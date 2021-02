Rakkaus siivitti Natalia Kuikan uransa parhaisiin peliesityksiin – Helmarien tähtipuolustaja löysi elämäänsä uudenlaisen rauhallisuuden

Suomi kohtaa Portugalin perjantaina klo 18.15 alkavassa jalkapallon EM-karsintaottelussa. Suora lähetys ottelusta klo 18 alkaen TV2:ssa ja Areenassa. Suomi varmistaa voitolla paikkansa EM-kisoihin.

Vuoden 2020 paras jalkapalloilija Suomessa, Damallsvenskanin paras puolustaja, nimi brittilehti The Guardianin maailman sadan parhaan pelaajan listalla (siirryt toiseen palveluun). Ruotsin mestari ja avainpelaaja EM-kisapaikassa kiinni olevassa Suomen maajoukkueessa.

Mutta ennen kaikkea – onnellinen myös kentän ulkopuolella.

Koronavuodesta 2020 muodostui Helmareiden Natalia Kuikalle "yllättävän hyvä", kuten hän itse asian muotoilee.

– Ei tunnu siltä että olisin suurta harppausta ottanut. Pelaaminen on ollut aika samanlaista kuin mitä se on viime vuosina ollut. Ehkä onnistumiset on nyt huomattu, kun ne ovat tulleet kovemmalla tasolla.

Vuosi 2020 oli kuitenkin erilainen kuin 25-vuotiaan Kuikan aiemmat. Kun hän tajusi ettei hän itse pysty mitenkään vaikuttamaan pandemiasta johtuviin olosuhteisiin, hän löysi itsestään uuden rauhallisuuden.

– Päätin keskittyä vain sellaisiin asioihin, joihin pystyn vaikuttamaan. Miten treenaan, miten pelaan, millainen ihminen olen kentän ulkopuolella. Sen seurauksena alkoi tulla hyviä juttuja.

Natalia Kuikka vauhdissa Skotlantia vastaan. AOP

Keskeisimmäksi muutostekijäksi nousi kuitenkin uusi parisuhde.

– Tuntuu, että kaikki lähtee siitä että löysin onnellisuuden kentän ulkopuoliseen elämään. En sano etten olisi ollut onnellinen aikaisemmin, mutta nyt saan kokea jotain sellaista mitä en ole aikaisemmin kokenut. Se on antanut rauhallisen olon ja olen voinut keskittyä pelaamiseen.

Kuikka onnistui mainiosti myös EM-karsinnan vieraspelissä Skotlantia vastaan joulukuun alussa.

– Sitä peliä en tule unohtamaan, oman pelihistorian top-listalla se meni kyllä ykköseksi. Se ei välttämättä ollut hyvä peli, mutta saimme sen tuloksen minkä lähdimme hakemaan ja pääsimme askeleen lähemmäksi tavoitetta, päästä EM-kisoihin..

Katso minidokkari Natalia Kuikasta ja uskomattomaan voittomaaliin päättyneestä Skotlanti-pelistä klikkaamalla jutun pääkuvaa.

Vasta kolmas suomalainen USA:n ammattilainen

Tammikuun alussa Natalia Kuikka on käymässä Helsingissä.

Edellisenä päivänä hän on ensin matkustanut vanhempiensa luota Kemistä Ouluun ja sieltä lentäen Helsinkiin vain yhden tärkeän asian vuoksi. Aamulla hän on menossa USA:n suurlähetystöön viisumihaastatteluun. Ajan on varannut Kuikan tuleva työnantaja, yksi NWSL-liigan kymmenestä joukkueesta.

Kuikka on vasta kolmas suomalainen naispelaaja Yhdysvaltain ammattilaisliigoissa. Anne Mäkinen pelasi vuosina 2001–2004 silloisessa WUSA-liigassa, edustaen kolmea eri joukkuetta, Washington Freedom, Philadelphia Charge sekä New Jersey Wildcats. Mäkisen jälkeen Laura Österberg Kalmari pelasi kausilla 2010–2011 Sky Blue FC-joukkueessa WPS-liigassa.

