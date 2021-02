Patrik Laine saa kehut Jarmo Kekäläiseltä – suomalaispomo avaa Ylelle kohutun NHL-seuransa kulttuuria, jossa kellekään ei suoda erityiskohtelua

Patrik Laine (kuvassa) on Jarmo Kekäläisen mukaan aloittanut hyvin Columbuksen paidassa.

Patrik Laine (kuvassa) on Jarmo Kekäläisen mukaan aloittanut hyvin Columbuksen paidassa. Kirk Irwin/Getty Images

Jarmo Kekäläiselle tuli täyteen kahdeksan vuotta Columbuksen general managerina. Seura on ollut paljon otsikoissa alkuvuodesta.

NHL-tähti Patrik Laine on Suomessa lähes läpi vuoden otsikoissa, mutta viime aikoina jopa aiempaa enemmän. Syy on ollut selvä. Laine kaupattiin kolmisen viikkoa sitten Winnipegistä Jarmo Kekäläisen johtamaan Columbukseen.

Laine on ehtinyt paukuttaa kuuteen otteluun neljä maalia ja yhden maalisyötön. Otsikoita ovat keränneet yhdessä ottelussa penkitys ja tuoreimpana NHL-uran ensimmäinen tappelurangaistus.

Kekäläinen kuvailee Yle Urheilulle, että Laine on päässyt hyvin joukkueeseen sisään debyyttiä viivästyttäneiden viisumi- ja työlupa-asioiden ratkeamisen jälkeen.

– Patrik on pelannut hyvin ja tehnyt maaleja. Hän on pidetty joukkuekaveri täällä. Patrik on ollut juuri sellainen kaveri, jota olemme osanneet täällä odottaa, Kekäläinen sanoo.

Kekäläinen muistuttaa, että Laineen alku Columbuksessa ei ole ollut helppo. Viisumi- ja työlupaongelmien lisäksi Laine oli myös tovin loukkaantuneena Columbus-pestin alussa. Pelitaukoa tuli kaksi ja puoli viikkoa. Heti ensimmäisessä pelissään Laine sai 21 minuuttia peliaikaa.

– Se ei ole ihan helppoa, Kekäläinen sanoo.

Patrik Laine on ottanut uuden alun NHL-uralleen Columbuksessa ja tulostakin on tullut. Chase Agnello-Dean/NHLI via Getty Images

Kekäläisen mukaan Laineesta paistaa halu olla maailman paras maalintekijä, mutta muutenkin kehittyä kokonaisvaltaisesti paremmaksi pelaajaksi.

– Sanoin jo kaupan jälkeen, että yksi Laineen aliarvostettu ominaisuus on hänen syöttötaitonsa ja kuinka hän näkee kentän. Se on tullut meille kaikille selväksi heti ensimmäisissä peleissä. Ei ole kyse pelkästään kovasta ampujasta ja maalintekijästä. Patrik pystyy myös luoviin ratkaisuihin hyökkäyspelissä, Kekäläinen toteaa.

Kekäläinen kuitenkin tietää myös selvän kehityskohteen Laineelle. Se on sopeutuminen Columbuksen pelitapaan hyökkäys- ja puolustuspäässä.

– Totta kai kyse on kahdesta erilaisesta joukkueesta. Puolustamme eri tavalla. Emme pelaa mies miestä vastaan omassa päädyssä. Siihen tottuminen vie oman aikansa, Kekäläinen sanoo ja vertailee Winnipegiin.

Columbuksessa vaatimukset ovat yksinkertaisia

Laineen penkityksen jälkeen kuvailtiin, kuinka suomalaistähti sai maistaa Kekäläisen ja päävalmentaja John Tortorellan luomaa seurakulttuuria. Laine kuvaili itse viikonloppuna Ilta-Sanomille (siirryt toiseen palveluun), että oli louskuttanut leukojaan väärässä paikassa. Lisäksi Columbus on ollut otsikoissa ja kohuissa, kun nuori tähtipelaaja Pierre-Luc Dubois vaati siirtoa ja kaupattiinkin lopulta Laine-kaupan yhteydessä Winnipegiin.

Kekäläisen mukaan työskentely Columbuksen NHL-joukkueessa on kuin perheen pyörittämistä. Tosin Columbuksessa perheeseen kuuluu 20 nuorta miestä.

– Välillä joudutaan tekemään tiukkoja ratkaisuja, että arvomaailmamme pysyy kasassa ja järjestyksessä, Kekäläinen sanoo.

Kekäläinen alleviivaa, että seurassa jokainen henkilökunnan jäsen on samalla viivalla.

– Kaikki joutuvat noudattamaan samoja sääntöjä, joiden mukaisesti elämme jokainen päivä. Tähän puututaan välittömästi, jos aihetta on. Ehkä sen takia te pääsette tekemään enemmän juttuja, Kekäläinen letkauttaa.

