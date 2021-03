Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla. Toteutus vaati toimiakseen JavaScriptin.

Pohjoismaisten hiihtolajien MM-kisojen päätöspäivä sunnuntaina Oberstdorfissa on myös suomalaisittain kenties koko kisojen odotetuin. Suomen ykköshiihtäjä Iivo Niskanen kamppailee maailmanmestaruudesta 50 kilometrin perinteisen hiihtotavan yhteislähtökilpailussa.

Yle Urheilun asiantuntijalle Sami Jauhojärvelle 50 kilometrin kilpailu Oberstdorfissa on kovin tuttu. Jauhojärvi kilpaili 16 vuotta sitten kuninkuusmatkalla ensimmäistä kertaa, kun Oberstdorfissa oli edellisen kerran MM-hiihdot.

Kilpailun aikana Oberstdorfissa oli sankka lumipyry. Se teki kilpailusta hitaamman massahiihdon. Nelisenkymmentä hiihtäjää oli viimeisille kilometreille saakka yhteisenä kärkijoukkona. Sami Jauhojärvi koki erikoisen tilanteen kilpailun ensimmäisellä 20 kilometrillä.

– Oli jopa kylmä, kun vaatteet kastuivat. Satoi isoja lumihiutaleita, jotka sulivat suoraan vaatteen läpi. Oli pieni muutaman asteen pakkanen. Kylmä tuli, Jauhojärvi muistelee.

Jauhojärvi yllätti tuolloin suomalaisen hiihtokansan. Hän käväisi kärjessä 45 kilometrin kohdalla. Hän halusi tehdä niin, koska tiesi piakkoin kärkihiihtäjien iskevän.

– Käteni olivat jo aika väsyneet. Tiesin, että en pysty parhaalla mahdollisella tavalla vastaamaan iskuun. Menin keulaan. Hupsan keikkaa, minulla oli järkyttävän liukas suksi. Laskin karkuun, vaikka ladut olivat ummessa, Jauhojärvi kuvailee.

Kun tuli loppurykäisyn paikka, Jauhojärvi jäi kärkinimistä. Tuloksena oli kuitenkin kelvollinen 14. sija. Norjan kolmikko Frode Estil, Anders Aukland ja Odd-Björn Hjelmeset repäisivät hurjalla loppukirillä voittoon. Onnistuneesta debyytistä huolimatta Jauhojärvi sai kylmän vastaanoton ikoniselta suksihuoltajalta Reino Holckilta kilpailun jälkeen.

– Ensimmäiset Reinon sanat olivat, että “poika perkele!” ja hän pudisteli päätään. Sanoin, että ei ollut virhe lähteä vetämään siinä vaiheessa. Se oli ihan taktiikkaa, Jauhojärvi sanoo.

Nyt repäisy voidaan nähdä nopeastikin

16 vuotta sitten kaiken kaikkiaan nelisenkymmentä hiihtäjää pysyi viimeisille kilometreille saakka yhdessä. Viime vuosina yhteislähtökilpailuissa on totuttu pitämään paljon enemmän vauhtia. Ratkaisuja on nähty jo aikaisessa vaiheessa kilpailua.

Taktinen trilleri, jossa yksi väärä ratkaisu voi olla kohtalokas

50 kilometrin hiihdossa tapahtuu myös paljon asioita, joita ei välttämättä näe kovin hyvin tv-kuvissa. Joskus katsojat ovat haukotelleet tylsien jonohiihtojen äärellä. 50 kilometrin kilpailu on kuitenkin parhaimillaan kuin hyvä jännityskirja, jossa riittää yllättäviäkin juonenkäänteitä. Urheilijoilla on mahdollisuus hakea etua voittokamppailussa monella tavalla.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

50 kilometrin hiihtäjät ovat kestävyyskoneita

50 kilometrin hiihtokilpailua voi verrata yleisurheilun maratoniin. Kummassakin kesto on noin kaksi tuntia ja loppua kohden mennään suorituskyvyn äärirajoille. 50 kilometrin hiihto onkin hiihdon kuninkuusmatka juurikin kovien kestävyysvaatimusten takia. Huipuilla on on erittäin korkea anaerobinen kynnys eli raja, jossa maitohapon tuotto ja poisto ovat vielä tasapainossa. Se voi olla jopa vain alle kymmenen lyönnin päässä maksimisykkeestä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Oberstdorfin rata palvelee Iivo Niskasen vahvuuksia

Oberstdorfin 50 kilometrin kisaan tuo oman mausteensa perinteikkään saksalaisen hiihtopaikkakunnan rata. 50 kilometrin kilpailussa hiihdetään kahdeksan kertaa 6,25 kilometriä pitkä lenkki.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kaikki tähtää tuohon hurjaan viimeiseen Burgstallin nousuun. Sitä varten on harjoiteltu jo kesän ensimmäisillä maajoukkueleireillä rullasuksilla. Huima trilleri voikin ratketa vasta aivan viime hetkillä. Vielä kahdeksannen kerran pitäisi jaksaa kivuta ylöspäin: Nousulla on pituutta noin 800 metriä ja korkeuseroa tulee noin 80 metriä.

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Kolmisen minuuttia kestävässä nousussa teräsmiehet ottavat toisistaan kunnolla mittaa vielä kerran, kun hurjaa rypistystä on enää muutama kilometri jäljellä. Hurja nousu on kivuttu siinä vaiheessa jo seitsemän kertaa. Sykkeet ovat lähellä maksimia. Väsymyksestä huolimatta pitäisi olla vielä kerran hereillä erittäin rankassa mäessä.

Niskasen mukaan kipua ei voi miettiä kilpailun aikana, vaan vasta sitten kilpailun jälkeen. Niskanen arveli kuitenkin jo ennen MM-kisoja, että radan nousumetrit takaavat raastavan 50 kilometrin kilpailun.

– Uskon, että ratkaisut nähdään isoimmassa nousussa viimeisellä kierroksella. Pitää olla vielä viimeisellä kierroksella voimia, Niskanen kertoi.

Olympiavoittaja Niskanen havitelee siis maailmanmestaruutta, kun kuninkuusmatkan lopullisia sijoituksia ratkotaan Oberstdorfissa. On kuitenkin yksi mutta:

– Siellä on myös Aleksandr Bolshunov, Jauhojärvi muistuttaa tällä kaudella paikoin ylivoimaisestikin esiintyneestä venäläisestä.

Juttuun on haastateltu lisäksi Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksen asiantuntijaa Esa Hynystä.

