Suomalainen huippunyrkkeilijä kärähti dopingista, mutta asia tuli julki vasta yli vuosi testin jälkeen – syynä oli sääntö, josta päästiin nyt eroon: "Se oli älytön"

17. joulukuuta 2019 nyrkkeilijä Jose Markki antoi positiivisen dopingnäytteen. Tieto kärystä tuli julkisuuteen, kun Suomen Nyrkkeilyliitto tiedotti siitä 11. tammikuuta 2021 (siirryt toiseen palveluun), yli vuosi tapauksen jälkeen. Markki on vuoden 2019 SM-hopeamitalisti.

Kamppailulajien yhteinen kurinpitovaliokunta asetti Markin neljän vuoden urheilun toimintakieltoon urheilussa kiellettyjen lääkeaineiden, klostebolin ja meldoniumin, käytöstä.

Markki jäi kiinni Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) tekemässä kilpailun ulkopuolisessa testissä.

– Helmikuun lopussa tuli laboratoriosta testitulos ja toukokuussa 2020 päätös tapauksen ensimmäisessä kurinpitomenettelyssä. Sen jälkeen se siirtyi lajiliiton kurinpitoon, jossa päätös kesti valitettavasti puoli vuotta, SUEKin lakiasiainjohtaja Petteri Lindblom kertoo Yle Urheilulle.

Nyt Markin käry tulisi tietoon huomattavasti nopeammin.

Uudet antidopingsäännöt Suomessa ja maailmalla astuivat voimaan vuoden alussa. Käsittelyä on yksinkertaistettu: dopingtapausten kurinpidon tekee pelkästään yksi kurinpitoelin, Antidopingasioiden kurinpitolautakunta.

Lindblomin mukaan Markin tapaus käsiteltiin vanhoilla säännöillä, eli ensin SUEKin antidopingasioiden valvontalautakunnassa, jonka antama suositus siirtyi lajiliittojen kurinpitoon. Lajiliitoilla ei ollut asian käsittelyssä virallista aikarajaa.

– Tämä uusi sääntö nopeuttaa huomattavasti käsittelyä. Aiemmin näissä on mennyt kohtuuttoman paljon aikaa. Asiat tehtiin kaksi kertaa ja vieläpä samoilla oikeussuojilla. Se oli älytön järjestelmä. Uusilla säännöillä Markin tapaus olisi käsitelty kolmessa kuukaudessa.

"Pidän tätä erittäin merkittävänä"

Lindblom kertoo, että lajiliittojen käsittelyajoissa oli aiemmin selviä eroa. Hänen mukaan Jose Markin tyylisiä pitkään kestäneitä päätöksiä on ollut vuosien varrella muitakin.

Lindblomin mukaan uusi käytäntö on merkittävä askel antidopingtyössä.

– Nyt kaikkia kohdellaan samalla tavalla, koska on vain yksi menettely. Dopingkäsittelyn kesto ei enää riipu lajista. Aina kun prosessi on nopeampi, se on parempi urheilijan oikeusturvan kannalta.

Jatkossa dopingkäsittely pitää tehdä kuudessa kuukaudessa. Lindblom ei usko, että uudet säännöt tuottavat ongelmia.

– Pidän tätä erittäin merkittävänä urheilun oikeusturvan kannalta.

Lindblom painottaa, että urheilija voi edelleen valittaa urheilun oikeusturvalautakuntaan tai kansainväliseen urheilun välimiestuomio-oikeusistuimeen.

Lindblomin mukaan uusilla säännöillä vältetään myös urheilijoiden pitkät, sittemmin kumotut väliaikaiset kilpailukiellot. Aiemmin urheilija olisi voinut joutua olemaan turhaan väliaikaisessa dopingpannassa yli vuoden, jos urheilijan tekemä valitus meni läpi.

Nyrkkeilyliiton toiminnanjohtaja Marko Laine kertoo Yle Urheilulle olevansa pettynyt Markin dopingkäryyn, mutta iloitsee, että antidopingasioiden kurinpitovalta siirrettiin pois lajiliitoilta vuoden alussa.

– Tämä on etenkin keskikokoisille ja pienille liitoille iloinen asia. Uskon myös, että rangaistukset ovat nyt paremmin linjassa keskenään.

