"Jos diktaattoreja on valtiollisesti vaikea saada pois paikaltaan, kansainvälisissä urheilujärjestöissä on sama juttu" – urheiluasiantuntijat äimistelevät Faselin toimintaa

Urheiluasiantuntijat Reetta Meriläinen, Kaj Kunnas ja Juha Valvio keskustelivat Ylen aamun Jälkihiessä jääkiekon kevään MM-kisojen kohtalosta. Raadin mukaan on käsittämätöntä, että Kansainvälisen jääkiekkoliiton IIHF:n puheenjohtaja Rene Fasel haluaa edelleen, että MM-kisat pelataan Valko-Venäjällä.

MM-kisojen järjestäminen Minskissä on herättänyt suurta vastustusta maan ihmisoikeustilanteen takia.

Fasel aiheutti viime viikolla kohun, kun hän vieraili Valko-Venäjällä itsevaltaisen presidentin Aljaksandr Lukašenkan luona lämpimissä tunnelmissa. Tapaamisessa hämmensi erityisesti Faselin ja Lukašenkan lämminhenkinen halaus, joka tallentui kameroille ja pöyristytti suurta osaa globaalia urheiluväkeä.

– Mediaa oli paikalla aivan mielettömän paljon, kun Fasel halasi Lukašenkaa ja parin päivän päästä Fasel harmittelee, että kuvista tuli julkisia, Kunnas äimisteli.

Valvion mukaan MM-kisoja ei pitäisi pelata ollenkaan, koska koronaviruspandemia on tuonut paljon kalenterimuutoksia eri sarjojen seurapeleihin.

– Tämä on aivan käsittämätöntä. Eihän näitä kisoja pitäisi pelata ollenkaan. Ei siinä ole mitään järkeä, kun ajatellaan, että NHL alkoi vasta tammikuussa ja muuallakin sarjat todennäköisesti lopetetaan myöhässä, Valvio totesi.

– Jos diktaattoreja on valtiollisesti vaikea saada pois paikaltaan, niin kyllä näissä kansainvälisissä urheilujärjestöissä on sama juttu. He istuvat kuin liimattuina tuoleillaan, Meriläinen totesi.

Fasel, 70, on toiminut Kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtajana vuodesta 1994 lähtien. Sveitsiläisen vertaaminen diktaattoreihin on raju väite, mutta voi sanoa, että Fasel on pitänyt vallankahvasta erittäin lujasti kiinni keinoja kaihtamatta.

Kansainvälisen jääkiekon varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kertoi tammikuun alussa Helsingin Sanomille, kuinka Fasel pelaa kulisseissa (siirryt toiseen palveluun). Kun Kummola vuonna 2008 haastoi Faselin IIHF:n puheenjohtajakisassa Venäjän jääkiekkoliiton tuella, Fasel pyysi Kummolan mukaan Venäjän silloista pääministeriä Vladimir Putinia apuun. Kummolan kertoo, että hän menetti tämän jälkeen venäläisten tuen.

Päätös kisojen kohtaloista voi tulla jo tänään

MM-kisojen pääyhteistyökumppanina jo lähes 30 vuotta toiminut autojätti Skoda uhkasi viime viikolla päättää sponsorisopimuksensa, jos kevään MM-kisat pelataan suunnitellusti Valko-Venäjällä.

– Sen voi laittaa mittakaavaan. Jos lajin suurimman turnauksen pääsponsori vetäytyy, on sitten kyseessä olympialaiset tai mitkä tahansa MM-kisat, niin puhutaan valtavista rahasummista. On selvää, että Rene Faselia aavistuksen kiinnostaa raha, riippumatta siitä, mistä raha tulee, Valvio sanoi.

– Skodan vetäytyminen voi olla merkki myös pienemmille sponsoreille, että tähän junaan ei kannata hypätä, Meriläinen näki.

– Jotta Kansainvälinen jääkiekkoliitto pelastaa kasvonsa, niin pelkkä kisojen siirto ei enää riitä, vaan myös Fasel pitäisi siirtää, Kunnas totesi.

IIHF saattaa tehdä tänään maanantaina päätöksen siitä, pelataanko kevään miesten MM-turnaus Valko-Venäjällä.

Jälkihiessä keskusteltiin myös Vuoden urheilija -valinnasta, Urheilugaalan muista valinnoista ja Ilkka Herolan menestyksestä viikonlopun yhdistetyn maailmancupissa. Klikkaa jutun kuvaa ja katso koko Jälkihiki.

