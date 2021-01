"Nyt oli from hero to zero hei" – katso videolta, miten Teemu Sunisen unelma-alku Monte Carlossa vaihtui hetkessä rajuun ulosajoon

Tuoreimmat ralliuutiset, -videot ja -podcastit sekä tiedot tulevista lähetyksistä löydät osoitteesta yle.fi/mmralli.

M-Sportin Teemu Suninen oli ajamassa kohti pohja-aikaa Monte Carlon MM-rallin avauserikoiskokeella, kun hetki ennen maalia liukkaassa paikassa Fiesta luisui penkkaan ja siitä pahannäköisesti ulos tieltä. Suninen selvisi kartanlukijansa Mikko Markkulan kanssa tilanteesta ilman vahinkoja.

– Rikkaudesta risuihin tällä kertaa. Siinä ei montaa sekuntia ylistysten jälkeen mennyt, Ylen rallitoimittaja ja pätkää selostanut Tomi Tuominen totesi.

– Nyt oli from hero to zero hei, Yle Urheilun asiantuntija Miikka Anttila jatkoi.

Voit katsoa videon tilanteesta ohessa.

Suninen sanoi, ettei ehkä pysty jatkamaan kisaa enää huomenna.

– Tähän asti kaikki meni hyvin, ja oli hyvä fiilis autosta. Tässä mutkassa menetin linjan, osuin penkkaan, ajoin ulos ja rikoin turvakaaren. En usko, että autolla pystyy ajamaan enää huomenna, Suninen sanoi WRC:n lähetyksessä onnettomuuspaikalla.

"Sanoimme hänelle, että tämä on pitkä ralli"

Suninen ajaa tällä kaudella vain osittaisen kauden MM-sarjassa, eikä ulosajo kauden ensimmäisellä pätkällä miellyttänyt tallipomo Rich Milleneriä.

– Ei se ollut sitä, mitä halusimme. Teimme töitä viimeiset neljä viikkoa, että pääsemme tänne ja testasimme päiviä. Olemme todella pettyneitä kaiken sen jälkeen, mitä teimme. Tämä on aikamoinen potku hampaisiin, Millener totesi.

– Penkka näytti olevan pehmeä, mutta emme nähneet, mihin puihin auto osui sen jälkeen, kun se lähti ulos tieltä. Se ei kuitenkaan ole nyt mielessäni. Teemu teki hyvää työtä pätkällä, mutta sanoimme ennen alkua hänelle, että tämä on pitkä ralli. Tällä kertaa se oli lyhyt.

Monte Carlon kisassa ajetaan torstaina kaksi erikoiskoetta, ja tapahtumia voi seurata täällä. Avauserikoiskokeen nopein oli Hyundain Ott Tänak ennen Toyotan Kalle Rovanperää.

Uutista päivitetty 16.15: lisätty Millenerin kommentit.

