Suomen ykkösjoukkue ENCE uudistuu rajusti – kohuttu Aleksi Jalli saa seurakseen kolme ulkomaalaista

Suomen suurimman e-urheiluorganisaation ENCEN uusi Counter-Strike: Global Offensive -joukkue on selvillä. Yle Urheilun tietojen mukaan Suomen ykkösjoukkueeseen liittyvät uusina pelaajina tanskalainen Marco "Snappi" Pfeiffer, israelilainen Lotan "Spinx" Giladi ja puolalainen Pawel "dycha" Dycha. Tilanne on organisaatiolle uusi, sillä sen CS:GO-joukkueet ovat aiemmin koostuneet suomalaispelaajista.

ENCEn keulakuvana jatkaa konkari Aleksi "allu" Jalli, jonka avoimesta haastattelusta noussut kohu velloi joulukuussa pitkään pakottaen ENCEn uudistamaan kokoonpanoaan vuodelle 2021.

Uuden kuusikon täydentävät marraskuussa joukkueen kanssa sopimuksen solminut Joonas "doto" Forss ja Tuomas "SADDYX" Louhimaa, joka tuurasi ENCEn paidassa jo viime vuoden puolella DreamHack Masters Winter Europe 2020 -turnauksessa. Louhimaan aiempi seura SJ Gaming kertoi jo tammikuun alussa (siirryt toiseen palveluun) myyneensä pelaajansa eteenpäin.

Dycha edusti viimeksi saksalaista Sproutia, kun taas Pfeiffer ja Giladi siirtyvät Suomen ykkösjoukkueen riveihin yhdysvaltalaisesta c0ntact Gamingista, joka asetti koko tiiminsä joulukuussa siirtolistalle.

Yle Urheilun saamien tietojen mukaan uuden ENCEn aktiivisen turnauskokoonpanon muodostavat allu, doto, Snappi, Spinx ja dycha. Louhimaa on ulkomaalaispelaajien hankinnan myötä lähtökohtaisesti vaihtopelaajan roolissa. Joukkueen päävalmentaja on Eetu "sAw" Saha.

Marco "Snappi" Pfeiffer siirtyy ENCEen c0ntact Gamingista. Urallaan useita eurooppalaisjoukkueita edustanut tanskalainen pelasi toukokuussa vielä Heroicin paidassa. HLTV

Elias "Jamppi" Olkkonen ei puolestaan jatka ENCEn riveissä, kuten Ilta-Sanomat aiemmin uutisoi (siirryt toiseen palveluun). Olkkosen lupaavaa uraa ovat varjostaneet hänen ongelmansa pelivalmistaja Valven kanssa, minkä takia Olkkonen ei pysty osallistumaan CS:GO:n suurimpiin major-turnauksiin. Olkkonen pohtii nyt siirtymistä eri pelivalmistajan tuottamaan Valorant-peliin.

ENCE tiedotti maanantaina pitkää toimintakieltoa kärsivän Slaava "Twista" Räsäsen jättävän tehtävänsä CS:GO-joukkueen valmennustiimissä.

CS:GO-joukkueen GM Niklas Ojalainen kertoi Yle Urheilulle organisaation julkaisevan uuden joukkueensa myöhemmin tällä viikolla, muttei kommentoinut pelaajavalintoja. Yle Urheilun tietojen mukaan uusi kokoonpano julkaistaan torstaina.

