IIHF saattaa maksaa Valko-Venäjälle miljoonakorvaukset menetetyistä jääkiekon MM-kisoista – Kalervo Kummolan mukaan on epäselvää, mihin rahat menisivät

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF päätti maanantaina hallituksen kokouksessaan siirtää touko-kesäkuussa pelattavat jääkiekon miesten MM-kisat pois Valko-Venäjältä, jonka piti isännöidä turnausta yhdessä Latvian kanssa.

IIHF:n varapuheenjohtaja Kalervo Kummola kertoo, että kokouksessa mukana ollut Valko-Venäjän edustaja Sergei Gontšarov otti heti päätöksen jälkeen puheeksi rahalliset korvaukset, joita hän haluaisi IIHF:n maksavan Valko-Venäjälle.

Kummolan mukaan IIHF:n ei säännöstönsä mukaan tarvitse maksaa korvauksia kisoja järjestelleelle liitolle, mikäli kisaisännyys poistetaan esimerkiksi poliittisista syistä. On kuitenkin todennäköistä, että IIHF maksaa Valko-Venäjälle korvauksia muun muassa menetetyistä hotellivarauksista.

– Emme me mitään isoja kipurahoja maksa, koska meillä on aika hyvä pykälä säännöissä tätä varten, jos poliittisista tai muista syistä joudutaan vetämään kisat pois. Jotkut korvaukset varmaan maksetaan Valko-Venäjälle, koska kisoja alun perin siirrettiin kahdella viikolla, ja he joutuivat tekemään hotellivaraukset tuplana, Kummola kertoi Yle Urheilulle.

Minkälaisista summista on kysymys?

– Sanoisin, että 1–2 miljoonan euron luokkaa, en usko että sen enempää, Kummola arvioi.

Neuvotteluista Valko-Venäjän kanssa vastaa IIHF:n pääsihteeri Horst Lichtner.

– Minäkin totesin hyvin nopeasti, että jätetään tämä keskustelu meidän pääsihteerin ja valkovenäläisten välille. Pääsihteeri tulee sitten jonkun esityksen kanssa, hän on erittäin tiukka, että tuskin sieltä mitään hullua esitystä tulee, Kummola sanoi.

Menisikö tämä summa Valko-Venäjän jääkiekkoliitolle vai johonkin muualle?

– Se on niin hyvä kysymys, että mielestäni siellä on kaikki vähän niin kuin samaa asiaa. En tiedä mihin menee.

Mitä tarkoitat?

– Siellä nyt presidentti (Aljaksandr Lukašenka) johtaa käytännössä sitä liittoakin ja muuta. On hyvin vaikea saada selvää mihin se (korvaus) menee, mutta virallisesti se menee varmaan Valko-Venäjän liitolle.

Rahaa palaa keväällä rakennuskustannuksiin

Kummolan mukaan maanantaisesta päätöksestä aiheutuu lisäkustannuksia IIHF:lle muun muassa siksi, että kisojen toinen alkusarja siirretään nopealla aikataululla uuteen paikkaan.

– Olemme jo päässeet jonkunnäköiseen sopimukseen vakuutusyhtiömme kanssa. Kisat pelataan joka tapauksessa ja saamme sitä kautta tv- ja mainosrahat.

Kummola muistuttaa, että tämänhetkinen tilanne ei ole lainkaan niin paha kuin viime vuonna, kun MM-kisat Sveitsissä jäivät kokonaan pelaamatta. Isoista tappioista huolimatta IIHF talous ei horjunut, koska liitto sai vakuutuksesta mittavat korvaukset.

Kisojen toinen alkulohko pelataan joko Riiassa Latviassa, Herningissä Tanskassa tai kahden vuoden takaisessa MM-kisojen isäntäkaupungissa Bratislavassa Slovakiassa. Kummolan arvion mukaan rakennus- ja rakennelmakustannusten kohdalla puhutaan muutamista miljoonista euroista, riippuen paljolti siitä, onko isäntäkaupungissa MM-kisoihin soveltuvat suorituspaikat jo valmiina. Kisaisännästä päätetään Kummolan mukaan kahden viikon sisällä.

Kummolan suurimpana huolenaiheena on kuitenkin koronavirustilanne, joka on edelleen huono eri puolilla Eurooppaa. MM-turnaukseen on aikaa neljä kuukautta.

– Suurin kysymys tällä hetkellä on se, voidaanko otteluihin ottaa yleisöä. Jos voidaan, onko se 50 prosenttia vai 100 prosenttia. Nämä kysymykset ovat auki ja sen tähden meidän täytyy varmaan järjestäjien kanssa tehdä joku sopimus, että me otamme vastuuta, mutta sitten jos tulee tuloja, niin ne sitten jaetaan jossain suhteessa.

Latvian terveysministeriön tartuntatautien johtava asiantuntija Uga Dumpis arvioi Yle Urheilun haastattelussa, ettei kevään MM-turnausta voida pelata yleisön edessä koronasvirustilanteesta johtuen.

