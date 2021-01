Katso, miten brittihiihtäjä kaatui karmaisevasti – suomalaisetkin kritisoivat kisajärjestäjiä: "Pelotti, että milloin sattuu omalle kohdalle"

Falunin 15 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtökisan odotettiin tarjoavan ryminää ja vaarallisia tilanteita. Rata oli tehty varsin helpoksi eivätkä hiihtäjät saaneet toisiinsa suuria eroja. Tämän takia kisan aikana nähtiin useita kolareita.

Pahimmin yhdestä tällaisesta kolarista kärsi Andrew Young, joka kaatui jyrkässä alamäessä ja törmäsi vielä mainosaitaan.

– Hän on loukannut jalkansa ja on sairaalassa. Hänellä on murtuma reisiluussa. Vamma on sen verran vakava, että hänen kautensa on ohi, Iso-Britannian joukkueen valmentaja Jostein Vinjerui SVT:lle (siirryt toiseen palveluun).

Vinjeruin mukaan Youngia ohittanut hiihtäjä oli osunut häneen ja aiheuttanut kaatumisen. Vinjeruin mielestä paikassa, jossa kaatumisia tapahtui, olisi pitänyt olla turvaverkot. Monet hiihtäjät laskivat alamäkiin 50–60 kilometrin tuntivauhtia.

Kisan jälkeen moni hiihtäjä ja monet joukkueet kritisoivat Falunin rataa. Myös suomalaishiihtäjät ilmaisivat mielipiteensä.

– Oli järkyttävää sähellystä ja vaarallisen oloisia kolareita sattui ympärillä. Pelotti, että milloin sattuu omalle kohdalle, Perttu Hyvärinen totesi Hiihtoliiton haastattelunauhalla.

Suomen maajoukkueen päävalmentaja Teemu Pasasen mielestä yhteislähtökisat ovat Falunin tapaisilla laduilla ovat melkoista sähellystä.

– Ei nämä yhteislähtökisat sovi tällaisille laduille, jotka ovat näin syheröisiä ja kevyitä. Siinä ei kertakaikkiaan pysty miehet tekemään eroja, Pasanen sanoi haastattelunauhalla.

Katso video kuvaa klikkaamalla.

