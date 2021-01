Suomen mäkihypyn ykkösnimi on ottanut tärkeän kehitysaskeleen – asiantuntija avaa, miksi nyt Lahdessa voidaan nähdä kaivattu huipputulos

Antti Aalto on jäänyt tällä kaudella vain kaksi kertaa ulos maailmancupin pisteiltä. Tommi Nikusen mukaan on mahdollista, että Aalto hyppää tänä viikonloppuna kymmenen parhaan joukkoonkin.

Viime vuosina on toistettu, että suomalaisille mäkihyppääjille karsinta olisi tärkein kilpailu maailmancup-viikonloppuisin. Suomen ykköshyppääjä Antti Aallolle tilanne on kuitenkin täysin toinen, kun Salpauselän kisoissa hypätään perjantaina karsintakilpailu.

Aalto on jopa hieman vaivihkaa ponnistanut lähes jokaisessa maailmancupin osakilpailussa pisteille. Aalto on osallistunut 11 maailmancupin kilpailuun. Vain kahdesti hän on jäänyt ulos pistesijoille oikeuttavasta 30 parhaan joukosta. Näin kävi kauden alussa Rukan toisessa kilpailussa ja mäkiviikon jälkeen alkuvuodesta Titisee-Neustadtissa.

Aalto on siis ollut tällä kaudella yhteensä yhdeksän kertaa maailmancupin pisteillä.

– Totta kai tämä on tärkeää. Tämä kertoo, että hyppäämisen perustasossa on saavutettu jonkinlainen piste. Ei enää tarvitse onnistua 100-prosenttisesti, jotta 30 parhaan joukkoon pääsy olisi mahdollista. Antti pystyy tekemään tasaisesti suorituksia. Tämä on yksi kehityksen osa-alue, Yle Urheilun asiantuntija Tommi Nikunen sanoo.

Jotain osviittaa kehitysaskelista saa, kun katsoo 25-vuotiaan Aallon aiempien kausien tilastoja. Viime kaudella Aalto oli 12 kertaa pisteillä 24:ssä kisassa. Nousu viime kaudesta on siis selkeä. Toissa kaudella Aalto ponnisti pisteille 21 kertaa 28:ssa kisassa. Aalto on siis vähintään noussut takaisin läpimurtokautensa tasolle. Jos pistetahti jatkuu koko kauden samana, Aallon voi ajatella nousseen uudelle tasolle.

Aiemmilla kausilla Aalto tosin oli maailmancupin kilpailuissa myös kymmenen parhaan joukossa. Viime vuonna se tapahtui kertaalleen, kun Aalto oli kuudes Kulmin lentomäessä. Kaksi kautta sitten Aalto oli Venäjällä Nizhni Tagilissa kuudes ja Puolassa Wislassa seitsemäs.

Antti Aallolta on nähty tällä kaudella huippuhyppyjä, mutta lopputuloksissa ei ole oltu vielä terävimmässä kärjessä. Tomi Hänninen

Aallon tämän kauden parhaat noteeraukset ovat toistaiseksi olleet 19. sijat viime viikonloppuna Puolan Zakopanesta ja loppiaisena mäkiviikon päätöskisasta Bischofshofenista. Mäkiviikon kokonaistuloksissa Aalto oli 15:s ja hän on maailmancupin kokonaistilanteessa parhaillaan 30:s. Karsinnoissa Aalto on ollut kolme kertaa kymmenen joukossa. Zakopanessa viime viikonloppuna Aalto oli peräti viides. Huipputulosta on kuitenkin jääty vielä kaipaamaan varsinaisissa kilpailuissa.

Asiantuntija Nikunen uskoo, että Aalto voi ponnistaa Salpausselällä kilpailussa kymmenen parhaan joukkoon. Tosin Nikusen mielestä mahdollisuudet ovat yhtä hyvät kuin kaikissa muissakin loppukauden kilpailussa. Asiantuntija tietää kuitenkin, mikä voi olla Aallon etu Salpausselän kotikisoissa.

