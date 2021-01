"En oikein vieläkään osaa sisäistää sitä", Jari-Matti Latvalan haasteet alkavat heti – poimi tästä suurimmat puheenaiheet poikkeuksellisen rallikauden kynnyksellä

Perinteinen ja legendaarinen Monte Carlo avaa rallikauden 2021, ja kuljettajilla on edessä taas isot haasteet.

Tuskin on edellisen rallikauden viimeisen osakilpailun kurat saatu pestyä, kun uutta kautta lähdetään jo avaamaan. Perinteinen Monte Carlo -ralli saadaan kuin saadaankin järjestettyä, mikä on vain ja ainoastaan upea juttu rallille.

Nostan seuraavassa esiin viisi asiaa rallikaudesta 2021. Voit kuunnella uusimman Tomin nuoteista -podcastin Yle Areenasta.

Kilpailukalenteri

Kukaan ei voi tällä hetkellä sanoa varmasti, minkälaiseksi kilpailukalenteri muodostuu. Ei, vaikka rokotuksia annetaan maailmalla kiihtyvään tahtiin. Tiimien logistiikkaosastojen pitää olla jatkuvassa valppaudessa muuttuvien tekijöiden kanssa. Ulkopuolelta kisojen siirtäminen ja peruminen tuntuu helpolta, mutta tiimien sisällä tilanne on äärimmäisen haastava.

Satapäisen joukon siirtäminen paikasta toiseen ei ole helppo tehtävä. Tai ihmisten siirtäminen vielä on, mutta kun joukkoon kuuluu tänä päivänä yhä isompi kasa kiinteää kalustoa. Jo pelkän Hyundain varikkorakennuksen kasaaminen vie yli viikon aikaa. Sitä varten on olemassa kokonaan oma porukkansa.

Uusi rengasmerkki on alkavan rallikauden suuri puheenaihe.

Renkaat

Rallin MM-sarjan avauskilpailu Monte Carlo haastaa kilpailijat vuosi toisensa jälkeen vaihtevine olosuhteineen, mutta tällä kertaa haastetta tulee myös rengaspuolelta. Pirelli palasi WRC-tiimien rengasmerkiksi kymmenen vuoden tauon jälkeen, mikä on aiheuttanut päänvaivaa kilpailun alla ajetuissa testeissä.

Uudessa Tomin nuoteista -podcastin jaksossa Fordin suomalaiskuljettaja Teemu Suninen kertoo, että Pirellin rengas toimii auton alla täysin eri tavalla kuin aiemmin käytössä ollut Michelin.

– Uusi rengas vaatii autolla erilaisia säätöjä kuin vanha merkki. Alustaa joutuu säätämään todella paljon. Yllätyin itsekin siitä, kuinka iso tekijä rengas on koko jousitusta. Pirelli elää todella paljon, ja sitä pitää jousituksen puolelta kompensoida. Tiimien väleillä voi tulla isojakin eroa siinä, kuka löytää oikeat avaimet uuden renkaan kanssa. Itse ainakin jouduin muuttamaan jopa ajotyyliä, kertoo Suninen.

Myös Toyotan uusi tallipäällikkö Jari-Matti Latvala vahvistaa uuden renkaan teettävän lisätöitä tiimeille.

– Uuden renkaan kanssa on aina tärkeää, että pystytään testeissä ajamaan kaikki variaatiot läpi. Renkailla pitää ajaa niin sanotusti väärissä olosuhteissa. Talvirengasta pitää ajaa kuivalla asfaltilla ja asfalttirengasta puolestaan lumella. Ne ovat oikeastaan tärkeimmät asiat. Meidän testitiimi on panostanut kyllä näihin asioihin, painottaa Latvala.

Tälle kaudella ilman ajopaikkaa jäänyt Esapekka Lappi näkee haasteeksi sen, ettei kuskeilla ja tiimeillä ole ollut kovin paljon aikaa tutustua uuden renkaan ominaisuuksiin.

