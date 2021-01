Jääkiekon MM-kisojen suursponsorilta kovaa painetta IIHF:n suuntaan: yhteistyö loppuu, jos Valko-Venäjällä pelataan

Jääkiekon MM-kisojen pääyhteistyökumppanina jo lähes 30 vuotta toiminut autojätti Skoda uhkaa päättää sponsorisopimuksensa, jos kevään MM-kisat pelataan suunnitellusti Valko-Venäjällä.

Tshekkiläinen autovalmistaja ilmoitti asiasta Twitter-tilillään (siirryt toiseen palveluun).

– Olemme toimineet ylpeinä jääkiekon MM-kisojen sponsorina jo 28 vuotta. Mutta kunnioitamme ja edistämme myös ihmisoikeuksia. Siksi emme sponsoroi vuoden 2021 MM-kisoja, jos niitä pelataan Valko-Venäjällä, tilillä kirjoitettiin.

Kevään MM-kisat on tarkoitus pelata Latviassa ja Valko-Venäjällä. MM-kisojen järjestäminen Minskissä on herättänyt suurta vastustusta maan ihmisoikeustilanteen takia. Osa maista on kertonut harkitsevansa myös kisojen boikotointia, mikäli turnaus viedään Valko-Venäjälle.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel aiheutti alkuviikosta kohun, kun hän vieraili Valko-Venäjällä itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan luona lämpimissä tunnelmissa.

Kansainvälisen jääkiekkoliiton varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kertoi Yle Urheilulle tiistaina IIHF:n olevan päätymässä siihen, että Valko-Venäjällä ei pelata.

Lue myös:

Ruotsalaiselta tähtipakilta täystyrmäys Valko-Venäjän MM-kisoille – kommentoi Aftonbladetille: "En missään nimessä aio pelata"

Rene Fasel selvitti sveitsiläismedialle tapaamistaan Lukašenkan kanssa, myönsi leikkineensä tulella halailullaan: "Se näytti hieman tyhmältä"

Valko-Venäjälle etsitään korvaajaa jääkiekon MM-kisojen isännäksi: Suomella olisi valmiudet järjestää kisat, mutta se on tuskin vaihtoehto – "Talouspuoleen liittyy kysymyksiä"

Kommentti: Diktaattorin halailua oli oksettavaa katsoa – Kansainvälisen jääkiekkoliiton on tehtävä nyt kaksi isoa päätöstä