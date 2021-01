Lunta tulee taivaan täydeltä ja suksikauppa käy kuin häkä – näistä syistä hiihtovälineet uhkaavat loppua kaupoista ennen maaliskuuta

Jos suksiyrittäjiltä kysyy mielikuvia vuodesta 2020, vastauspankista on turha odottaa myönteisyyttä huokuvia adjektiiveja.

Heti vuosikymmenen vaihduttua valtaosassa Suomea talvi loppui kuin seinään, ja kun alkushokista oli toivuttu, koronapandemia romahdutti lomamatkabisneksen ja ajoi suksiyrittäjät sulkemaan tehtaansa ja lomauttamaan henkilökuntansa. Irtisanomisiltakaan ei vältytty.

Normaalisti Suomessa myydään talvessa 140 000–150 000 suksiparia, parhaina reilusti yli 200 000. Viime talven myyntilukema ei yltänyt edes 60 000:een, arvioivat Esa Puukilainen, Timo Toikka ja Harri Kirvesniemi.

Puukilainen on toimitusjohtaja Vauhti Oy:ssä, joka on Suomessa itävaltalaisen suksimerkin Fischerin maahantuoja. Toikka on suurimman kotimaisen suksivalmistajan, Peltosen, myyntipäällikkö. Kirvesniemi on paitsi 14-kertainen arvokisamitalisti myös muun muassa Yoko-suksimerkkiä valmistavan Kiteen suksitehtaan toimitusjohtaja.

Kun kauppojen ja tehtaiden varastoihin oli jäänyt tuhansia suksipareja ja maa oli valtaosassa Suomea mustana vielä joulukuun lopussa, kukaan kotimaisessa suksibisneksessä ei pannut pahakseen vuoden 2020 paketoimista.

Vuoden 2021 alku on sitten ollut oma lukunsa.

Koko Suomeen on saatu useiden kymmenien senttien lumipeite, ja suksikauppa käy niin kuumana, että välineet uhkaavat loppua ennen maaliskuuta.

Tilanne on seurausta viime vuoden huonosta myynnistä, jonka takia kauppojen valmistajille tekemät ennakkotilausmäärät romahtivat edellisvuodesta.

– Parimääriä en ole katsonut, mutta euroissa jäätiin alle puoleen, Peltosen myyntipäällikkö Toikka sanoo.

Viime vuosi oli siinä määrin haastava, että Heinolassa sijaitsevalla Peltosen tehtaalla jouduttiin turvautumaan yt-menettelyihin ensi kertaa viiteen vuoteen.

– Kesällä tehdas lyötiin kahdeksi kuukaudeksi kiinni, ja vielä syksylläkin se kävi vajaalla teholla. Ihan täydellä teholla olemme toimineet vasta joulukuun alusta, Toikka kertoo.

Tärkeät viikot

Fischerin maahantuonnista vastaavan Puukilaisen mukaan suksiyrittäjille merkityksellistä oli eritoten, että talvi tuli Suomeen tammikuun alkupuolella.

– Jos tämä olisi tullut tammikuun loppupuolella, niin sitten ihmiset olisivat jo saattaneet menettää toivonsa.

– Oli meillä varastossa tavaraa täydennystilauksia varten, mutta tällä määrällä tulleita tilauksia, mitä nyt viimeisen parin viikon ajan on tullut vuodenvaihteen jälkeen, niin ei meilläkään tavara riitä maaliskuulle asti, Puukilainen sanoo.

Itävaltalainen Fischer on maailman suurin suksivalmistaja, joka on keskittänyt valtaosan tehdastoiminnastaan Ukrainaan. Lokakuussa tehtaan tuotantolinja tuhoutui kuitenkin isolta osin massiivisessa tulipalossa, mikä on hankaloittanut uusien, massatuotantoon lähtevien parien valmistamista.

Itävaltalaisyhtiön kannalta onni onnettomuudessa oli, ettei palo levinnyt varastoon, jossa valmiina oli valtaosa tämän talven tuotteista. Fischerin kilpasukset valmistetaan Itävallassa, jonne yritys on joutunut keskittämään osan Ukrainan-toiminnastaan.

– Toivottavasti sillä ei ole isoja vaikutuksia ensi talveen, mutta varmasti jotain voi olla malliston laajuuden osalta, Puukilainen sanoo.

Vaikutuksia kuluvan talven kotimaiseen myyntiin voi hakea Keski-Euroopasta, jonne talvi tuli hyvissä ajoin.

– Keski-Eurooppa kerkesi tyhentämään varastoja ennen Pohjoismaita, KSF Sportin toimitusjohtaja Kirvesniemi sanoo ja muistuttaa suksien valmistamisen aikataulusta.

– Täytyy huomioida, että tänään työn alle tuleva normaali suksi lähtee tehtaalta vasta noin kuukauden päästä. Tämän talven aikana ei enää ennätetä tehdä mahdottomia määriä.

Katse jo ensi lumilla

Kuten Puukilainen ja Toikka, myös Kirvesniemi arvioi, että talven jatkuessa tällaisena kaikki varastot myydään loppuun. Tämä tarkoittaisi, että suksipareja menisi kaupaksi ainakin 150 000 kappaletta. Valmistajien ja jälleenmyyjien suurin haaste ei ole, riittävätkö sukset, vaan se, riittävätkö monot.

Monot valmistetaan pääosin Kiinassa, josta ei keretä tuottamaan uutta erää hiihdon pääkuluttajamaihin enää näillä lumilla.

Mostphotos

Välinevalmistajat mittaavatkin nyt tulleen talven merkitystä pidemmällä aikavälillä.

– Kaikkein suurin merkitys on siinä, että nyt vähittäiskaupat ja suksia myyvät keskusliikkeet sekä kotimaassa että tärkeimmissä vientimaissa saavat varastonsa tyhjiksi Sitä myötä olisi odotettavissa, että seuraavalle kaudelle saadaan vähintään normaalit ennakkotilaukset, Kirvesniemi sanoo.

Samaa peräänkuuluttaa Toikka.

– Tehtaalla on nyt täystyöllisyys, ja rekrytoimme lisää väkeä. Näemme jo tässä vaiheessa, että ensi kauden ennakkotilauskannasta tulee hyvä.

Hiihto hyötyjänä

Nyt käynnissä olevaan hiihtotarvikkeiden myyntibuumiin asiantuntijat näkevät merkittävänä syynä myös koronapandemian, jonka johdosta kunnat ovat tilapäisesti sulkeneet sisäliikuntapaikkojaan.

Isossa kokonaiskuvassa Puukilainen sanoo kuitenkin toivovansa ensisijaisesti, että urheilu kasvattaisi ylipäätään suosiotaan. Tällöin kansanterveys ottaisi askeleen parempaan suuntaan, mikä puolestaan edistäisi kansakunnan kykyä kohdata pandemioita tulevaisuudessa.

– Ihmiset pääsevät nyt luontoon liikkumaan. Pitämään huolta omasta terveydestään ja hyvinvoinnistaan. Suojautuminen koronaa vastaan on kokonaisvaltainen asia. Käsidesi ja hengityssuojaimet eivät pelkästään auta. Se vaatii myös hyvän peruskunnon ja huolenpidon ravinnosta sekä terveistä elämäntavoista. Niillä on vaikutusta – jos ei nyt siihen, tuleeko tauti, mutta ainakin siihen, miten taudista selviää, Puukilainen toteaa.

