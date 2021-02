Manchester United takoi ällistyttävät numerot – sivuaa Valioliigan ennätystä

Manchester United järjesti hurjat maalijuhlat jalkapallon Englannin Valioliigassa. United kukisti kaksi punaista korttia saaneen Southamptonin peräti 9–0.

Voittomarginaali sivuaa Valioliigan ennätystä. Southampton koki vastaavan tappion myös lokakuussa 2019, jolloin Leicester iski taululle samat lukemat. Manchester United voitti Ipswichin 9–0 vuonna 1995.

Southampton joutui ahdinkoon heti toisella minuutilla, kun Alexandre Jankewitz sai punaisen kortin. Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford ja Edinson Cavani osuivat Unitedille ensimmäisellä puoliajalla yhden oman maalin lisäksi.

Toisella puoliajalla Anthony Martial osui kahdesti ja maalinteossa onnistuivat myös Scott McTominay, Bruno Fernandes ja Daniel James. Tilanteessa 6–0 Jan Bednarekista tuli toinen ulos ajettu Southamptonin pelaaja.

– Yhden miehen vajaalla pelaaminen heti alussa tätä vastustajaa vastaan – onnittelut Manchester Unitedille. He eivät lopettaneet maalintekoa. Mitä voin sanoa? Se on kamalaa. Mutta me nousimme edellisen 0–9-tappion jälkeen ja meidän täytyy tehdä se uudestaan, Southamptonin päävalmentaja Ralph Hasenhüttl sanoi.

Valioliigan muissa otteluissa Wolverhampton voitti myös kaksi punaista korttia saaneen Arsenalin 2–1, jumbofinaalissa Sheffield United löi West Bromwichin 2–1 ja Crystal Palace Newcastlen myös 2–1.

