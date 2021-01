Rene Fasel tyrmistyi, kun halailukuvat Lukashenkan kanssa päätyivät julkisuuteen – Kalervo Kummolan mukaan MM-kisat siirtymässä pois Valko-Venäjältä

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n varapuheenjohtajan Kalervo Kummolan mukaan tilanne on kääntymässä siihen suuntaan, ettei MM-kisoja järjestetä Valko-Venäjällä.

IIHF:n puheenjohtaja René Fasel kertoi tiistai-iltana liiton hallitukselle vierailustaan Valko-Venäjän itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan luona. Kummolan mukaan IIHF:n hallitus kävi aiheesta hyvähenkisen keskustelun.

– Kyllä se näytti kääntyvän suuntaan, jota olen edustanut koko ajan. Rupeamme varmasti katsomaan muita vaihtoehtoja, muttemme ole virallisesti niin pitkällä. Tässä tarvitaan pikkuisen aikaa käydä läpi muut vaihtoehdot. Ehkä helpointa olisi pelata kisat esimerkiksi Latviassa, Kummola kommentoi Yle Urheilulle.

Oliko Fasel sillä kannalla, että kisat kannattaisi pelata muualla?

– Näyttää vähän olevan, että pää on pikkuhiljaa kääntynyt. Sveitsin lehdistöstä on ilmeisesti tullut hänellekin aika paljon painetta.

Valko-Venäjällä järjestettäviä MM-kisoja on vaadittu siirrettäväksi muualle maan ihmisoikeustilanteen takia. Maassa on järjestetty elokuusta lähtien suurmielenosoituksia, joissa valkovenäläiset ovat vaatineet ihmisoikeuksien kunnioittamista ja vapaita presidentinvaaleja. Hallinto vastasi rauhanomaisiin mielenosoituksiin väkivallalla ja vangitsemalla mielenosoittajia.

Esimerkiksi Suomi on koonnut EU-maiden yhteistä vetoomusta ihmisoikeuksien puolesta. Mielipiteensä ovat ilmaisseet Suomen valtionjohdosta muun muassa pääministeri Sanna Marin ja ulkoministeri Pekka Haavisto. Kummola on puhunut syksystä saakka, ettei kisoja pitäisi järjestää Valko-Venäjällä muun muassa maan ihmisoikeus- ja koronavirustilanteen vuoksi.

Tilanne kärjistyi entisestään maanantaina, kun Faselin vierailu Lukašenkan luona alkoi lämpimällä halauksella. Kaksikon halaus ja keskustelut ovat herättäneet paljon hämmennystä ja paheksuntaa.

Kummolan mukaan kuvista keskusteltiin myös IIHF:n kokouksessa.

– He olivat aika poliittisen statementin esittäneet Lukašenkalle, josta tulee tiedote tänään myöhemmin lehdistölle. Siinä oli paljon vaatimuksia muun muassa poliittisten vankien suhteen ja muuta. Suurinpaan osaan Valko-Venäjän presidentti oli ilmoittanut suostuvansa, mutta kaikki oleellisimmat kohdat jäivät varmaan suostumatta, joka oli helppo arvata.

Mitä osallistujat ajattelivat siitä, että Fasel oli halannut Lukašenkaa?

– Kyllä hän oli itsekin vähän tyrmistynyt. Siellä oli kai sovittu niin, ettei lehdistö ole paikalla ja se oli kuitenkin. Tämä kuvaa vain sitä, että Lukašenka haluaa omaa propagandaansa tätä kautta välittää myöskin.

– Nehän olivat aika tyrmistyttäviä kuvia, Kummola kertoi mielipiteensä.

Kummolan mukaan lopullinen ratkaisu kisojen kohtalosta täytyy tehdä viimeistään 27. tammikuuta, jolloin IIHF:llä on kokous aiheeseen liittyen.

– Ensi viikolla varmaan teemme töitä ja sitten olemme yhteydessä osanottajamaihin. 27. tammikuuta on varmasti se päivä, jolloin meillä on joka tapauksessa kokous. Silloin pitää saada päätöksiä aikaiseksi. Tämä näyttää aika positiiviselta tällä hetkellä.

Mitä on selvitettävä ennen kuin lopullinen päätös voidaan tehdä?

– Ensimmäisenä täytyy tehdä poliittinen ratkaisu, ja sitten on taloudellisia kysymyksiä paljon. Edetään nyt rauhassa eteenpäin, Kummola sanoo.

Lukašenka kertoi maanantaina, että Valko-Venäjä on edelleen valmis järjestämään kisat, mutta päätös on hänen mukaansa IIHF:llä. Lukašenka on kuitenkin toivonut, että IIHF "pystyy vastustamaan epäreilua painetta".

– Jos IIHF pystyy vastustamaan epäreilua painetta, silloin me järjestämme kisat. Jos Latvia kieltäytyy isännyydestä, kisat pidetään Valko-Venäjällä ja ne ovat kautta aikain parhaat kisat. Jos IIHF ei kestä tiettyjen yksittäisten maiden poliittisten piirien painetta, silloin ei kisoja ole Valko-Venäjällä. Kaikki riippuu teistä, Lukašenka sanoi maanantaina Valko-Venäjän uutistoimiston mukaan. (siirryt toiseen palveluun)

MM-kisat on tarkoitus järjestää Valko-Venäjällä ja Latviassa 21. toukokuuta alkaen.