Columbuksen päävalmentaja (kesk.) John Tortorella tunnetaan kovasta luonteestaan. Jamie Sabau/NHLI via Getty Images

Kekäläisen mukaan päävalmentaja John Tortorellan vaatimukset pelaajille ovat aika yksinkertaisia.

– Hän vaatii kovaa kilpailuviettiä, töiden tekemistä ja taistelemista. Hän ei katso mitään läpi sormien keneltäkään pelaajalta. Mielestäni nämä asiat ovat yksinkertaisia, kuuluvat jääkiekkoon ja jokaiselle pelaajalle, joka haluaa pelata voittavassa joukkueessa, Kekäläinen sanoo.

Koronatilanne huolestuttaa

Tammikuussa alkaneessa NHL:n runkosarjassa jokaisen joukkueen on tarkoitus pelata 56 ottelua. Runkosarja olisi tarkoitus olla pelattuna 8. toukokuuta. Kekäläinen myöntää koronaviruksen olevan iso uhkakuva NHL:lle, vaikka kalenteriin on jätetty muutama ajankohta siirretyille peleille.

– Onhan ollut vähän huolestuttavaa, että joissain joukkueissa korona on mennyt koko joukkueen läpi. Meillä oli aika hyvä tuuri. Iso osa meidän joukkueista kävi koronan läpi syksyllä. Toivon mukaan pysytään terveenä loppukausi, eikä tule isompia ryppäitä tänne, Kekäläinen kertoo.

Viimeiseksi mahdolliseksi finaalipäiväksi on kirjattu 15. heinäkuuta. Kekäläinen ei usko, että kautta voisi venyttää hirveän paljon pidemmälle.

– Sieltä tulee ensi kaudella mahdollisesti olympialaiset vastaan, Kekäläinen toteaa.

Columbus Blue Jackets on pelannut toistaiseksi tyhjille katsomoille, mutta siihen on tulossa kohta muutos. Kirk Irwin/Getty Images

Suurin osa NHL-seuroista on pelannnut tyhjille katsomoille. Columbus pystyy kuitenkin ottamaan kohta yleisöä peleihin. Columbuksella on mahdollisuus ottaa halliinsa kymmenen prosenttia yleisökapasiteetistä peleihin eli vähän vajaa 2000 katsojaa. Seurassa odotetaan enää vain osavaltion hyväksyntää, mutta sen ei Kekäläisen mukaan pitäisi olla ongelma. NBA:n puolella Cleveland Cavaliers on jo pystynyt ottamaan yleisöä peleihin.

– 10 prosenttia auttaisi jo kummasti. On ollut mielenkiintoista pelata tyhjille halleille. Ne kumisevat tyhjyyttään aika komeasti. On ollut kummallinen tunnelma, vaikka on yleisön feikkiääniä ja show muuten pyörii ihan samalla tavalla. On musiikit ja vastaavat, Kekäläinen sanoo.

Suomalaisen GM:n mielestä asiat voisivat olla silti huonomminkin.

– Jääkiekkoa saa edelleen katsoa ja elää mukana tappioissa sekä voitoissa.

Tavoitteena tehdä uutta historiaa NHL:ssä

Columbus on keskisessä divisioonassa neljäntenä eli menossa viimeisenä joukkueena pudotuspeleihin. Kekäläinen harmittelee, että joukkueen otteet eivät ole vielä olleet tasaisia. Viime aikoina ne ovat olleet suomalaispomon mukaan parempaan päin.

Viikonloppuna Kekäläinen saavutti mielenkiintoisen rajapyykin. Hänelle tuli täyteen kahdeksan vuotta Columbuksen general managerina. 54 vuotias Kekäläinen on ensimmäinen ja ainoa eurooppalainen GM NHL-seuran johdossa. Tavoite tulevaan on selvä.

– Olen sanonut usein, että haluaisin olla ensimmäinen eurooppalainen ja suomalainen GM, joka voittaa Stanley Cupin. Se on se tavoite. Ei vain päästä virkaan ja pysyä siinä mahdollisimman kauan. Tavoite on voittaa, Kekäläinen toteaa.

Jamo Kekäläinen on uranuurtaja tehtävissään NHL:ssä. Ennen Columbusta Kekäläinen toimi esimerkiksi Ottawassa ja St. Louisissa pelaajatarkkailuun liittyvissä tehtävissä. Jason Mowry/Icon Sportswire via Getty Images

Koronaviruksen aiheuttama tauko keväällä osoitti Kekäläiselle sen, että hän ei ole vielä hetkeen jäämässä kotiin eläkkeelle. Kekäläinen nauttii työstään, koska pääsee seuraamaan ihmisten kehittymistä.

– Pyritään kehittämään joukkueita ensiksi yksilöiden kautta varaamalla heidät. Sitten kehitetään pelaajat NHL:ään meidän kehitysvalmentajaorganisaation kautta. Esimerkiksi Jarkko Ruutu on tehnyt siellä loistavaa työtä. Kun pelaajista tulee vihdoin NHL-pelaajia, pääsee korjaamaan hedelmiä, Kekäläinen kuvailee työnsä parhaita puolia.

