin kanssa. Varmaan seuraavaksi olen yhteydessä Latvian ulkoministeriin, Haavisto suunnitteli.

Haaviston mukaan urheilua ja politiikkaa ei pidä kuitenkaan sekoittaa liikaa toisiinsa.

– Urheilua ja politiikkaa ei pidä liikaa sekoittaa toisiinsa, mutta silloin kun puhutaan ihmisoikeuksista, niin oma kokemukseni on, että urheiluväki on myös aika herkkä ihmisoikeusasioille. Olisi tärkeää, että se näkyy tässäkin tilanteessa.

Haavistolta kysyttiin myös, mitä hän ajattelee Suomen maajoukkueen osallistumisesta, jos kisat päätetään lopulta pelata Valko-Venäjällä.

– Urheilijat ja urheilujärjestöt tekevät tietysti itse päätöksen, mutta minusta olisi kovin surullista, jos kisoja Valko-Venäjällä käytettäisiin Lukashenkon kilven kiillottamiseen. Olen myös miettinyt sponsoreiden roolia, niin kotimaisten kuin eurooppalaisten. Haluavatko he oikeasti sen sponsoritunnuksensa näkyvän siellä Valko-Venäjällä ja tällaisessa yhteydessä? Minusta se ei ole sponsoreillekaan hyvä asia.

Johtajat eri linjoilla

Kansainvälinen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel on kertonut haluavansa keskustella MM-kisoista presidentti Aleksandr Lukashenkon kanssa ennen lopullisiä päätöksiä. Runsaasta kritiikistä huolimatta Fasel on puolustanut MM-kisojen pelaamista Valko-Venäjällä ja hän on jopa sanonut tekevänsä kaikkensa, jotta MM-kilpailut järjestettäisiin Minskissä.

Fasel myös kertoi toivovansa, että kisojen järjestäminen Valko-Venäjällä voisi parantaa maan tilannetta ja yhdistää kahtiajakautunutta kansaa.

– En tietenkään hyväksy, mitä Valko-Venäjällä tapahtuu, mutta tiedätte varmaan, ettei boikoteilla saavuteta yhtään mitään. Luuletteko Lukashenkon muuttuvan, jos kisoja ei järjestä? Ehkä huonompaan suuntaan. Olemme vaikeassa tilanteessa, mutta haluan puhua Lukashenkon kanssa. Sitten teemme päätöksen, ja siinä se, Fasel sanoi.

IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola on puolestaan ollut eri linjoilla. Hän on puhunut vahvasti sen puolesta, ettei kisoja pitäisi järjestää Valko-Venäjällä maan ihmisoikeus- ja koronatilanteen takia. Haavisto kertoo keskustelleensa asiasta Kummolan kanssa.

– Hän on tehnyt erittäin hyvää työtä juuri tämän asian esillä pitämisessä ja ymmärtääkseni saanut myös Pohjoismaat taakseen, Haavisto kiittelee.

Lopuksi vielä lyhyesti. Uskotteko itse, että kisat järjestetään Valko-Venäjällä?

– Minusta näissä olosuhteissa on epätodennäköistä, että kisat siellä pidetään.

Päätös vielä tammikuussa?

Lopullisen päätöksen kisojen järjestämisestä tekee jääkiekkoliitto IIHF:n hallitus. Tanskan jääkiekkoliiton johtaja Ulrik Larsen on toivonut, että IIHF tekisi päätöksen asian suhteen mahdollisimman pian.

Larsen kertoi niin ikään selvästi Tanskan yleisradioyhtö DR:n haastattelussa, ettei Tanska halua maajoukkuettaan Minskiin.

– Jo viime vuonna useammalta pelaajaltamme tuli kriittisiä äänenpainoja. Minun olisi hyvin vaikeaa nähdä, että pelaajamme esiintyisivät Minskin MM-kisoissa, jos mitään ratkaisevaa ei tapahdu.

Kummola arvioi ennen vuodenvaihdetta, että IIHF:n hallitus tekee lopullisia päätöksiä asiasta tammikuun loppupuolella.

– Odottelemme tässä, että pääsemme pitämään kokousta tammikuun puolella. Silloin tulee varmaan lopullisia päätöksiä, Kummola sanoi ennen vuodenvaihdetta.

Lue myös:

Tanskan jääkiekkopomo haluaa MM-kisat pois Valko-Venäjältä: “Uskon, että neljällä Pohjoismaalla on samanlainen kanta”

Kiekkopomo Fasel lähdössä Valko-Venäjälle keskustelemaan MM-kisojen kohtalosta – "Tammikuun lopussa päätös"

Pääministeri Sanna Marin otti kantaa jääkiekon MM-kisojen kohtaloon: "Kisoja ei pitäisi järjestää Valko-Venäjällä"