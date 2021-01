NHL:ssä nähtiin mahtikauppa! Patrik Laine siirtyi Jarmo Kekäläisen Columbus Blue Jacketsiin

Huippuluokan NHL-siirrossa kauppoja hieroivat Winnipeg Jets ja Columbus Blue Jackets.

Jarmo Kekäläisen Columbus sai vaihtokaupassa maaliahneen laitahyökkääjä Patrik Laineen ja sentteri Jack Roslovicin. Toiseen suuntaan lähti sentterilupaus Pierre-Luc Dubois ja vuoden 2022 kolmannen kierroksen varausoikeus.

Pari viime peliä pikkutällin takia huilanneen Laineen viimeinen peli Winnipeg Jets-paidassa jäi kaikkien mieleen, sillä suomalaistähti kokosi kolme tehopistettä ja vimeisteli jatkoaikamaalin. Lainetta peluuttaa jatkossa yksi NHL:n tulisieluisimmista valmentajista. John Tortorella on vaativa ja temperamenttinen luotsi.

– Laine on todella innoissaan Columbus-siirrosta. Hän on jo saanut tekstiviestejä uusilta pelikavereilta sekä jutellut uuden valmentajan ja toimitusjohtajan kanssa, kertoo Laineen agentti Mike Liut.

Sosiaalisessa mediassa Kekäläinen kertoi tuoreeltaan, että hänen ykköstavoitteenaan on ollut koko ajan vahvistaa Columbuksen kokoonpanoa hyökkäyssuuntaan.

– Patrik Laineen ja Jack Roslovicin siirtojen jälkeen näin myös tapahtui. Patrik on pelaaja, jonka tunnemme erittäin hyvin. Hänestä on tullut yksi liigan parhaista maalintekijöistä. Jack on puolestaan mielenkiintoinen nuori kaveri, jolla on iso potentiaali, Kekäläinen kommentoi seuransa nettisivustolla.

Duboisin siirto ei ollut mikään yllätys. Hän oli aiemmin vihjannut haluavansa siirron pois Columbuksesta. Nuori keskushyökkääjä kertoi muun muassa penkkikomennuksensa jälkeen 13. tammikuuta, ettei hän halua pelata enää Tortorellan alaisuudessa. Dubois joutunee 14 päivän karanteeniin Jets-siirtonsa myötä.

Laine ja Dubois olivat vuoden 2016 NHL- varaustilaisuuden toinen ja kolmas pelaajavalinta. Laine, 22, on tehnyt NHL-urallaan 140 maalia ja sarjassa kolmanneksi eniten ylivoimaosumia sitten debyyttikautensa 2016–17. Hän pelaa parhaillaan nykyisen sopimuksensa viimeistä kautta. Kekäläinen kertoi paikallistoimittajalle, että hänellä ja Laineella on ollut jo alustavia puheita pitkäaikaisesta jatkosopimuksesta.

Columbus ja Tampa Bay kohtaavat NHL:ssä lauantai-iltana Suomen aikaan alkaen klo 21.00. Ottelua voi seurata täältä. Laine tarvitsee ensi töikseen työviisumin Yhdysvaltoihin, jotta voi edustaa uutta seuraansa. Blue Jacketsissa pelaavat suomalaisista maalivahti Joonas Korpisalo ja veteraanisentteri Mikko Koivu.