– Iso juttu on se, että kuka kuskeista pystyy sopeutumaan parhaiten uusiin renkaisiin. Tärkeää ei ole pelkästään renkaan käyttäytyminen, vaan myös kuluminen. En tiedä, miten tiimit ovat nyt pystyneet testaamaan näitä asioita.

– Jokaisella tiimillä on käytössä taulukko, johon syötetään renkaan kulumiset ja muut jutut prosentteineen päivineen. Sieltä saadaan sitten ehdotus, mikä rengas on paras millekin erikoiskokeelle. Nyt kun tietoa ei välttämättä ole tarpeeksi, voivat tiimit sortua vääriin valintoihin, Lappi valaisee.

Kun Sunisen, Latvalan ja Lapin kommentit lyödään yhteen, voidaan odottaa jopa jonkinlaisia yllätyksiä. Ennakkoon on kuitenkin helppo sanoa, että Toyota ja Hyundai ovat varmasti paremmin sinut uuden rengasmerkin kanssa. Fordit lienevät enemmän vaikeuksissa.

Toyotan tallipäällikkö Jari-Matti Latvala on alkavan kauden yksi mielenkiintoisimmista nimistä. AOP

Jari-Matti Latvala

Toyotan japanilaisosasto iski pöytään jättiyllätyksen nimeämällä Jari-Matti Latvalan uudeksi tiimipäälliköksi Tommi Mäkisen paikalle. Tuskin kukaan osasi odottaa tätä ratkaisua ennakkoon. Latvala vahvistaa Tomin nuoteista -podcastin uudessa jaksossa olleensa itsekin totaalisen yllättynyt.

– En oikein vieläkään osaa sisäistää sitä, että olen tallipäällikkö näin nuorena. Mutta toisaalta olenhan minä lähtenyt maailmalle uraani rakentamaan todella nuorena, joten kyllä siihen mahtuu paljon vuosia rallin parissa, kertoo Latvala.

Latvalalle uusi rooli tarkoittaa täysin erilaista valmistautumista kauteen kuin aiemmin.

– Kuljettajana mietti kisoja ja katsoi läpi erikoiskokeita, vertaillen niitä edellisvuosiin. Nyt minun täytyy ajatella kokonaisuutta ja varsinkin ihmisiä, että he ovat parhaalla mahdollisella tavalla motivoituneita. Näkökenttä on nyt paljon laajempi, kun aiemmin keskityin vain omaan suoritukseen.

Kokeneelle kuljettajalle ison porukan johtaminen on uusi asia. Tärkein rooli kauden alussa on juuri motivaation ja hyvän yhteishengen ylläpitäminen.

– Olen ollut voittamassa viittä merkkimestaruutta urani aikana, ja jokaista yhdistää se, että porukan tiimihenki on ollut todella hyvä. Siihen täytyy pyrkiä. Haluan, että jokaisella on hyvä olla. Tavoitteeni on se, että kaikista asioista keskustellaan ja ollaan avoimia.

Uuden tallipäällikön ensimmäinen haaste on edessä Montessa. Latvalan tapa lähestyä ihmisiä antaa hyvät lähtökohdat uuteen toimeen.

Elfyn Evans (vas.) ja Ott Tänak taistelevat tänäkin kautena maailmanmestaruudesta. AOP

Mestaruustaistelu

Viime vuonna mestaruus ratkaistiin vasta viimeisessä kisassa. On toki totta, että seitsemän osakilpailun kausi antoi tähän periaatteessa helpon mahdollisuuden. Mutta kuka olisi uskonut, että Elfyn Evans oli kynsin ja hampain kiinni MM-tittelissä Monzan osakilpailun alla?

Lopulta mestaruus lipsahti kirjaimellisesti italialaiseen ojaan. Se on kirjoittamattakin selvää, että Evansin motivaatio on tällä kaudella entistä korkeammalla. Samoin se on tiimikaveri Sebastien Ogierilla, joka lähtee nyt viimeiseen kauteensa.

