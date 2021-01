Pärmäkoski taisteli Tour de Skin viidenneksi, Diggins piti kärkipaikkansa – ruotsalaiset yrittivät pussittaa suomalaisen

Krista Pärmäkoski sijoittui viidenneksi hiihdon Tour de Skin kokonaiskilpailussa. Pärmäkoski lähti viimeiselle etapille kolmannelta sijalta, mutta ei pystynyt vastaamaan päätösetapilla pahimpien kilpakumppaneidensa vauhtiin. Pärmäkoski oli 10 kilometrin pituisen vapaalla hiihtotavalla hiihdetyn päätösetapin 12:s.

Päätösetapin kuningatar oli Ruotsin Ebba Andersson, joka voitti legendaariseen loppunousuun päättyneen Tourin. Andersson nousi sunnuntain voitollaan kokonaiskilpailussa kolmanneksi. Andersson ponnisti palkintokorokkeelle kuudennelta sijalta.

Naisten kokonaiskilpailun voitti USA:n Jessica Diggins ennen Venäjän Julia Stupakia. Diggins oli päätösetapin toinen, hän hävisi Anderssonille vain 9,2 sekuntia. Pärmäkoski jäi sunnuntain voittoajasta minuutin ja 41,2 sekuntia.

Kokonaiskilpailun neljäs oli Venäjän Tatiana Sorina, joka oli päätösetapin viides. Pärmäkoski jäi neljännestä sijasta lähes 25 sekunnin päähän.

– Kyllä Alpe Cermis rankaisi minua tänään kovalla kädellä. Oli kyllä vaikeaa. Hiihdin tämän etapin ensimmäistä kertaa yhteislähtönä – se oli melkoista miekkailua. Siellä ei yksinkertaisesti päässyt välillä ohi – vauhti pysähtyi. Olen sitä mieltä, että tämä pitäisi hiihtää takaa-ajokilpailuna, Pärmäkoski kommentoi Yle Urheilulle.

Ruotsalaiset yrittivät pussittaa Pärmäkosken

Pärmäkosken mukaan ruotsalaishiihtäjät yrittivät pussittaa hänet kilpailun alussa ja pedata Anderssonin karkumatkaa.

– Näytti siltä, että Ruotsin taktiikkana oli pussittaa minut. Olin onneksi hereillä stadikalla ja pääsin siitä ohi. He petasivat kyllä siinä Ebballe nousua. Alussa keulilla oli 5–6 ruotsalaista, mutta eivät he varmaan pelkästään minua siinä yrittäneet estää. Kyllä he selkeästi petasivat sitä, että Ebba olisi kärjessä ennen nousua.

Viides sija oli Pärmäkoskelle hyvä saavutus, sillä hän lähti varsin epävarmoin tunnelmin Tourille. Ennen Tourin alkua hän ei ollut tällä kaudella kilpaillut maailmancupissa kuin kahdessa kilpailussa ja sairastelut olivat syöneet hänen kuntoaan. Tourilla hänen suorituksensa olivat nousujohteisia, mutta sunnuntain raa’assa Alpe Cermisin loppunousussa suomalainen ei pysynyt terävimmän kärjen vauhdissa.

– Tämä oli kuitenkin kaiken kaikkiaan hyvä suoritus. Täytyy olla tyytyväinen, että pystyin kiertämään tämän Tourin näinkin hyvin. Tämä meni paremmin, mitä osasin odottaa. Tiesin, että olen ihan ok-kunnossa. Tourin alussa olisi pitänyt ehkä olla vähän rohkeampi, mutta loppua kohti tulokset paranivat. Tästä on hyvä jatkaa, Pärmäkoski summasi.

Pärmäkoski kuittasi kokonaiskilpailun viidennestä sijasta 20 000 Sveitsin frangia (18 400 euroa).

Pärmäkoski on uransa aikana ollut kaksi kertaa Tourin palkintokorokkeella, kun vuonna 2017 hän oli kokonaiskilpailun toinen ja kaksi vuotta sitten hän ylsi kolmanneksi. Viime vuonna Pärmäkoski ei osallistunut Tourille sairastumisen takia.

Matintalo odotti rankempaa loppunousua

Johanna Matintalo oli päätöspäivän yhteislähtökilpailun 23:s ja sijoittui lopputuloksissa 17. sijalle. 24-vuotias Matintalo ei ollut koskaan aikaisemmin osallistunut Alpe Cermisin loppunousuun.

Johanna Matintalo oli tyytyväinen Tourin päätösetapin jälkeen. Lehtikuva

– Odotin, että loppunousu olisi ollut kovempi. Piti lähteä aika nöyrästi liikkeelle, koska tämä oli minulle ensimmäinen kerta täällä. Näin jälkikäteen voi sanoa, että olisi voinut aloittaa reippaasti hiihtämisen vähän aikaisemmin. Pelkäsin siinä, että katkean – otin varman päälle, iloinen Matintalo totesi.

Matintalo oli todella tyytyväinen, että hän pystyi hiihtämään kokonaistuloksissa 20 parhaan joukkoon.

– Norja puuttui, mutta kohtuullisen hyvin pystyin hiihtämään. Vapaassa hiihtotavassa on vielä paljon kehitettävää, mutta kyllä täällä oli paljon hyviä juttuja. Tour de Ski antoi paljon hyviä merkkejä.

Tourin lopputulokset, 8/8 osuutta:

1) Jessica Diggins USA 3.04.45,8

2) Julia Stupak RUS + 1.24,8

3) Ebba Andersson SWE + 2.00,8

4) Tatiana Sorina RUS + 2.58,1

5) Krista Pärmäkoski FIN + 3.23,0

6) Rosie Brennan USA + 3.27,6

17) Johanna Matintalo FIN + 7.15,2

Miesten Tour de Skin loppunousu nähdään TV2:ssa ja Areenassa kello 16.30 alkaen.

