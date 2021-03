Suomen jalkapallomaajoukkueen historiallinen kannanotto toi Tim Sparville uran pahimman vihapalauteryöpyn – "Joku kirjoitti, ettei tule enää katsomaan meitä"

Huuhkajien kapteeni tietää, etteivät urheilijoiden yhteiskunnalliset kannanotot ole kaikkien mieleen. Tim Sparv on silti ylpeä viime vuosien kehityksestä.

– Rasismi on edelleen osa yhteiskuntaamme, mikä on näkynyt myös jalkapallossa. Vaikka elämme 2020-lukua ja kaikki luulevat meidän kehittyneen ihmiskuntana, meillä on paljon parannettavaa.

Tim Sparv tunnetaan pelaajana, joka haluaa puhua muustakin kuin futiskentän tapahtumista. Suomen jalkapallomaajoukkueen kapteeni on ottanut viime vuosina kantaa muun muassa naisurheilun tilaan, Yhdysvaltain poliisiväkivaltaan ja rasismiin sekä ilmastonmuutoskysymyksiin.

Sparv, 34, on myös oppinut, etteivät mielipiteitään muustakin kuin pelikentän tapahtumista kertovat urheilijat ole lähellekään kaikkien mieleen. Keskikenttäpelaaja koki sen erityisen selvästi syyskuussa pelatun Suomi–Wales-ottelun jälkeen.

Kansojen liigan kohtaaminen alkoi molempien joukkueiden polvistumisella, millä osoitettiin tukea maailmanlaajuiselle rasisminvastaiselle liikkeelle. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun suomalainen maajoukkue otti ottelutapahtuman yhteydessä kantaa rasismia vastaan.

Useat jalkapallon ystävät kertoivat olevansa joukkueesta ylpeitä, mutta joukkoon mahtui myös täysin päinvastaisia näkemyksiä.

– On aika yleistä, että somessa tulee rumia kommentteja. Palautteen laatu polvistumisen jälkeen oli kuitenkin itselleni pieni yllätys. Tuli "white lives matter" -viestejä, oksettavia kommentteja... Joku kirjoitti, ettei tule enää seurueineen katsomaan meitä, Sparv kertoo Yle Urheilulle.

Palautetta tuli pääasiassa Huuhkajien ja Sparvin sosiaalisen median kanaviin. Kriitikot ilmoittivat olevansa harmissaan, että politiikka on tuotu urheiluun. He kehottivat pelaajia keskittymään jalkapalloon.

– Sellaista kuulee aika paljon, jos urheilija ottaa kantaa. Tämä ei ole kuitenkaan mielestäni politiikkaa, vaan tässä puhutaan ihmisoikeuksista, Sparv sanoo.

Kreikan pääsarjajoukkueessa AEL:ssä pelaava Sparv on huomannut, että yhteiskunnallisista aiheista puhuvat urheilijat jakavat väkeä kahteen leiriin. Valtaosa maajoukkuekipparin saamasta palautteesta on ollut kuitenkin kannustavaa.

– Monet tykkäävät, että Huuhkajat ottaa kantaa. Polvistuminen ei ollut vain minun juttuni, vaan koko joukkue seisoi sen takana. Kaikki pelaajat ja taustahenkilöt halusivat vastustaa rasismia.

Suomen ja Walesin maajoukkueet polvistuivat ennen Kansojen liigan ottelua syyskuussa 2020 tukeakseen taistelua rasismia vastaan. Kuvassa etualalla Teemu Pukki ja Walesin hyökkääjä Harry Wilson. Peter Powell/AOP

Sparv alkoi puhua yhteiskunnallisista aiheista 7–8 vuotta sitten tiedostettuaan, että maailmassa on isompia kysymyksiä kuin menestys jalkapallokentällä.

– Nuorena olin aika itsekäs. Halusin vain treenata, keskittyä omiin juttuihin ja kehittyä jalkapalloilijana. Kun kokemusta tuli lisää, tajusin, että maailmassa on muitakin kiinnostavia keskustelunaiheita.

Negatiivinen, rajukin palaute tuli tutuksi jo ensimmäisten syvällisempien puheenvuorojen myötä. Silloin kritiikki kirpaisi, mutta vuosien myötä kokeneen pelaajan nahka on kasvanut paksummaksi. Sparv korostaa käyvänsä mielellään keskustelua ja kuuntelevansa vastakkaisia näkemyksiä, jos sävy pysyy asiallisena.

– Jos joku haluaa keskustella ja argumentoida aikuisten ihmisten tavoin, on helppoa yrittää löytää joku kompromissi tai ainakin jutella aiheesta. Voimme olla eri mieltä asioista. Mutta yleensä on liikaa ihmisiä, jotka vain huutavat ja kiroilevat sosiaalisessa mediassa. Heidän kanssaan en jaksa keskustella.

Vaikeneminen ei ole ollut Sparville koskaan oikea vaihtoehto. Viime vuosien tapahtumat ovat osoittaneet, ettei suomalainen ole asenteensa kanssa yksin. Urheilutähdet ympäri maailmaa ovat antaneet tukensa rasisminvastaiselle Black lives matter -liikkeelle. Valko-Venäjällä yli 2000 huippu-urheilijaa on yhdistänyt voimansa vastustaessaan nykyhallinnon väkivaltaisuuksia ja ihmisoikeusrikkomuksia.

Sparv on seurannut ilolla urheilumaailman kehitystä.

– On ollut hienoa nähdä, miten urheilijat kuten LeBron James ja Megan Rapinoe ovat käyttäneet yhteiskunnallista asemaansa ja yrittäneet tehdä jotain urheilun ulkopuolellakin. He ovat hyviä esimerkkejä kaikille.

Tammikuussa isäksi tullut Sparv uskoo, että jokainen voi kantaa kortensa kekoon, jotta maailmasta tulisi hitusen parempi paikka.

– On aika uskomatonta, mitä Greta Thunberg on saanut aikaan. Se osoittaa, että myös yksilö voi vaikuttaa asioihin.

– Kysymme usein, mitä voimme tehdä omassa arjessamme luodaksemme oikeudenmukaisen yhteiskunnan. Haluan, että Huuhkajat on enemmän kuin pelkästään menestyvä jalkapallojoukkue.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kokoonpano maaliskuun MM-karsintaotteluihin julkaistaan tänään.