Vuosi 2020 piti olla viimeinen, mutta syksyllä tuli vahvistus uran jatkosta. Siihen ei vaikuttanut pelkästään Korona, sillä jo vuosi sitten Monte Carlossa oli juttuja Ogierin halusta ajaa pidempään kuin yksi vuosi. Korona tietysti vahvisti tätä ajatusta.

Kovin ja tietysti myös ainoa haaste tulee Huyundailta. Siellä Ott Tänak ja Thierry Neuville janoavat mestaruutta. Tänak on sen jo kerran kokenut, Neuville ei kertaakaan. Parrasvaloissa kuljettajiaan kovemmin viihtyvä tallipäällikkö Andrea Adamo antaa molempien taistella kisojen voitoista tasapäisesti.

Molemmat Hyundain kuljettajat ovat tulisieluisia ja oman arvonsa tuntevia. Yhteishenki tuskin on yhtä avointa kuin Toyotalla. Neuvillen avauskisaa sävyttää vielä uusi kartanlukija.

Toistaiseksi vain Neuville ja entinen kartturi Nicolas Gilsoul tietävät mitä tapahtui. Gilsoul oli juuri ehtinyt vaihtaa sosiaalisen median profiilikuvaksi tiimin virallisen kuvan uudessa ajopuvussa, ja vain kolme tuntia myöhemmin tuli ilmoitus potkuista.

Neuvillen uusi kartturi tuo myös haastetta selostuskoppiin. Martijn Wydaeghen sukunimen lausuminen ei oikein istu suomalaiseen suuhun. Mutta odotellaan nyt, miten ulkolaiset selostajat ääntävät kauden toisen osakilpailun Jyrhämäjärvi-erikoiskokeen?

AOP/imago sport

Kalle Rovanperä

Nuori, lupaava, superlahjakkuus? Vai ihan vaan nyt jo ralliammattilainen? Rovanperä on kiistatta suurin nimi seuraavaksi suomalaiseksi maailmanmestariksi, ja juuri tuon odotuksen myötä superlatiivit lentävät nimen ympärillä. Tai eivät tietenkään pelkästään sen takia. Suurin syy on tietysti otteet ralliauton ratissa.

Rovaperä on nuoresta iästään huolimatta jo todella kokenut, mutta WRC-auton ratista kokemusta on vielä niukasti. Viime kausi oli rikkonainen, kuten kaikilla muillakin, mutta Rovanperään tämä iski kenties eniten. Opettelukaudesta tuli vajaa.

Tämä kausi on vielä osittain opettelua, mutta sen jälkeen tuloksia voidaan odottaa jo jokaisessa kisassa.

– Niihin kisoihin, missä viime vuonna oltiin, voi nyt lähteä eri asenteella. Mutta viime vuonna testipäiviä ei tullut oikeastaan ollenkaan, eikä niitä tänäkään vuonna ole paljon luvassa, joten kilometrejä ei ole vielä kovin paljon alla. Mutta lähden tietysti parantamaan suoritusta jokaisessa kisassa, sanoo Rovanperä Tomin nuoteista -podcastissa.

Myös tallipäällikkö Jari-Matti Latvala vahvistaa ajatuksen opetteluvuodesta.

– Kyllä se kaksi vuotta ottaa WRC-autolla, että olet tasaisesti mukana kisojen voittotaistelussa. Siihen asti pitää malttaa, toteaa kokenut Latvala.

Viime kausi osoitti, että Rovanperä pystyy haastamaan sarjan kärjen, mutta tietysti tasaisuus vielä puuttuu. Rallikansan suurimmat odotukset tässä vaiheessa kohdistuvat kauden toiseen osakilpailuun Rovaniemelle, missä Rovanperä on takuuvarmasti kärkivauhdissa.

Rovanperällä on ainoana WRC-kuljettajana kokemusta Tunturirallin erikoiskokeista uudella WRC-autolla. Tämän lisäksi Toyota oli kaukaa viisas ja ajoi Juho Hännisen kanssa tämän vuoden Tunturin läpi. Kokemusta haettiin Pirellin talvirenkaista ja niiden vaikutuksesta auton säätöihin.

