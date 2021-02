Muhammad Alin kukistanut ex-maailmanmestari Leon Spinks kuoli

Ammattinyrkkeilyn raskaansarjan entinen maailmanmestari Leon Spinks on kuollut 67-vuotiaana, uutisoivat lukuisat amerikkalaismediat. Spinks piti maailmanmestaruutta seitsemän vauhdikkaan kuukauden ajan vuonna 1978 kukistettuaan Muhammad Alin, mutta hävisi uusintaottelun.

Spinksiä edustaneen agentuurin mukaan hän oli sairastanut syöpää viiden vuoden ajan.

Spinks nyrkkeili olympiakultaa 1976 olympialaisissa Montrealissa, ja hän ehti otella vain seitsemän ammattilaisottelua ennen Alin haastamista helmikuussa 1978. Ali oli 36, jyrkässä alamäessä ja etsi helppoa vastustajaa.

Nuoruuden intoa puhkunut Spinks otti hajaäänituomiolla MM-vyön ja riimitteli ottelun jälkeen realistisesti omasta paikastaan kaikkien aikojen suurimmaksi itseään kutsuneeseen Aliin verrattuna.

– En ole suurin, olen vain uusin (I'm not The Greatest. Just the latest.), Spinks sanoi.

WBC-liitto otti Spinksiltä mestaruuden pois, koska hän valitsi uusintaottelun Alia vastaan, eikä otellut ykköshaastaja Ken Nortonia vastaan. Ennen uusintaottelua Spinks keskittyi harjoittelun sijasta äkkirikastumisesta nauttimiseen niin vauhdikkaasti, että sai lempinimen Neon Leon.

"Olen tulossa aamulenkiltä"

Promoottori Bob Arum kohtasi Spinksin neworleansilaisen hotellin hississä vain muutama päivä ennen uusintaottelua.

– Yhtenä aamuna olin menossa hissillä aamiaiselle. Leon tuli samaan hissiin ja pyörtyi lattialle. Oli selvää, että hän oli juonut. Sanoin, että oletko hullu, ottelu on parin päivän päästä. Hän sanoi, että mitä, olen tulossa aamulenkiltä, Arum kertoi New York Postille.

Spinks itse kertasi noita aikoja New York Daily Newsille vuonna 1997.

– Olin köyhä nuori kaveri. Minulla ei koskaan ollut mitään. Yhtäkkiä minulla oli jotain. Yritin tehdä liikaa. Olin hullu. En välittänyt mistään. Sitä luulee, ettei se koskaan lopu, Spinks sanoi.

Uusinnassa Ali otti uransa viimeisen voiton. Spinks otteli vielä raskaansarjan mestaruudesta Larry Holmesia vastaan 1981, mutta hävisi teknisellä tyrmäyksellä. Hän siirtyi alempaan raskassarjaan ja pääsi haastamaan Dwight Muhammad Qawin 1986, mutta hävisi uransa viimeiseksi jääneen MM-ottelun teknisellä tyrmäyksellä.

Viimeisen ottelunsa Spinks hävisi 1995. Useiden tiedotusvälineiden mukaan hänellä todettiin 2012 päähän osuneiden lyöntien aiheuttama aivovamma.

Spinksin nuorempi veli Michael Spinks oli myös olympiavoittaja Montrealista 1976 ja piti raskaansarjan maailmanmestaruutta 1985–1988. Leon Spinksin poika Cory Spinks oli välisarjan maailmanmestari 2003–2005. Spinksin toinen poika Leon Calvin ehti voittaa kaksi ammattilaisottelua kevyessä raskassarjassa, mutta kuoli 19-vuotiaana 1990, kun hänet ammuttiin St. Louisissa.

– Leon (Spinks) oli kaheli, mutta hänelle ei voinut suuttua. Hän ei koskaan tarkoittanut mitään pahaa kenellekään. Häntä ei voinut olla rakastamatta, vaikka sitä pudisteli päätään hänen toiminnalleen, Bob Arum tiivisti.

