Kommentti: Diktaattorin halailua oli oksettavaa katsoa – Kansainvälisen jääkiekkoliiton on tehtävä nyt kaksi isoa päätöstä

Korona-aikana meistä jokainen on varmasti kaivannut halaamista. Sitä ihanaa tunnetta, kun tapaa hyvän ystävän ja rutistaa häntä oikein kunnolla. Halaaminen symboloi kauniilla tavalla ihmisten yhteenkuuluvuutta ja kaipausta toisen syleilyyn.

Wikipedia tiivistää täydellisesti halauksen syvimmän olemuksen: “Halaamista esiintyy ihmisillä rakkaus- ja ystävyyssuhteissa, sekä onnistumisten hetkinä”. Voiko sitä enää paremmin ilmaista?

Rakkaus, ystävyys ja onnistumisen hetket purkautuivat vuolaasti, kun René ja Aljaksandr tapasivat toisensa pitkästä aikaa. Ensin miehet kättelivät nopeasti ja sitten jo syleilivät toisiaan. Rakas ystävä, ihanaa nähdä!

Runoilu sikseen, sillä suupielistäni valuu oksennusta.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton (IIHF) puheenjohtajan René Faselin vierailu Valko-Venäjän diktaattorin Aljaksandr Lukašenkan luona oli niin kammottavaa katsottavaa, että vatsassa alkoi kiertää. Siinä se Fasel nyt halaa diktaattoria, joka on “turvallisuusjoukkojensa” avulla kiduttanut, alistanut ja sortanut omia kansalaisiaan. Siinä he nyt hymyssä suin neuvottelevat siitä, kuinka jääkiekon MM-kisat voidaan ensi keväänä mainiosti järjestää Valko-Venäjällä.

Halailua voi katsella alla olevasta twiitistä. Jos twiitti ei näy, halin näet täältä (siirryt toiseen palveluun).

Soll die Eishockey-WM in diesem Jahr wirklich in #Belarus stattfinden? René Fasel, der Präsident der IIHF, ist heute zu Gast in Minsk. Bekanntermaßen wenig Berührungsängste zwischen dem Schweizer Funktionär und Lukaschenko. Quelle: Пул Первого pic.twitter.com/s3DjC7mdCs — Simone Brunner (@fraeuleinfroehl) 11. tammikuuta 2021

Tavallaan tilanteessa ei ollut mitään yllättävää. Kaikki IIHF:n toimintaa seuranneet tietävät jo entuudestaan, että liiton puheenjohtajaa eivät näytä ihmisoikeusloukkaukset hetkauttavan. Fasel on kertonut, ettei halua sekoittaa urheilua ja politiikkaa toisiinsa. Hän tuntuu elävän jossain toisessa todellisuudessa, sillä urheilu ja politiikka ovat aina kytkeytyneet erottamattomasti toisiinsa.

Mutta tehdään sitten niin kuin herra Fasel haluaa: erotetaan hetkeksi urheilu ja politiikka toisistaan. Miltä näiden kaverusten halailu ja tuttavallinen seurustelu näyttää ilman urheilua? Aivan yhtä irvokkaalta. Sveitsiläinen hammaskirurgian tohtori matkustaa tapaamaan pahamaineista diktaattoria Valko-Venäjälle. Eivätkö sivistyneestä, demokraattisesta länsimaasta tulevan vieraan mieleen hetkeksikään juolahda kaikki ne kauheudet, joita hänen rakas ystävänsä on tehnyt?

Faselin pitkäaikainen työkaveri Kalervo Kummola on jo jyrähtänyt selväsanaisesti. Kuten Suomen jääkiekkoliiton nykyinen puheenjohtaja Harri Nummelakin. Ja Suomen pääministeri Sanna Marin. Plus lukemattomat muiden maiden urheilu- ja yhteiskuntavaikuttajat. Kaikkien viesti on päivänselvä. Jääkiekon MM-kisoja ei voi pelata Valko-Venäjällä. Piste.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton on toimittava nyt. Ensimmäinen askel on tietysti kisojen ottaminen pois Lukašenkan kuristusotteesta. Ja sen jälkeen on toisen merkittävän päätöksen vuoro. IIHF menettää lopullisesti uskottavuutensa, jos se antaa Faselin jatkaa tätä oksettavaa näytelmää.

Diktaattori Lukašenkan aika on ohi. Ja niin on myös Faselin.

