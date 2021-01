Venäjä lahjoi prostituoiduilla, metsästysretkillä ja epäillysti myös kylmällä käteisellä – raportti paljastaa kansainvälisen ampumahiihtoliiton ex-johtajan toiminnan

Kansainvälisen ampumahiihtoliiton IBUn torstaina julkaistusta raportista paljastuu (siirryt toiseen palveluun), että lajiliiton johdossa on ajettu ja suojeltu Venäjän etua.

Raportin mukaan IBUn pitkäaikainen puheenjohtaja Anders Besseberg ja pääsihteeri Nicole Resch ovat ottaneet Venäjältä vastaan lahjuksia, joiden vastineeksi liiton johto ajoi venäläisurheilijoiden asiaa.

Raportin laatinut riippumaton komissio nimettiin tutkimaan kaksikon toimia marraskuussa 2018. Norjalainen Besseberg toimi IBUn puheenjohtajana vuodesta 1992 huhtikuuhun 2018, jolloin hän erosi tehtävistään. Tuolloin Bessebergiä tutkivat jo niin norjalaiset kuin itävaltalaiset viranomaiset. Saksalaisen Reschin kausi pääsihteerinä kesti vuodesta 2008 huhtikuuhun 2018.

Rikostutkimukset niin Bessebergin kuin Reschin osalta ovat edelleen kesken. Toistaiseksi kumpaakaan ei syytetä rikoksesta.

Komission raporttia varten on koottu todistusaineistoa yhteensä 70 000 asiakirjan ja 60 haastattelun edestä. Besseberg ei ole vastannut tutkijoiden kysymyksiin. Myöskään Reschiä ei ole päästy kuulemaan, hän on vedonnut terveyssyihin. Komissio on kuitenkin saanut pääsyn kummankin poliisille antamiin lausuntoihin.

Raportissa eritellään tavat, joilla Besseberg pyrki suojaamaan venäläisten urheilijoiden ja ampumahiihtoliiton johdon intressiä vastineeksi lahjuksista.

Besseberg muun muassa piti Venäjän liiton puheenjohtajan Aleksander Tihonovin IBUn hallituksessa, vaikka tämä tuomittiin osallisuudesta vakavaan rikokseen. Lisäksi Tihonov pakeni tuomion täytäntöönpanoa Itävaltaan.

Raportissa kerrotaan, että Besseberg myös säännöllisesti jätti tutkimatta dopingrikkeitä, kuten vuonna 2015, kun maailmancupin kisan yhteydessä Anterselvassa ladulta löytyi käytetty ruisku. Reschiä pidetään vastuussa muun muassa siitä, että Jevgeni Ustjugov sai kisata ja voittaa olympiakultaa Sotshissa 2014 huolimatta epänormaaleista veriarvoista. Lisäksi hänen raportoidaan estäneen IBUn lääketieteellistä komiteaa paljastamasta venäläisurheilijoiden dopingin käyttöä.

Besseberg ajoi aggressiivisesti vuoden 2021 MM-kisojen viemistä Venäjälle huolimatta urheilijoiden dopingrikkeistä.

Raportin mukaan Bessebergin epäillään saaneen palveluksistaan 200 000–300 000 Yhdysvaltain dollaria eli noin 165 000–247 000 euroa. Rahalahjuksista ei ole raportin mukaan konkreettisia todisteita. Raportissa kerrotaan, että tämän lisäksi Bessebergiä olisi lahjottu toistuvilla metsästysretkillä Venäjällä ja hänelle olisi myös tarjottu nuorten prostituoitujen palveluksia. Besseberg on myöntänyt viranomaiskuulusteluissa, että vuosien 2010–2014 välillä hän on kerran ollut maksetun prostituoidun seurassa. Tarjoajan nimeä hän ei muistanut.

NRK:n haastattelema (siirryt toiseen palveluun) Bessebergin asianajaja Norbert Wess kommentoi asiaa lyhyesti.

– Haluamme alleviivata, että poliisitutkimus on edelleen käynnissä, syytteitä ei ole nostettu ja hän kieltää kaikki syytökset IBUn ja viranomaisten taholta, Wess sanoo.

Julkistetusta raportista on salattu kohtia rikosoikeudellisten syiden takia.

