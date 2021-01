Riiber vei pisimmän korren hurjassa loppukiritaistelussa – pitkään kärjessä hiihtänyt Ilkka Herola putosi kuudenneksi

Ilkka Herolan kiri ei riittänyt palkintokorokkeelle yhdistetyn maailmancupin henkilökohtaisessa kisassa Val di Fiemmessä sunnuntaina.

Herola lähti hiihto-osuudelle hyvistä asemista, 30 sekuntia kärkeä perässä, mutta loppusuoralla ratkenneessa kisassa paras oli maailmancupin ykkönen Norjan Jarl Magnus Riiber, jonka taktinen osaaminen puri parhaiten. Herola oli kisan kuudes jääden voittajasta vajaan sekunnin.

Sijalta 16 hiihto-osuudelle lähtenyt Herola saavutti kärjen nopeasti ja vajaat 20 hiihtäjää oli yhdessä nipussa jo ennen ensimmäisen kierroksen loppua.

Vauhti oli alussa verkkaista, ja Herola lisäsi hieman vauhtia kolmen kilometrin jälkeen. Herola veti pääosin pitkää letkaa, mutta iso kärkijoukko pysyi silti kasassa vielä viimeiselle kierrokselle asti. Myös kaukaa takaa lähtenyt Eero Hirvonen nousi kärkiryhmään mukaan.

Loppusuoralla ratkenneessa kisassa Riiberin jälkeen maaliviivan ylittivät saksalaiset Eric Frenzel ja Vinzenz Geiger. Hiihto-osuudella kovinta vauhtia pitänyt Eero Hirvonen oli kymmenes. Hirvonen oli puolitoista minuuttia kärkeä perässä mäkiosuuden jälkeen.

Perttu Reponen ylsi uransa parhaaseen maailmancup-sijoitukseen ollen 22:s.

Herola oli perjantaina toinen ja lauantaina Hirvosen kanssa parisprintissä kolmas. Riiber ja Geiger pitivät lauantaina välipäivän, eivätkä osallistuneet parisprinttiin.

Tulokset:

1) Jarl Magnus Riiber NOR 27.16,1

2) Eric Frenzel GER + 0,1

3) Vinzenz Geiger GER + 0,1

4) Jörgen Gråbak NOR + 0,6

5) Alessandro Pittin ITA + 0,7

6) Ilkka Herola FIN + 0,9

7) Espen Björnstad NOR + 1,6

8) Fabian Riessle GER + 1,7

9) Manuel Faisst GER + 1,7

10) Eero Hirvonen FIN + 3,2

22) Perttu Reponen FIN + 58,9

