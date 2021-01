Hiihtoliitto vie Bolshunovin törttöilyn Kansainvälisen liiton kurinpitoon – vakavin rangaistus on kilpailukielto

Hiihtoliiton toimitusjohtajan Ismo Hämäläisen mukaan Aleksander Bolshunovin temput Salpausselän miesten viestin lopussa on tuomittava myös Kansainvälisen liiton taholta.

Hiihtoliitto ilmoitti pian Lahden hiihdon maailmancupin jälkeen, että se tutkii miesten viestin tapahtumia.

Suomen ja Venäjän ankkurit Joni Mäki ja Aleksander Bolshunov kamppailivat kakkossijasta ja venäläinen taklasi Mäkeä aggressiivisesti vielä maaliviivan jälkeen.

Hiihtoliiton toiminnanjohtajan Ismo Hämäläisen mukaan tarkoituksena on seuraavaksi kirjelmöidä Kansainvälisen hiihtoliiton eli FISin kurinpitoon.

– Ensimmäinen huomioitava asia on tietenkin, että teko on täysin tuomittava. Tulla kontaktiin tuossa vaiheessa, maaliviivan jälkeen. Sauvalla huitominen on jo aiemmin johtanut kirjallisiin varoituksiin erilaisissa kilpailuissa, Hämäläinen sanoo.

– Ensimmäisenä katsottiin tuomarineuvoston toimivalta ja sehän ulottuu siihen, että he pystyvät hylkäämään kilpailijan tai antamaan varoituksia. Seuraava vaihe on se, että onko tässä FISin Snow Safe -puolelle asioita. FISillä on myös kurinpitovaliokunta, joka voi määrittää jopa kilpailukiellon.

Snow safe -ohjelma on käytännössä FISin linjaus, jonka mukaan jokaisen urheilijan, muun joukkueen jäsenen ja vapaaehtoisen pitää saada osallistua kisoihin ilman pelkoa esimerkiksi väkivallasta tai syrjinnästä.

Hämäläisen mukaan Hiihtoliitto ei suoraan vaadi Bolshunoville mitään tiettyä sanktioita Lahden tapahtumista, vaan haluaa, että Kansainvälinen liitto reagoi asiaan.

– Ensisijainen vaade on, että tuomitaan tapahtunut ja siihen reagoidaan sekä meidän että FISin suunnasta. Toisaalta se, että mitkä tässä ovat seuraamukset, jos käy ilmi, että Joni Mäellä on rikki jotain, niin totta kai siihen pitää reagoida vahvemmin.

FIS:n kilpailupäällikkö Pierre Mignereyn mukaan kilpailukieltoa ei ole Bolshunoville tulossa.

– Bolshunovilla ei ole tällaisen yksittäisen tapauksen takia riskiä saada jälkiseuraamuksia loppukaudeksi, Mignerey sanoi Yle Urheilun haastattelussa pian kilpailun jälkeen.

– FIS:n puolesta hän on vapaa kilpailemaan seuraavassa kisassa.

