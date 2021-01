Loistava suoritus! Ilkka Herola nousi voittotaisteluun ja sivusi uran parastaan – päävalmentaja Kukkonen: "En ole tällaista Ilkka Herolaa ennen nähnyt"

Ilkka Herola kruunasi Seelfeldin viikonlopun upeasti toisella sijalla yhdistetyn maailmancupissa. Sunnuntain kilpailun ja näin triplakisan voiton vei mäkiosuuden ykkönen Norjan Jarl Magnus Riiber, joka pesi Herolan loppusuoralla.

Herola onnistui jälleen mäessä loistavasti ja lähti ladulle kolmannelta sijalta toisena päivänä peräkkäin. Suomalaisen ero Riiberiin oli mäen jälkeen minuutti ja kahdeksan sekuntia.

Seelfeldin triplakisan päätti poikkeuksellisesti 15 kilometrin hiihto-osuus, joka antoi Herolalle entistä paremmat mahdollisuudet ottaa kärkeä kiinni.

Herola aloittikin hiihto-osuuden vahvasti ja tavoitti Japanin Akito Wataben vajaan neljän kilometrin kohdalla. Watabe lähti ladulle puoli minuuttia ennen suomalaista.

Herolan hiihtovire oli kohdillaan ja kaksikko tavoitti Riiberiä jatkuvasti: puolimatkan kohdalla eroa oli 30 sekuntia, 10 kilometrin jälkeen 13 sekuntia. Viimeiselle kierrokselle kolmikko lähti yhdessä.

Kisa ratkesi loppusuoralla, jossa Riiberillä oli eniten paukkuja jäljellä. Herola taisteli itsensä toiseksi ja Watabe oli kolmas.

Herola oli ladulla toiseksi nopein.

Itseluottamus tapissa

Päävalmentaja Petter Kukkosen mukaan Herolan taktiikka oli lähteä kisaan samalla tyylillä kuin lauantaina, jolloin kolmen kärki oli mäkiosuuden jälkeen sama.

– En uskonut ennen lähtöä, että pääsisimme voittokamppailuun, Kukkonen sanoo.

Kukkonen on tyytyväinen etenkin Herolan tekemiseen mäkihyppytornissa, jossa suomalainen on mennyt kauden edetessä selvästi eteenpäin.

– Upea nähdä, että Ilkka hyppää tuolla tasolla. Hän jätti koekierroksenkin väliin ja sanoi, ettei sinne tarvitse lähteä räpiköimään. En ole tällaista Ilkka Herolaa ennen nähnyt.

Toinen sija sivuaa Herolan uran parasta henkilökohtaisella matkalla. Nyt Riiber oli parempi reilun sekunnin verran.

Miten Riiber voitetaan?

– Sitä on moni kokeillut. Se ei ole helppo pala. Mäkiosuuden jälkeen ero pitäisi olla 10–20 sekuntia. Silloin voisi kovalla matkavauhdilla tai pitkällä kirillä hyydyttää hänet. Riiber on ehkä lahjakkain urheilija, joka on koskaan ollut tässä lajissa.

Herola on päässyt mainioon iskuun vajaa kuukausi ennen MM-kisoja: suomalainen oli lauantaina kolmas ja perjantaina neljäs.

Kukkosen mukaan mitaleiden tavoittelu MM-kisoissa on realismia.

– Mitaleita olemme aina tavoitelleet. Nyt perustaso on niin hyvä, että mitali konkreettinen tavoite. Antaa nyt ajan kulua ja nautiskellaan, kun urheilija on kunnossa.

Hannu Manninen on edellinen yhdistetyn maailmacupissa henkilökohtaisella matkalla voittoa juhlinut suomalainen. Siitä on kulunut yli kymmenen vuotta.

Maailmancup jatkuu Klingenthalissa ensi viikonloppuna. Herola on maailmancupissa 4. sijalla.

Katso video kuvaa klikkaamalla.

Päivitetty juttua klo 18.14: lisätty Kukkosen kommentit.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Lue myös:

Ilkka Herola leiskautti jälleen pitkän hypyn ja pääsee kolmantena ladulle – Riiber omaa luokkaansa Seefeldin mäessä

Ilkka Herolalle jäi käteen hieno sijoitus ja iso kysymysmerkki: "Hengityslihakset alkoivat kramppaamaan"

Ilkka Herola taipui kiritaistelun, mutta oli hienosti kolmas – Riiber selvä ykkönen