Kun kaikki paperit ovat kunnossa, viisumihaastattelu on lähinnä muodollisuus, mutta sen jälkeen alkaa odotus, jonka kestosta ei ole varmuutta. Portlandissa joukkueen harjoitukset ovat jo alkaneet, mutta Kuikka pysyy Pohjolassa kunnes passi viisumeineen tipahtaa postiluukusta.

Natalia Kuikka oli tammikuun alussa käymässä Helsingissä. Yle

– Aika huonosti on voinut tehdä suunnitelmia, kun aikataulusta ei ole tietoa. Ei kannata stressata itseään niillä. Kun melkein kaikki viime kuukausina tehdyt suunnitelmat ovat menneet pilalle, on oppinut elämään niin että tekee asiat nopeasti sitten kun voi.

Ennen lähtöään Yhdysvaltoihin Kuikka on harjoitellut omatoimisesti Portlandista saatujen harjoitusohjelmien mukaan, vaikkakin hieman soveltaen.

– Kun treenaaminen on sään takia ollut aika haasteellista, olen lähinnä käynyt salilla ja juoksemassa.

Paluu Yhdysvaltoihin

Kotimaan sarjoissa Kuikka on viimeksi pelannut kuusi vuotta sitten, edustaen kemiläistä Merilappi Unitedia. Ylioppilaskirjoitusten jälkeen tie vei Florida State Universityyn, missä hän menestyi sekä jalkapallokentällä että opinnoissaan.

– Opin siellä itsestäni paljon, ja samalla kirkastui se mitä haluan tehdä futisuran jälkeen, kandidaattitutkinnon kriminologiasta suorittanut Kuikka kertoo.

Kemiläinen tykästyi opiskeluvuosinaan amerikkalaiseen elämäntyyliin, ja toivoi joskus palaavansa maahan jalkapalloammattilaisena.

Yliopistojalkapallon jälkeen ura jatkui kuitenkin Ruotsin Damallsvenskanissa Kopparbergs/Göteborg FC:n joukkueessa, jonne hän siirtyi keväällä 2019.

Ensimmäiset keskustelut Portland Thorns FC:n kanssa Kuikka kävi kuitenkin jo viime vuoden tammikuussa. Puhuttiin siirrosta joukkueen riveihin jo kaudella 2020. Koronapandemian ja "muun säädön" vuoksi siirto ei kuitenkaan toteutunut.

– Ei voinut muuta kuin keskittyä omaan tekemiseen, mutta mahdollisuus siirtyä Portlandiin motivoi pelaamaan hyvin.

Natalia Kuikka pelasi loistavan kauden Göteborgissa, ja allekirjoitti jo elokuun puolivälissä sopimuksen amerikkalaisjoukkueen kanssa. Hän päätti kuitenkin pitää asian salassa kunnes kausi Ruotsissa olisi ohi.

Kuikka pelasi viime kaudella Kopparbergsin riveissä. AOP

Siinä vaiheessa hän ei kuitenkaan enää ollut varma haluaako hän edes lähteä Yhdysvaltoihin.

– Ajattelin että nyt laitan kaikki panokset Göteborgin joukkueeseen ja tulevaisuus tulee sitten myöhemmin. Oli siinä aikamoinen stressi päällä, mutta hyvin sain kuitenkin pelattua.

Kun onni siviilissä oli löytynyt, muutto maapallon toiselle puolelle ei enää ollut niin suoraviivainen. Ajatus vielä yhdestä vuodesta Göteborgissa tuntui yhtäkkiä houkuttelevalta.

Kuikan siirrosta Portlandin riveihin uutisoitiin lopulta marraskuun puolivälissä.

– Loppujen lopuksi tuntuu kuitenkin oikealta lähteä sinne – vaikka tärkeä osa elämää jää Ruotsiin, Kuikka toteaa. Sen enempää hän ei halua yksityiselämäänsä julkisuudessa avata.

– On pakko lähteä katsomaan mitä siellä jenkeissä tulee vastaan.

Viisi mahdollista pelipaikkaa

Yhdysvalloissa naisten liigassa on tiukat ulkomaalaiskiintiöt ja Portland Thorns FC:n joukkueessa on tällä hetkellä vain kaksi ulkomaalaista pelaajaa Natalia Kuikan lisäksi. USA:n maajoukkueen pelaajia joukkueessa on useita.

