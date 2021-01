Joni Mäen valmentaja säikähti Aleksandr Bolshunovin rajua taklausta – Suomen hiihtosensaation käsi todennäköisesti kuvataan maanantaina

Suomi sai uuden hiihtosankarin sunnuntaina, kun Joni Mäki johdatti miesten joukkueen Salpausselän maailmancupin viestissä toiseksi. Suomen miehet olivat viimeksi olleet maailmancupissa palkintokorokkeella marraskuussa 2000.

Viestissä nähtiin runsaasti draamaa. Iivo Niskanen toi komeasti kolmososuudella Suomen takaisin palkintotokorokesijakamppailuun. Joni Mäki lähti kamppailemaan Venäjän ykkös- ja kakkosjoukkuetta vastaan. Mäki sai vastaansa vuoden 2017 Lahden MM-kisojen yhdistelmämatkan maailmanmestarin Sergei Ustjugovin ja tämän hetken maailman ykköshiihtäjän Aleksandr Bolshunovin.

Mäki pystyi ensiksi ohittamaan Ustjugovin. Bolshunovin kanssa kamppailu meni loppusuoralle saakka. Mäki meni loppusuoralla Bolshunovin kaistalle venäläisen eteen ja kaksikko osui toisiinsa. Bolshunov raivostui suomalaishiihtäjälle ja yritti huitaista Mäkeä ensiksi sauvalla. Bolshunov ei osunut. Mäki voitti. Bolshunov hiihti maalissa suoraan Mäkeä päin ja taklasi häntä jääkiekkotyyliin.

Mäen henkilökohtainen valmentaja Juho Halonen piti tilannetta pelottavana.

– Tuli iso säikähdys ja mietti, tuleeko mitään loukkaantumista Jonille, Halonen kertoi Yle Urheilulle puhelimitse sunnuntai-iltana.

– Tuollainen toiminta ei kuulu missään nimessä meidän lajiin tai urheiluun.

Halosen mukaan parhaillaan tarkkaillaan, loukkaantuiko Mäki venäläisen törkytempun takia.

– Käsi todennäköisesti kuvataan huomenna aamulla, Halonen kertoi.

Mäen oikean käden kämmenselässä oli kilpailun jälkeen ärhäkkä mustelma ja käsi turposi kylmähoidosta huolimatta. Suomalainen ei ollut vielä heti kilpailun jälkeen huolissaan.

– Käsi ei näytä kamalan hyvältä. Huomenna sen näkee, miltä se näyttää, Mäki sanoi Yle Urheilulle.

Oberstdorfin MM-kisoihin on aikaa parhaillaan kuukausi, joten suurille takaiskuille ei tässä tilanteessa ole varaa. Valmentaja Halosen mukaan Mäki tavoittelee Oberstdorfista MM-mitalia.

– Joni on tehnyt sinne töitä sprinttiä, parisprinttiä ja viestiä silmällä pitäen. Vapaa hiihtotapa on kehittynyt hyvää tahtia harjoituskaudella. Vapaan 15 kilometriä on myös Oberstdorfisssa tärkeä matka, Halonen sanoo.

26-vuotiaalle Mäelle Oberstdorfin MM-kisat olisivat uran toiset. Seefeldissä ensimmäisissä MM-kisoissaan Mäki oli 13:s vapaan hiihtotavan sprintissä.

– On hyvä tilanne lähteä MM-kisoihin, kunhan paikat ovat ehjänä ja saadaan mies pysymään terveenä, Halonen toteaa.

Mäki oli lauantaina Lahdessa 30 kilometrin yhdistelmämatkalla 36:s. Mäki kävi kisan alussa kärjessä, mutta kaatui myös matkan aikana. Yhdistelmämatka ei kuulu myöskään Mäen suosikkeihin.

Halosen mukaan sunnuntain sprintti meni Suomen osalta käsikirjoitusten mukaisesti.

– Mietin etukäteen Jonin olevan vaikea pudotettava 7,5 kilometrin matkalla, jos on vain palautunut lauantaista. Näytti siltä, että Jonilla oli myös väline-etu. Suomen huoltoryhmä oli tehnyt loistavaa työtä, Halonen sanoo.

Lue lisää:

Hiihtoliitto tutkii Aleksandr Bolshunovin sikailuja Joni Mäkeä kohtaan – asiasta on keskusteltu FIS:n lajijohdon kanssa

Joni Mäki oli vaarassa loukkaantua hiihdon ykköstähden sekoilun takia – Suomen päävalmentaja otti tiukasti kantaa Venäjän vaatimuksiin: “Epäurheilijamaista käytöstä”

Joni Mäki avaa hetkeä, jolloin hän tiesi voittavansa sikailleen venäläistähden: "Sanoin hänelle bye bye"

Aleksandr Bolshunov selviää ilman kilpailukieltoa törkytempustaan Suomen sankarille – Venäjän valmentaja puolusti supertähteään ja kertoi syyn sikailulle

Norjalaiset järkyttyivät Aleksandr Bolshunovin törkytempusta Suomi-tappion jälkeen: "Olen täysin shokissa"

"Meinasi tulla alakautta nyrkin kanssa" – Iivo Niskaselle oli käydä huonosti, kun hän meni estämään Aleksandr Bolshunovin sikailua

Joni Mäki sinetöi upean suomalaisen hiihtosaavutuksen ja raivostutti Venäjän supertähden: "Mentiin kaverin ihon alle pahasti"

Katso täysi mälli! Venäjän supertähti jyräsi Suomen hiihtosankarin – Sami Jauhojärvi tulistui uskomattomasta törkytempusta: "Hylkäyksen paikka"

Aleksandr Bolshunov raivostui ja tönäisi Joni Mäkeä rajusti maalialueella – Suomi kukisti Venäjän loppusuoralla