– Lahden mäki eroaa jonkin verran mäkisirkuksen perusmäistä. Ne ovat hyvin ballistisia lentoradaltaan. Ponnistetaan korkealle ja tullaan jyrkästi alas. Lahden mäessä tarvitsee erilaisia ominaisuuksia ponnistuksen suuntaamiseen ja varsinkin ilmalentoon. Kun Lahden mäki on suomalaisille tuttu, nyt voisi olla hyvä paikka ottaa ensimmäinen sijoitus kymppisakkiin, Nikunen toteaa.

Mäkihypyssä kilpailu on kuitenkin terävimmässä kärjessä tiukkaa. Piste-erot kymmenen kärkeen eivät ole aiemmissakaan kauden kilpailuissa olleet suuria. Nikusen mukaan mäkihypyn huippusijoitusten tavoittelussa on kyse myös itseluottamuksesta.

– Mäkihypyssä puhutaan lentämisestä, joka ei ole ihmiselle lainkaan luontaista. Itseluottamuksen osuus suorituksesta on sen takia suurempi mäkihypyssä. Fyysisesti ja taidollisesti samantasoisia kilpakumppaneita on ympärillä 40-50. Sitten loppu tehdään itseluottamuksella. Luotetaan oikeanlaisten välineiden löytymiseen ja omaan tekemiseen niin paljon, että suoritukseen tulee entistä enemmän helppoutta ja jatkuvaa liikettä. Itseluottamuksesta tulee viimeinen tarvittava askel, kun taistellaan kärkisijoista, Nikunen toteaa.

Niko Kytösahon tilanne tasoittunut

Antti Aalto on saanut tälle kaudelle seuraa myös toisesta suomalaisesta maailmancupin pisteillä. 21-vuotias Niko Kytösaho on ollut neljä kertaa 30:n parhaan joukossa. Paras sijoitus on 18. sija Engelbergin kilpailusta joulukuussa ennen mäkiviikkoa. Kytösaho on maailmancupin kokonaistilanteessa 43. sijalla. Nikusen mukaan Kytösahon suoritukset ovat kauden aikana vaihdelleet aika lailla.

– Viimeisten viikkojen aikana tilanne on kuitenkin tasoittunut. Karsinta ei enää tarvitse pitää viikonlopun tärkeimpänä tapahtumana. Nyt pystyy jo keskittymään kilpailuun. Se on tuonut varmasti itseluottamusta, Nikunen kuvailee.

Kytösahon ja Aallon lisäksi Lahdessa suomalaisista hyppäävät Eetu Nousiainen sekä Jarkko Määttä. Viime viikonloppuna Zakopanessa nähtiin valonpilkahduksia, kun Nousiainen ja Määttä hyppäsivät karsinnat 50:n hyppääjän henkilökohtaiseen kilpailuun. Joukkuemäessä Zakopanessa Suomi oli myös mukana toisella kierroksella, jonne pääsee kahdeksan parasta maata. Suomi oli lopputuloksissa seitsemäs.

– Meillä on kaksi kansainvälisen tason urheilijaa. Sen jälkeen tulee aika iso aukko. Kaksi muuta miestä ei ole vielä samalla tasolla. Suomen pitää lähteä kaikkiin joukkuekilpailuihin sellaisella mielialalla, että lähdetään tekemään henkilökohtaisia suorituksia. Suomen normaali sijoitus on 8:s ja 9:s, jos kaikki maat ovat mukana. On onnistuttu hyvin, jos menee näitä sijoja paremmin. Toisen kierroksen paikka ja seitsemäs sija on varmaan maksimi tällä hetkellä, Nikunen sanoo.

Salpausselän kilpailut alkavat perjantaina suurmäen karsinnalla TV2:ssa klo 18.55. Ennakkotunnelmia Lahdesta nähdään jo klo 18 alkaen Urheilustudiossa TV2:ssa.