Ennen lähtöään Portlandiin Kuikka ei vielä tiedä mikä hänen roolinsa joukkueessa tulee olemaan. Pelipaikkakin on kysymysmerkki.

– Päävalmentaja Mark Parsons on puhunut viidestä mahdollisesta pelipaikasta. Periaatteessa ei ole väliä mikä se on. Pystyn hyvin pelaamaan millä tahansa paikalla puolustuslinjassa, varsinkin jos saan treeniä siihen.

Entä se viides paikka?

– Keskikentän pohjastakin puhuttiin, mutten ole pitkään aikaan pelannut siellä. Mutta jos valmentaja haluaa laittaa minut siihen, otan tietysti haasteen vastaan. Pitää vain treenata ja ottaa kaikki valmennus irti mitä valmentajalta saa, että onnistuu siinä. Uskoisin kuitenkin että paikka löytyy puolustuslinjasta.

Turvallisuus mietityttää

Oregonin osavaltiossa sijaitseva Portland oli viime vuonna kuukausien ajan otsikoissa siellä esiintyneiden levottomuuksien ja mellakoiden vuoksi.

Portlandissa eri oikeistoryhmät ovat useasti ottaneet yhteen mustien oikeuksia puolustavan Black Lives Matter-liikkeen kannattajien kanssa. Kaupungista raportoidaan edelleen mellakoista.

– Vähän on kyllä mietityttänyt että onko sinne turvallista mennä. Minulle on kerrottu että siellä huolehditaan siitä että olen turvassa ja että kaikki asiat sujuvat turvallisesti. Pitää vain uskoa ihmisten hyvyyteen ja että tilanne siellä rauhoittuu.

Helmarit kohtaa seuraavaksi Portugalin helmikuun lopulla. AOP

Näillä näkymin kausi Yhdysvalloissa alkaa huhtikuun puolivälissä kun pelataan NWSL Challenge Cup. Turnaus järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Silloin Portland Thorns FC hävisi välierässä turnauksen voittajalle Houston Dashille.

Liigakausi käynnistynee toukokuun puolivälissä ja jatkuu marraskuun loppuun. Viime vuonna liigaa ei päästy pelaamaan normaaliin tapaan. Kuikan Portland on nykyliigan kaksinkertainen mestari, vuosilta 2013 ja 2017.

Viimeiset EM-karsintapelit helmikuussa

Ennen pelejä Amerikan mantereella edessä on vielä kaksi viimeistä karsintapeliä matkalla kohti kesällä 2022 Englannissa pelattavaa EM-lopputurnausta.

Perjantaina Suomi kohtaa Portugalin kotona, ja muutama päivä myöhemmin Kyproksen vieraissa. Koronapandemian vuoksi ensimmäisen ja viimeisen karsintapelin välissä on lähes puolitoista vuotta.

– Karsinta on ollut pitkä, eikä ensimmäisiä pelejä edes kunnolla muista enää. Aika yllättäviä ikimuistoisia hetkiä on koettu. On tullut voittoja, ja se Portugali-tasapeli vieraissa oli sellainen taistelutasapeli, missä myös tehtiin maali lisäajalla. Kun asiaa ajattelee, niin aika voittoisalla tiellä ollaan oltu.

– On selkeästi huomannut että joukkueella on sydäntä. Kaikilla on sama tavoite ja pelaajat ovat tehneet kovasti töitä sen saavuttamiseksi.

Tammikuun lopulla odotettu kirjekuori tipahti postiluukusta, ja Natalia Kuikka pääsi lopulta matkaan. Uusi seikkailu ammattilaisena maailman parhaana pidetyssä liigassa voi alkaa.

Marianne Nyman

Lue myös:

Taulut saivat kyytiä, kun Natalia Kuikka harjoitteli kotona – ylirasitustila oli johtaa lopettamiseen, mutta pian asiantuntijoiden ylistämä puolustaja haastaa maailman parhaat

Helmarien puolustaja sai seurakavereiltaan täystyrmäyksen Suomen peliolosuhteista tärkeän Portugali-ottelun alla: "Eihän siinä säässä voi pelata"

Helmareiden joukkue tärkeisiin EM-karsintaotteluihin vastaan nimetty – Skotlannin nenällään kaatanut Amanda Rantanen mukana